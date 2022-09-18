"Хороші росіяни" - пропагандистський інструмент противників санкцій проти РФ. Вони можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас, - Маляр
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Пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни". Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас.
Таку думку висловила у Фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни". Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку. Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є ґарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян", - написала Маляр.
Вона вважає, що через "хороших" росіян запустять потім виправдання цій війні - "боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення, яку. Не плутайте поле битви. Нам "хороші" росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян", - додала заступниця міністра.
Вона закликала берегти своє інформаційне поле від російської інформаційної експансії.
"Ми з вами вже за ці пів року дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк та жодна інформоперація - все провалюється. Вони навіть у співпраці з деякими "нашими" політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві", - зауважила заступниця міністра.
Маляр нагадала, що в України з РФ - війна, яку ворог веде всіма можливими методами та інструментами. "Пропагандистська зброя так само вражає, як ракети, й використовуються вони паралельно - підсилюючи одна одну", - зазначила вона.
"Наприклад, чому ми завжди просимо - не вихвалятися публічно яку допомогу ви привезли в шпиталь і не світити сам шпиталь? Ми добре знаємо, що у росіян є координати шпиталів. Але для них важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистського удару", - наголосила Маляр і додала: все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає мішенню ворога, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї - ракетою та пропагандою.
Будь ласка, зачекайте...
А Невзоров с Шендеровичем на бочку мёда в адрес Украины и ЗСУ добавляют ложку говна (или 2). Если кому-то нравится жрать говно с привкусом мёда- приятного аппетита.
а потом и их мужья-жены и дети с мамами-папами-тёщами-тестями.
И тоже по КОНСТИТУЦИИ Украины.
В результате у нас в Украине до имеющихся перед войной 30 миллионам избирателей добавится ещё 30 миллионов
плюс Лугандон и Крым - 5 миллионов.
ХОТЬ КТО-ТО, (кроме Ермака) задумывался, кого они выберут ?
И пусть едут. Крокодилам тоже кушать кого-то надо.
но проблема в том, что реальность именно такая, как я её описал выше.
а самая большая проблема в том, что есть такие, как ты, которые эту реальную будущую проблему превращают в шутку
имено так в 2019 году мариупольцы на выборах были уставшими от войны, на которой обогащался порошенко
Брехня!
Всі добре знають, що мертві росіяни не можуть бути таким струментом!
Ги...
Завше "носій суверенітету і єдине джерело влади" доїдає несолоного пісного прутня, а його слуги міряються, чия пика ширша та масніша.
Газоаналізатор трупошукача впевнено вкаже!
8 ч. ·
"ЮЖНЫЙ АКЦЕНТ"-2022. Перепрошую, але таки скажу. Мене нудить уже не так від Андруховича, як від цілої тої галицької "х...чєчної", яка невтомно й наввипередки, без сорома казка, пере йому брудні штани. Від штатних тиражувальників рос. методичок, які подописувались до того, що НЕ розмовляти зараз із росіянами - це нацизм (руку з жовто-блакитним браслетиком з ізюмської могили щоночі вам у сни, qrwy!), від побожних дам церкви Андруховича, які в своєму відпиральницькому запалі ринулись висвячувати Мішу Шишкіна у "втікачі від путінського режиму" (хоча той просто вийшов у Швейцарію заміж, і ще в 1995-му, але кого це спиняє?), - все це могло б здаватись смішною жабомишодраківкою в жанрі "танок фанів круг кумира", якби діялось десь у ті ж 1990-ті чи навіть 2000-ні (а воно й діялось, го, ще й як - і літфестивалі під назвою "Южный акцент" - !!!, і медведчуківський "Культурный герой", куди українські literati теж не гидували тягтися журавлиним ключем по щербату копійочку, аякжечки!), - але це діється, чорт забирай, в дні нашого контрнаступу, і тому не можу не спитати в усіх цих Відпирачів Невідпирального: are you ****** там?..
