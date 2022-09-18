УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13825 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
539 3
війна (56233) зникнення (126) окупація (5821) правозахисники (368) воєнні злочини (1565)

Правозахисники задокументували 2469 випадків зникнення людей на окупованих територіях України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант,рашист

Правозахисні організації об’єдналися у рамках ініціативи "Трибунал для Путіна" та документують злочини росіян по всій території України.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Еспресо" голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У базі даних зараз зафіксовано майже 19500 епізодів російських злочинів. Кожен епізод має посилання на докази. Хочу звернути увагу на зникнення людей на окупованих територіях. У базі даних задокументовано 2469 таких випадків, з них більш ніж половина на Харківщині - 1420 епізодів", - зазначив Захаров.

За його словами, зникають люди, які проявляють проукраїнську позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катування, нелюдське поводження і насильницьких зникненнях мирних жителів: Human Rights Watch опублікувало звіт про воєнні злочини РФ на Херсонщині та Запоріжжі

"На окупованих територіях зникають колишні учасники бойових дій, працівники місцевого самоврядування, депутати, вчителі, журналісти, священники. Основна мета росіян - знищити українську державу й український народ", - зауважив Захаров.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірмени вийшли на вулиці з американськими і українськими прапорами, вимагаючи від свого уряду вийти з ОДКБ.
Фактично, Геть від Москви по вірменськи. Якщо з Росією все зрозуміло: лікар сказав в морг - значить у морг!, то поява в регіоні США - чіткий сигнал Анкарі.
показати весь коментар
18.09.2022 14:36 Відповісти
Кругом только горе, слёзы и ненависть - это на всё что способен руССкий мир.. ещё конечно нищета и врождённая тупость..
показати весь коментар
18.09.2022 14:54 Відповісти


Правда про те, що кацапами в середньовіччі називали катів, живодерів, різників

Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «лютий чоловік», «кат», «деспот» ... 😠
показати весь коментар
18.09.2022 15:15 Відповісти
 
 