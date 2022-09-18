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"Хороші росіяни" - пропагандистський інструмент противників санкцій проти РФ. Вони можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни". Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас.

Таку думку висловила у Фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни". Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку. Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є ґарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян", - написала Маляр.

Вона вважає, що через "хороших" росіян запустять потім виправдання цій війні - "боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення, яку. Не плутайте поле битви. Нам "хороші" росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян", - додала заступниця міністра.

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Вона закликала берегти своє інформаційне поле від російської інформаційної експансії.

"Ми з вами вже за ці пів року дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк та жодна інформоперація - все провалюється. Вони навіть у співпраці з деякими "нашими" політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві", - зауважила заступниця міністра.

Маляр нагадала, що в України з РФ - війна, яку ворог веде всіма можливими методами та інструментами. "Пропагандистська зброя так само вражає, як ракети, й використовуються вони паралельно - підсилюючи одна одну", - зазначила вона.

"Наприклад, чому ми завжди просимо - не вихвалятися публічно яку допомогу ви привезли в шпиталь і не світити сам шпиталь? Ми добре знаємо, що у росіян є координати шпиталів. Але для них важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистського удару", - наголосила Маляр і додала: все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає мішенню ворога, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї - ракетою та пропагандою.
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Топ коментарі
+31
Вот вроде все правильно сказала Маляр. А включишь зеленый телемарафон FreeDom - там "хорошие русские" прочно прописались, учат Украинцев жизни.Тут как раз про трусы или крeстик.
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18.09.2022 21:41
+16
текст відсутній...
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18.09.2022 21:48
+15
блаЗЄнському це скажи! Бо зараз постягує всіх "нєвзорових" сюди.
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18.09.2022 21:38
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блаЗЄнському це скажи! Бо зараз постягує всіх "нєвзорових" сюди.
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18.09.2022 21:38 Відповісти
Хорошие россияне только каждые 200-е.
А Невзоров с Шендеровичем на бочку мёда в адрес Украины и ЗСУ добавляют ложку говна (или 2). Если кому-то нравится жрать говно с привкусом мёда- приятного аппетита.
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18.09.2022 22:23 Відповісти
А если кому-то не нравится, то после полного циз-ца в Кацапии в Украину приедут миллионов 15 кацапов, рождённых в Украине или УССР и АВТОМАТИЧЕСКИ получат гражданство Украины,

а потом и их мужья-жены и дети с мамами-папами-тёщами-тестями.

И тоже по КОНСТИТУЦИИ Украины.

В результате у нас в Украине до имеющихся перед войной 30 миллионам избирателей добавится ещё 30 миллионов

плюс Лугандон и Крым - 5 миллионов.

ХОТЬ КТО-ТО, (кроме Ермака) задумывался, кого они выберут ?
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18.09.2022 22:29 Відповісти
Ров с крокодилами и автоматические пулемёты по всей границе.
И пусть едут. Крокодилам тоже кушать кого-то надо.
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18.09.2022 22:59 Відповісти
именно так себе и представляет юриспруденцию Верховный Главнокомандующий Украины и по совместительству Президент Украины, который получил юридическое образование в Криворожском институте.

но проблема в том, что реальность именно такая, как я её описал выше.

а самая большая проблема в том, что есть такие, как ты, которые эту реальную будущую проблему превращают в шутку

имено так в 2019 году мариупольцы на выборах были уставшими от войны, на которой обогащался порошенко
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18.09.2022 23:04 Відповісти
Я никогда не шучу по поводу того, что вся Параша должна превратиться в 140 млн. трупов. Так что не надо меня здесь лечить.
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19.09.2022 08:30 Відповісти
"Хороші росіяни" - пропагандистський інструмент противників санкцій проти РФ

Брехня!
Всі добре знають, що мертві росіяни не можуть бути таким струментом!
Ги...