Та якби ви, гуси скубані, ПОЛОВИНУ того шуму, що зняли в інформпросторі довкруг на-фіг-кому-впалого Шишкіна, зчинили довкруг зникнення УКРАЇНСЬКОГО письменника Володимира Вакуленка з окупованої РОСІЯНАМИ Ізюмщини (він не евакуювався, бо доглядав аутичного сина, гугліть!) - то ніяким організаторам європейських фестивалів більше просто НЕ ТРЕБА БУЛО Б пояснювати, чому наш публічний діалог з як завгодно хорошими росіянами до перемоги неможливий (хіба що, як у Камю під час окупації Франції, - в формі "Листа німецькому другові": здавалось би - сядь, напиши, опублікуй у тих самих європейських газетах - і не будеш ні qrwою, ні штрейкбрехером, в чім проблема?..). Але про Вакуленка, на відміну від Шишкіна, в нашому інформпросторі була тільки вістка, ще квітнева, від колишньої дружини: що його з сином орки забрали вдруге, він у полоні... Отаке-от, qrwaмаць, "взятие Измаила". Нудить.
А мене триґерить ще й дежав'юшкою: 2014-го р. ПЕН-тусовка (за винятком буквально двох, на пальцях, людей, які потім, як і я, з Українським ПЕНом попрощалися) так само іґнорила "загубленого" в Луганську Василя Голобородька, але завдяки зчиненому тоді, все-таки, галасові (див. мій лист до Українського ПЕН) "забутого" поета вдалось із Луганська евакуювати, вже під самим носом у росіян. Не хочу цим сказати, ніби галасом вдалось би врятувати й Вакуленка - ситуація нині інша, але, кУрча, як можна нині, не кліпнувши оком, верзти маячню про те, як це (буцім) важливо, що в укр. письменника вийшла на Заході книжка, і його туди запросили на пару з російським?! Люди, ви що, в комі були від самого того "Южного акценту" - у вас який рік на календарі?!!
Вже з 10 разів тут писала: українців зараз перекладають, видають, запрошують, тримають мікрофони перед писком - не тому, що ми такі красиві, розумні й талановиті, - а тому, що наша країна несподівано для всіх наваляла тій, перед якою весь світ трусився від 1945-го. Це ЗСУ зараз робить промоцію нам усім, до Лесі Українки на лондонській сцені включно, - а не Андрухович їде робити промоцію Україні (!). Всі ми, українські митці-письменники-журналісти-іт.д. - прямі бенефіціари перемог нашої армії, перед якою ми в боргу по самісінькі вуха до кінця своїх днів. То невже ж так важко, холера, хоч настільки ту армію поважати, щоб, поки вона звільняє наші території від російських убивць, не напускати тим часом з другого кінця в наш простір російських "єнотів" - поки що віртуальних, поки що тільки з томиком Достоєвського, але ж ми це вже проходили, 23 роки тому перший російсько-український літфест під назвою "Южный акцент" пройшов у Криму - це було на вході, а на виході маємо гекатомбу в Ізюмі, ви що ж - СПРАВДІ за ці 23 роки нічого не зрозуміли й нічого не навчилися?!.
Шишкін, блін. Шишкін їх цікавить, шишкіністи грьобані.
Нема слів (запікано).
...Пишуть, що тіла Володі Вакуленка не знайшли - офіційного підтвердження немає. І я ловлю себе на тому, що думаю: Господи, якщо загинув - хай би його хоч не катували перед смертю... Не можна катувати дитячих письменників. Тобто нікого не можна катувати, але дитячих письменників з аутичними дітьми - це вже якось "з особливим цинізмом", це "пакручє буде", ніж Януш Корчак з учнями в газовій камері...
Звісно, я про це розповідатиму на Заході - от не далі як у середу на Гетеборзькому ярмарку й розповім. І вкотре повторю, що будь-яка людина доброї волі має нині працювати на розпад Росії, бо це єдиний спосіб людству врешті позбутись цієї ракової пухлини. Натомість кожен, хто пропаґує "діалог з росіянами" ("рано чи пізно доведеться" і т.д.), працює на ЗБЕРЕЖЕННЯ пухлини. Тож пора визначатись, дами й пацанове, - хто тут по який бік від лінії фронту.
@MiraMiraslava
·
26 мин
Пташка - медик з Азовсталі, яка після пекельних боїв за Маріуполь вже чотири місяці знаходиться в полоні. Дівчина тримається в сотні разів достойніше за будь-якого російського п***са!
https://twitter.com/i/status/1571563936348049410
Раділи за Савченко, про яку регулярно хвільми ФСБ крутило.
