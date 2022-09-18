З окупованої частини Запорізької області вислали чотирьох патріотів
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Російські окупанти в Запорізькій області заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох людей, які нібито вели підривну діяльність.
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу в школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із ВДА", - йдеться у повідомленні окупантів.
В окупаційної адміністрації заявили, що "неблагонадійні громадяни" нібито організовували антиросійські мітинги та фінансували проукраїнські ЗМІ.
Пропагандисти повідомляють, що чотирьох українців доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.
Топ коментарі
+26 Василь Шестопал 2d684576
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+19 Светлана Круп
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привіт Ваві за Чонгар.
Москалі не всчьот...
Доведеться вивозити ешелонами.