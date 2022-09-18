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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мариуполь (5560) оккупация (9498) стрельба (3161) Андрющенко Петр (526)

Пьяные оккупанты развлекались в Мариуполе стрельбой из автоматов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Россияне распространяют слухи о ДРГ, которые подкрепляют во время комендантского часа автоматными и пулеметными очередями.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной вечер с автоматными выстрелами. Приморский и Левобережный район - оккупанты устроили стрельбу. Причина стандартная - алкоголь и страх. Чтобы оправдать свое нахождение в тылу россияне распространяют слухи о наличии ДРГ, подкрепляемых автоматными и пулеметными очередями во время комендатского часа", - написал он

Андрющенко отметил, что никто из гражданских не пострадал.

"Этот фейерверк на День оккупированного города", - добавил он.

Читайте: В больнице скончались "мобилизованные" в армию рашистов мариупольцы 2003 и 2004 годов рождения. Сгорели в российском танке, - Андрющенко
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Топ комментарии
+4
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18.09.2022 13:17
+3
и погоде )))))))
///
Так виглядає кабіна російского літака

https://t.me/chanel24/54452

Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
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18.09.2022 13:03
+2
Памятник был изготовлен курганским заводом «Курганстальмост» и был преподнесен Владиславу Третьяку в качестве подарка на его юбилей.
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18.09.2022 13:28
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Знову унітаз чи пральну машинку не поділили, а може і спінінг
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18.09.2022 12:55 Ответить
и погоде )))))))
///
Так виглядає кабіна російского літака

https://t.me/chanel24/54452

Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
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18.09.2022 13:03 Ответить
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18.09.2022 13:17 Ответить
Сигнал "Пристегните ремни" работает.
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18.09.2022 16:37 Ответить
угадайте що..це?
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18.09.2022 13:27 Ответить
Памятник был изготовлен курганским заводом «Курганстальмост» и был преподнесен Владиславу Третьяку в качестве подарка на его юбилей.
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18.09.2022 13:28 Ответить
Я ледве не обісрався коли це побачив
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18.09.2022 13:33 Ответить
А внутри Третьяк или кто-то из запасных?
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18.09.2022 16:38 Ответить
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18.09.2022 13:37 Ответить
…русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует.
Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит.
Русский человек не докапывается до корня дела

"Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет. Во-первых, это есть долг нашего достоинства - сознать то, что есть... Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт. А тогда и над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, некоторые шансы".

Академик И. Павлов

(и это не "русофобия", как говорит кобыла Машка из МИДовского стойла коня Лаврика, а НАУЧНЫЙ ФАКТ, который за век так и не изменился)
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18.09.2022 14:45 Ответить
 
 