Я не знаю конкретно про цю людину. Якщо вона порядна людина - дай Бог їй всього доброго.
Та якщо кацапи пускають такі відосики - то їм це потрібно не задля блага українців.
Та...
мудрому наріду видосики потрібні
Снежанна Морозова · Top commenter
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых трахают в задницу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений -‐ что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
Американцы умные. И они прекрасно видят растягивающееся русскими ручонками окно возможностей для того, чтобы прикончить противника. А Россия, конечно, противник. Равнозначные ядерные арсеналы это демонстрируют прекрасно. Да, была разрядка, но противостояние осталось.
В 90-х американцы где-то пожалели, где-то недоработали. Русские были ослаблены в сравнении с Совком и американцев это устроило. Русское ядерное оружие особо не беспокоило, а сырьё исправно поставлялось на рынки.
Однако, в последние годы русские продемонстрировали, что они агрессивные мудаки. Нападение на Украину, шантаж Европы холодом - русским это не простят.
У американцев сегодня две цели: ликвидация русского ядерного арсенала и стабильная поставка сырья с территории, которая сейчас называется Российской Федерацией. Как это будет реализовано пока не ясно. Но будет.
И русские просто изумительно демонстрируют непонимание того, что они действительно сделали себе "вставай страна народная, вставай на смертный бой".
Русские очень хотели героическую войнушку за существование, чтобы как у дидов. Получили. Удивительно, но стремясь к войне, русские вместо оружия заготовили ленточки-колорадки, дидов на лопатах, бравурные речи, салюты в Москве и прочие русские радости.
Будут давить. Пока не вывалится ядерное оружие. По-хорошему русским бы сейчас выйти толпой, да скинуть своих правителей. Снести весь аппарат госуправления, разогнать ментов заодно, согласиться на утилизацию ядерного оружия. И поставить правительство, которое будет представлять Россию в переговорах с Западом.
В этом сценарии русские получили бы определённую легитимность и смогли бы получать процент на жизнь от сырья на мировые рынки.
Однако пока что русские представляют из себя стадо, часть которого агрессивно визжит, а другая часть мычит, что они же ни на кого не нападали. Мерзкое такое стадо с которым никто договариваться не будет. Которое просто демилитаризируют, денафицируют и оставят жить в стороне от добычи сырья.
Страны Балтии, Беларусь, Украина - станут кордоном от русских. Украинцы будут работать в ЧВК, обеспечивающем безопасность сырьевой добычи.
Чем будут заниматься русские - их дело. Заниматься этим они будут на расстоянии эффективного огня пулемётов 50-го калибра.
"Украину уже не устроит ни возвращение Крыма с Донбассом, ни репарации за вторжение. Киев вместе с западными союзниками будет добиваться полной капитуляции и демилитаризации РФ" - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
dragon_dances
@InYv_Sergienko
·
7 ч
Гниль м.Вовчанська. СерОжа Красовський. Спілка ветеранів АТО, єслі шо. Здавав всіх підряд-хлопців забирали на катівню. Спасав свою шкуру, хоча міг вивезти і дітей, і себе урода. Або тупо проявити себе, як чоловік. Обрав "руське щастя".
https://twitter.com/i/status/1571459547864203264
Ти це 50000 з гаком москалям розкажи
Українців вбито більше, в одному Маріуполі
ну это мое, исключительно личное, мнение..... раз уж речь об этом зашла....
окрїм тих що розірвали свій паспорт і донатять або воюють в ЗСУ..
Може вона колись ЗЄ грошей не дала на його лайношоу і це особисте?
І хто це вирішує?
І чому міжнародного злочинця Невзорова не стосується сказане про "хароших руських"?
Якщо можна з головою виборчого комітету ***** та депутатом Госдуми РФ Нєвзоровим, то можна і з самим ******.
Давайте ***** паспорт України дамо...
Всі інші - вороги.
В заяві Пугачової я ані слова не бачу про те, що вона чогось хоче від України, на відміну від тих покидьків, яким ЗЄ продає паспорти України.
Раз моряк - не все життя моряк.
Вывод?Они сами не знают кто они...рюZкий...рабZeянец...или таджик с узбеком и прочим чукчей...🤣ролик пропагандонский на сей счёт есть в Ютьюбе...
БОМЖатня короче...🤣
Это такой русский, который делает полезное для Украины.
Вапросы?