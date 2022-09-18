Єврокомісія пропонує заморозити приблизно 7,5 млрд євро виплат для Угорщини через порушення принципів верховенства права

Єврокомісія пропонує значно урізати фінансування Угорщини. Йдеться про суму майже 7,5 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврокомісії.

Комісія пропонує заморозити до 65% виплат за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС. Причиною такого рішення є порушення принципів верховенства права.

"Сьогоднішнє рішення є чіткою демонстрацією рішучості Комісії захистити бюджет ЄС і використовувати всі наявні інструменти для досягнення цієї важливої ​​мети", - заявив Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

У заяві Єврокомісії йдеться, що вона пропонує "призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості", а також "заборону укладати юридичні зобов'язання з трастами суспільного інтересу за програмами, що реалізуються в прямому та опосередкованому управлінні".

Свої пропозиції Комісія передала Єврораді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. Для цього потрібна більшість голосів країн-членів.

Варто зазначити, що Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яку перевірили за новими правилами, які дають змогу ЄС карати членів за створення фінансових ризиків.

Єврокомісія з квітня 2022 року шукала порушення верховенства права, у тому числі випадки корупції, за більш як десятирічний період перебування прем'єра Угорщини Віктора Орбана при владі. Наприкінці серпня вона надіслала свій звіт Будапешту.

Угорщина зобов'язалася виправити ситуацію та поінформувати Комісію про виконання ключових кроків щодо реалізації до 19 листопада.

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