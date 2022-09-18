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Угорщина (1317) Єврокомісія (940) фінансування (989)

Єврокомісія пропонує заморозити приблизно 7,5 млрд євро виплат для Угорщини через порушення принципів верховенства права

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

Єврокомісія пропонує значно урізати фінансування Угорщини. Йдеться про суму майже 7,5 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврокомісії.

Комісія пропонує заморозити до 65% виплат за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС. Причиною такого рішення є порушення принципів верховенства права.

"Сьогоднішнє рішення є чіткою демонстрацією рішучості Комісії захистити бюджет ЄС і використовувати всі наявні інструменти для досягнення цієї важливої ​​мети", - заявив Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

У заяві Єврокомісії йдеться, що вона пропонує "призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості", а також "заборону укладати юридичні зобов'язання з трастами суспільного інтересу за програмами, що реалізуються в прямому та опосередкованому управлінні".

Свої пропозиції Комісія передала Єврораді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. Для цього потрібна більшість голосів країн-членів.

Варто зазначити, що Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яку перевірили за новими правилами, які дають змогу ЄС карати членів за створення фінансових ризиків.

Єврокомісія з квітня 2022 року шукала порушення верховенства права, у тому числі випадки корупції, за більш як десятирічний період перебування прем'єра Угорщини Віктора Орбана при владі. Наприкінці серпня вона надіслала свій звіт Будапешту.

