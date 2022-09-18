УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13776 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
7 769 33
депортація (631) окупація (5821) Запорізька область (2556)

З окупованої частини Запорізької області вислали чотирьох патріотів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Російські окупанти в Запорізькій області заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох людей, які нібито вели підривну діяльність.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу в школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із ВДА", - йдеться у повідомленні окупантів.

В окупаційної адміністрації заявили, що "неблагонадійні громадяни" нібито організовували антиросійські мітинги та фінансували проукраїнські ЗМІ.

Пропагандисти повідомляють, що чотирьох українців доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.

Також читайте: Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Напишіть хто в цю брехню повірив
показати весь коментар
18.09.2022 14:00
+19
Дивно для катів-вбивць-кацапів. Патріотів зазвичай знаходять у могилах на окупованій території( Намагаються довести світові, що "ето нє ми!" були в Ізюмі? Чи заслати "засланих казачків"?
показати весь коментар
18.09.2022 14:00
+17
che ta tut ne to....rusnja obichno takih ljudin ubivajut ili otpravljajut na filtraciju....
показати весь коментар
18.09.2022 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
che ta tut ne to....rusnja obichno takih ljudin ubivajut ili otpravljajut na filtraciju....
показати весь коментар
18.09.2022 13:56 Відповісти
Думаєте після катівень Ізюма гуманно?
показати весь коментар
18.09.2022 13:57 Відповісти
slishkom dazhe ja bi proveril teh chetiroh na nalichie pagonov li-di-niri.
показати весь коментар
18.09.2022 14:00 Відповісти
щось у різку гуманізацію цапів мало віри
показати весь коментар
18.09.2022 14:01 Відповісти
Напишіть хто в цю брехню повірив
показати весь коментар
18.09.2022 14:00 Відповісти
Та да, этих надо особенно тщательно проверить. Рашисты кроме своих никого не отпускают, да и то с коэффициентом делить на десять...
показати весь коментар
18.09.2022 14:48 Відповісти
Чому? Цілком можливо, що успішний досвід "Гаді Савченко" орки знов вирішили застосувати.
показати весь коментар
18.09.2022 15:50 Відповісти
Дивно для катів-вбивць-кацапів. Патріотів зазвичай знаходять у могилах на окупованій території( Намагаються довести світові, що "ето нє ми!" були в Ізюмі? Чи заслати "засланих казачків"?
показати весь коментар
18.09.2022 14:00 Відповісти
то все вони повідомляють..нашіі мовчать
показати весь коментар
18.09.2022 14:02 Відповісти
Не вірю. Кацапи, як це не прикро, патріотів в лісопосадках закопують і ставлять дерев'яні хрести з номерами.
показати весь коментар
18.09.2022 14:02 Відповісти
простоте душевной москаля не перестаешь удивляться......
показати весь коментар
18.09.2022 14:02 Відповісти
Маячня якась...
показати весь коментар
18.09.2022 14:05 Відповісти
Значить закатували і скоро "нєчаяно" їх знаюдуть... і спишуть на бІндеровцєв
показати весь коментар
18.09.2022 14:09 Відповісти
заслані козачки?
показати весь коментар
18.09.2022 14:09 Відповісти
ух ты... и шо это за "счастливцы" такие???
показати весь коментар
18.09.2022 14:12 Відповісти
кати українського народу розважаються.
привіт Ваві за Чонгар.
показати весь коментар
18.09.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 14:17 Відповісти
за проукраинские позиции убивают, а местные коллаборанты и сепарня помогают выявлять.
показати весь коментар
18.09.2022 14:17 Відповісти
Такой себе маневр поиграть в гуманность...если эти четверо дойдут и если это вообще не ******
показати весь коментар
18.09.2022 14:23 Відповісти
Хощ одна людина це бачила?
Москалі не всчьот...
показати весь коментар
18.09.2022 14:39 Відповісти
а хіба окупована ,рашистами , частина Запоріжської області суверенна територія *********???
показати весь коментар
18.09.2022 14:47 Відповісти
а шо так можна? тока в обратную сторону?
показати весь коментар
18.09.2022 14:54 Відповісти
Это хорошо что не съели..
показати весь коментар
18.09.2022 14:58 Відповісти
Якщо Україна почне висилати неблагонадійних, то ой...
Доведеться вивозити ешелонами.
показати весь коментар
18.09.2022 15:01 Відповісти
А це часом не "троянські коники" для підкріпленя "кротів" в ОП!
показати весь коментар
18.09.2022 15:04 Відповісти
КДБ-істьські штучки. "Ми випустили, а вони нехай собі думають, хто ті такі". Я думаю, що і наша розвідка всі ці фішки знає, і має прописи на такий випадок.
показати весь коментар
18.09.2022 15:24 Відповісти
Хто сьогодні відповідальний за новини? Зроби ласку - йди у відпустку!
показати весь коментар
18.09.2022 16:28 Відповісти
Это что то новенькое, обычно просто убивали.
показати весь коментар
18.09.2022 16:51 Відповісти
Консервы заслали?
показати весь коментар
18.09.2022 18:59 Відповісти
Дивна новина
показати весь коментар
18.09.2022 21:19 Відповісти
Ну і де вони?..
показати весь коментар
18.09.2022 22:26 Відповісти
 
 