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18.09.2022 21:39 Відповісти
текст відсутній...
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18.09.2022 21:48 Відповісти
Атож.
Завше "носій суверенітету і єдине джерело влади" доїдає несолоного пісного прутня, а його слуги міряються, чия пика ширша та масніша.
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18.09.2022 21:53 Відповісти
Харошєго руцкаго у тепловізор не видно)))
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18.09.2022 23:04 Відповісти
То нічо.
Газоаналізатор трупошукача впевнено вкаже!
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18.09.2022 23:14 Відповісти
А ми-то шо, нам це навіщо розказувати? Зегнідам розкажи, для яких кацапи не вороги, а шановані бізнес-партнери!
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18.09.2022 21:39 Відповісти
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18.09.2022 21:39 Відповісти
Вот вроде все правильно сказала Маляр. А включишь зеленый телемарафон FreeDom - там "хорошие русские" прочно прописались, учат Украинцев жизни.Тут как раз про трусы или крeстик.
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18.09.2022 21:41 Відповісти
Я вважаю, що скоро ї петушарій (після його заяв на суді) скоро буде на зомбомарафоні
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18.09.2022 21:48 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

8 ч. ·

"ЮЖНЫЙ АКЦЕНТ"-2022. Перепрошую, але таки скажу. Мене нудить уже не так від Андруховича, як від цілої тої галицької "х...чєчної", яка невтомно й наввипередки, без сорома казка, пере йому брудні штани. Від штатних тиражувальників рос. методичок, які подописувались до того, що НЕ розмовляти зараз із росіянами - це нацизм (руку з жовто-блакитним браслетиком з ізюмської могили щоночі вам у сни, qrwy!), від побожних дам церкви Андруховича, які в своєму відпиральницькому запалі ринулись висвячувати Мішу Шишкіна у "втікачі від путінського режиму" (хоча той просто вийшов у Швейцарію заміж, і ще в 1995-му, але кого це спиняє?), - все це могло б здаватись смішною жабомишодраківкою в жанрі "танок фанів круг кумира", якби діялось десь у ті ж 1990-ті чи навіть 2000-ні (а воно й діялось, го, ще й як - і літфестивалі під назвою "Южный акцент" - !!!, і медведчуківський "Культурный герой", куди українські literati теж не гидували тягтися журавлиним ключем по щербату копійочку, аякжечки!), - але це діється, чорт забирай, в дні нашого контрнаступу, і тому не можу не спитати в усіх цих Відпирачів Невідпирального: are you ****** там?..

Та якби ви, гуси скубані, ПОЛОВИНУ того шуму, що зняли в інформпросторі довкруг на-фіг-кому-впалого Шишкіна, зчинили довкруг зникнення УКРАЇНСЬКОГО письменника Володимира Вакуленка з окупованої РОСІЯНАМИ Ізюмщини (він не евакуювався, бо доглядав аутичного сина, гугліть!) - то ніяким організаторам європейських фестивалів більше просто НЕ ТРЕБА БУЛО Б пояснювати, чому наш публічний діалог з як завгодно хорошими росіянами до перемоги неможливий (хіба що, як у Камю під час окупації Франції, - в формі "Листа німецькому другові": здавалось би - сядь, напиши, опублікуй у тих самих європейських газетах - і не будеш ні qrwою, ні штрейкбрехером, в чім проблема?..). Але про Вакуленка, на відміну від Шишкіна, в нашому інформпросторі була тільки вістка, ще квітнева, від колишньої дружини: що його з сином орки забрали вдруге, він у полоні... Отаке-от, qrwaмаць, "взятие Измаила". Нудить.

А мене триґерить ще й дежав'юшкою: 2014-го р. ПЕН-тусовка (за винятком буквально двох, на пальцях, людей, які потім, як і я, з Українським ПЕНом попрощалися) так само іґнорила "загубленого" в Луганську Василя Голобородька, але завдяки зчиненому тоді, все-таки, галасові (див. мій лист до Українського ПЕН) "забутого" поета вдалось із Луганська евакуювати, вже під самим носом у росіян. Не хочу цим сказати, ніби галасом вдалось би врятувати й Вакуленка - ситуація нині інша, але, кУрча, як можна нині, не кліпнувши оком, верзти маячню про те, як це (буцім) важливо, що в укр. письменника вийшла на Заході книжка, і його туди запросили на пару з російським?! Люди, ви що, в комі були від самого того "Южного акценту" - у вас який рік на календарі?!!