Угорщина зобов'язалася виправити ситуацію та поінформувати Комісію про виконання ключових кроків щодо реалізації до 19 листопада.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Здається ****** догралися!
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18.09.2022 13:31
+30
Ні. Я дивлюсь ця потвора налаштована рішуче. Йому вже цим грозили. Він ще більше почав бикувати. Можливо все завершиться тим що Угорщині таки перекриють кисень і вони самі підуть з ЄС псіханувши наостанок.
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18.09.2022 13:37
+24
Угорщина дограється що за постійні порушення можуть вигнати з ЕС
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18.09.2022 13:34
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Здається ****** догралися!
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18.09.2022 13:31 Відповісти
Це коли язик став їх ворогом. Нехай думають добре перед тим ,як щось сказати
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18.09.2022 13:42 Відповісти
eto tolko nachalo
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18.09.2022 13:47 Відповісти
орбан докиздівся
і взагалі, навіщо ЄС годувати відвертих прихильників рашизму, не розумію
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18.09.2022 14:52 Відповісти
Довихуйловувались
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18.09.2022 17:32 Відповісти
Поганая овца всё стадо портит.
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18.09.2022 13:32 Відповісти
О, зараз "чОрбан" скиглити почне. Або знову перевзується.
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18.09.2022 13:33 Відповісти
Ні. Я дивлюсь ця потвора налаштована рішуче. Йому вже цим грозили. Він ще більше почав бикувати. Можливо все завершиться тим що Угорщині таки перекриють кисень і вони самі підуть з ЄС псіханувши наостанок.
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18.09.2022 13:37 Відповісти
Орбану гріють кишеню його персональні гроші від *****.
Ну,а мадяри нехай танцюють чардаш..)
Чим швидше вигонять з ЄС,тим краще..
Правий був сапер Водічка з биківцем у руках . Кожен мадяр---то його персональний ворог!)
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18.09.2022 13:51 Відповісти
Водічка для виховання мадярів користувався багнетом на ремні.
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18.09.2022 14:01 Відповісти
Так, звичайно,але я мав на увазі бійку в Нуслях (ну,а де ж іще!)про яку він розповідав Швейку,хоча можливо,я й заплутався в тих празьких бійках..))
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18.09.2022 21:11 Відповісти
Угорщина дограється що за постійні порушення можуть вигнати з ЕС
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18.09.2022 13:34 Відповісти
Буде анклав рашистів у центрі Европи...
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18.09.2022 13:51 Відповісти
Вони й так кацапський анклав, тільки за європейські гроші. А кацапії скоро не стане, то і анклав проплачувати буде нікому)
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18.09.2022 13:58 Відповісти
Якщо буде,то може Макрон з Шольцем відірвуть свої дупи від двох стільців кожен.Хоча...
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18.09.2022 13:59 Відповісти
Проверка рефлексов - ляпнул Орбан глупость,- лишился денег. Интересно дойдет или там в голове один путин остался.
И, да, еще - понравятся ли венграм подобны игры своего премьера, или кто он там.
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18.09.2022 13:35 Відповісти
Я вас розчарую. Там в голові лише путін.
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18.09.2022 13:41 Відповісти
точніше-там немає голови дупа.. повна гів,,путіном
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18.09.2022 13:50 Відповісти
Дякую. Тобто рак головного мозку тяжко, але виліковується, а от "путін головного мозку" - це вже вирок. Остаточний.
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18.09.2022 13:54 Відповісти
ну, зара одне з двох... або свинка засуне свій "хвіст" собі в дупу та перекриє цим мовний апарат, або взагалі злетить з катушок та заправить дьогтем европейську бочку... але то вже проблема самих гунгарців... якщо до впродоби... будуть лизати...
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18.09.2022 13:36 Відповісти
Венгрія - гієна Європи
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18.09.2022 13:36 Відповісти
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18.09.2022 13:37 Відповісти
дописдівся Орбан на 7,5 лярдів, ну нічо,фуйло покриє дефіцит ... можливо покриє.
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18.09.2022 13:38 Відповісти
дик еурупейці так і подумали, раз їх донатить муйло, то хрен їм з бюджету ЄС.
а якщо муйло корбану: куйомайо... я фсьо пакрою... то ЄС потре руки і подумає, що може ще кого пересадити на шию кремля... Австрію там, чи Болгарію...
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18.09.2022 14:13 Відповісти
плохо ти мадяр знаешь сказал Водичка.. гавноеди і *********
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18.09.2022 13:43 Відповісти
Послати їх всіх на історичну батьківщину - за урал)))
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18.09.2022 13:43 Відповісти
Отримувати з заходу 12 млрд.є дотацій на рік, + 4 млрд прямих інвестицій на 9млн населення, і срати на захід, Всі нікчемні режими від цього клоуна з хйлом до кетайця десятиліттями харчуються на заході та плюють на нього. чи то не час там десь в фрс і єцб розробити механізм декласації, декапіталізації подібних режимів - неподобається демократія, цінності - живи як іран та кндр.
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18.09.2022 13:51 Відповісти
З одного боку це правильно, але є і другий бік - це дасть змогу путинській підстилці Орбану відкрито приєднатися до рассеї, яка підкине йому грошенят і газ в необмеженій кількості по дуже знижених цінах, чого обидва давно прагнуть.
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18.09.2022 13:52 Відповісти
він й так отримує - інакше не був би таким борзим
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18.09.2022 13:59 Відповісти
Да не буде в параші стільки грошей для орбана. Там цілі регіони без грошей, в параші реальна дупа. Лише москву, чечню та пітер ще тягнуть без змін)
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18.09.2022 14:02 Відповісти
Гнати угорців із ЄС і НАТО, потрібно негайно , бо вони тільки шкодять
цим організаціям 😠
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18.09.2022 13:53 Відповісти
Брюсель вже давно мав би оголосити примусовий мад"ярський брексіт.
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18.09.2022 16:04 Відповісти
цікаво, як вони взагалі до ЄС пролізли
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18.09.2022 13:57 Відповісти
Територіально.
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18.09.2022 13:59 Відповісти
там дофіга умов і досить жорстких
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18.09.2022 14:04 Відповісти
Угорщина - це троянський кінь росії в Євросоюзі. Це руйнатор ЄС і російські гальма. Це російська купя для вбивства ЄС і НАТО.
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18.09.2022 14:02 Відповісти
хотели и с ес получать при этом шантажируя её блокировками, и с раши получать за это... какие хитросделанные
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18.09.2022 14:02 Відповісти
Орбан і далі Європу буде трахати.... вони це давно дозволяють.
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18.09.2022 14:06 Відповісти
Об'єднати Угорщину з бурятієй. Хай насолоджуються підари
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18.09.2022 14:17 Відповісти
Кто знает венгерский язык пусть посмотрит комменты на их новостных сайтах и пабликах. Интересно же, какая реакция у рядовых венгров.
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18.09.2022 14:17 Відповісти
Треба не Угорщину виганяти з ЄС, а Орбана ліквілувати! Бо путлер тільки й чекає, щоб напасти ще й с того боку, він давно пообіцяв угорцям Закарпаття! 🤬🤬🤬🤬🤬
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18.09.2022 14:27 Відповісти
Кто вообще в здравом уме взял цыган в Европу и НАТО
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18.09.2022 14:33 Відповісти
які вони цигани, вони такіж ж самі кацапи з Уралу, як і кацапи з московських боліт. Колись їх племена прийшли на територію Руси-України, куди їх наші пропустили, пожили під Києвом, потім почали рух в Карпати. Там пожили і полізли в долини Панонії і Богемії, потіснивши далі чехів і словаків. А йшли вони з тих територій, де сьогодні розположена Башкірія.
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18.09.2022 14:43 Відповісти
Все вірно ви сказали. Хочу добавити, що під час переселення мад"ярів в Придунайську низовину ватажком у них був хан Арпад. Під час ДСВ фашистський уряд диктатора Хорті будував в Карпатах для захисту від совєцької армії оборонну лінію яку назвали "лінія арпада". Не слід забувати що в кінці дванадцятого і в тринадцятому столітті мад"ярські королі вчиняли нееодноразові напади на Галицьке князівство.
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18.09.2022 16:01 Відповісти
***** - дови*****...
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18.09.2022 14:38 Відповісти
эти деньги лучше перенаправить на помощь стране, которая защищает всю Европу от кацапофашистов.
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18.09.2022 14:41 Відповісти
Правильно! Фашисто-мадьяр, любителей БЕС(а)путина антихриста люциферовича, гнать из ЕС. Нечего этим в ЕС делать, получать контракты на производство и пользоваться ЕС рынками. Нахер в родную говень на Урал, ближе к своим зоотечественникам раССеянцам...
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18.09.2022 14:50 Відповісти
Росії донатити мадяр,мабудь,буде задорого в такий час,ще й Вірменія вислизає і країни Азії *********. Головне,що наші ріднесенькі ЗСУ смалять серйозно орків.
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18.09.2022 14:51 Відповісти
Надо перекрыть кислород этой фашисткой Венгрии и тогда всё наладится !! не давать её кредиты, льготы , Не качать ей российские нефть и газ Ю, через Украину, и тогда венгрия быстро сядет на жопу и успокоится!!
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18.09.2022 15:35 Відповісти
<******** на носі?
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18.09.2022 15:39 Відповісти
Для нас було б ідеально якби ЄС саме так і вчинили, при цьму заявили що ці кошти виділяться на допомогу Україні. На жаль висловне мною скоріш із жанру фантастики.
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18.09.2022 15:49 Відповісти
ЄС тільки пропонує, а як воно буде? в тому є питання.
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18.09.2022 16:08 Відповісти
а изъятые деньги пусть передадут Украине 😁
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18.09.2022 16:45 Відповісти
"порушення принципів верховенства права" это как "за неуплату налогов" - только в более масштабном плане. Проще говоря надо наказать).
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18.09.2022 20:24 Відповісти
 
 