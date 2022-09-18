Правозахисники задокументували 2469 випадків зникнення людей на окупованих територіях України
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Правозахисні організації об’єдналися у рамках ініціативи "Трибунал для Путіна" та документують злочини росіян по всій території України.
Про це сказав в ефірі телеканалу "Еспресо" голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, інформує Цензор.НЕТ.
"У базі даних зараз зафіксовано майже 19500 епізодів російських злочинів. Кожен епізод має посилання на докази. Хочу звернути увагу на зникнення людей на окупованих територіях. У базі даних задокументовано 2469 таких випадків, з них більш ніж половина на Харківщині - 1420 епізодів", - зазначив Захаров.
За його словами, зникають люди, які проявляють проукраїнську позицію.
"На окупованих територіях зникають колишні учасники бойових дій, працівники місцевого самоврядування, депутати, вчителі, журналісти, священники. Основна мета росіян - знищити українську державу й український народ", - зауважив Захаров.
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Фактично, Геть від Москви по вірменськи. Якщо з Росією все зрозуміло: лікар сказав в морг - значить у морг!, то поява в регіоні США - чіткий сигнал Анкарі.
Правда про те, що кацапами в середньовіччі називали катів, живодерів, різників
Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «лютий чоловік», «кат», «деспот» ... 😠