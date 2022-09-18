Пьяные оккупанты развлекались в Мариуполе стрельбой из автоматов
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Россияне распространяют слухи о ДРГ, которые подкрепляют во время комендантского часа автоматными и пулеметными очередями.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной вечер с автоматными выстрелами. Приморский и Левобережный район - оккупанты устроили стрельбу. Причина стандартная - алкоголь и страх. Чтобы оправдать свое нахождение в тылу россияне распространяют слухи о наличии ДРГ, подкрепляемых автоматными и пулеметными очередями во время комендатского часа", - написал он
Андрющенко отметил, что никто из гражданских не пострадал.
"Этот фейерверк на День оккупированного города", - добавил он.
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Так виглядає кабіна російского літака
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Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит.
Русский человек не докапывается до корня дела
"Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства - сознать то, что есть... Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А тогда и над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы".
Академик И. Павлов
(и это не "русофобия", как говорит кобыла Машка из МИДовского стойла коня Лаврика, а НАУЧНЫЙ ФАКТ, который за век так и не изменился)