Вже з 10 разів тут писала: українців зараз перекладають, видають, запрошують, тримають мікрофони перед писком - не тому, що ми такі красиві, розумні й талановиті, - а тому, що наша країна несподівано для всіх наваляла тій, перед якою весь світ трусився від 1945-го. Це ЗСУ зараз робить промоцію нам усім, до Лесі Українки на лондонській сцені включно, - а не Андрухович їде робити промоцію Україні (!). Всі ми, українські митці-письменники-журналісти-іт.д. - прямі бенефіціари перемог нашої армії, перед якою ми в боргу по самісінькі вуха до кінця своїх днів. То невже ж так важко, холера, хоч настільки ту армію поважати, щоб, поки вона звільняє наші території від російських убивць, не напускати тим часом з другого кінця в наш простір російських "єнотів" - поки що віртуальних, поки що тільки з томиком Достоєвського, але ж ми це вже проходили, 23 роки тому перший російсько-український літфест під назвою "Южный акцент" пройшов у Криму - це було на вході, а на виході маємо гекатомбу в Ізюмі, ви що ж - СПРАВДІ за ці 23 роки нічого не зрозуміли й нічого не навчилися?!.

Шишкін, блін. Шишкін їх цікавить, шишкіністи грьобані.

Нема слів (запікано).

...Пишуть, що тіла Володі Вакуленка не знайшли - офіційного підтвердження немає. І я ловлю себе на тому, що думаю: Господи, якщо загинув - хай би його хоч не катували перед смертю... Не можна катувати дитячих письменників. Тобто нікого не можна катувати, але дитячих письменників з аутичними дітьми - це вже якось "з особливим цинізмом", це "пакручє буде", ніж Януш Корчак з учнями в газовій камері...

Звісно, я про це розповідатиму на Заході - от не далі як у середу на Гетеборзькому ярмарку й розповім. І вкотре повторю, що будь-яка людина доброї волі має нині працювати на розпад Росії, бо це єдиний спосіб людству врешті позбутись цієї ракової пухлини. Натомість кожен, хто пропаґує "діалог з росіянами" ("рано чи пізно доведеться" і т.д.), працює на ЗБЕРЕЖЕННЯ пухлини. Тож пора визначатись, дами й пацанове, - хто тут по який бік від лінії фронту.
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18.09.2022 22:15 Відповісти
Хороший кацап - мертвий кацап
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18.09.2022 21:45 Відповісти
Пушилін і Захарченко не кацапи по паспорту
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18.09.2022 22:32 Відповісти
Їм до пекла віза не потрібна.
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18.09.2022 22:37 Відповісти
але ж не кацапи
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18.09.2022 22:58 Відповісти
"БИЙ МАСКАЛІВ !!!" (С)
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18.09.2022 21:45 Відповісти
Mira Miroslava.

@MiraMiraslava

·

26 мин

Пташка - медик з Азовсталі, яка після пекельних боїв за Маріуполь вже чотири місяці знаходиться в полоні. Дівчина тримається в сотні разів достойніше за будь-якого російського п***са!

https://twitter.com/i/status/1571563936348049410
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18.09.2022 21:46 Відповісти
Розповсюджуєш кацапську пропаганду?
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18.09.2022 21:52 Відповісти
Мільйони українців радіють,що Пташка ще жива і достойно себе веде,а тобі це не подобаеться? Мабуть ти *********** фашик?
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18.09.2022 22:08 Відповісти
Оце ФСБ просто так пускають кіно як гарно і щасливо живеться у кацапському полоні...

Раділи за Савченко, про яку регулярно хвільми ФСБ крутило.

Я не знаю конкретно про цю людину. Якщо вона порядна людина - дай Бог їй всього доброго.

Та якщо кацапи пускають такі відосики - то їм це потрібно не задля блага українців.

Та...
мудрому наріду видосики потрібні
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18.09.2022 22:22 Відповісти
Поправка, пані Маляр. Хороші росіяни бувають лише в чорних кульках. Ті, про кого Ви згадуєте, лише намагаються не стати хорошими згодом.
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18.09.2022 21:47 Відповісти
Як виглядає реальна боротьба російської опозиції з путінським режим. Мовою автора:

Снежанна Морозова · Top commenter
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых трахают в задницу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений -‐ что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
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18.09.2022 21:48 Відповісти
Можно, конечно, ёрничать по поводу визгов ваты, которые уже гадят в штаны с воплями, что "американцы придут к тебе домой, отказник", но турбопатриоты в этот раз абсолютно правы. Придут.

Американцы умные. И они прекрасно видят растягивающееся русскими ручонками окно возможностей для того, чтобы прикончить противника. А Россия, конечно, противник. Равнозначные ядерные арсеналы это демонстрируют прекрасно. Да, была разрядка, но противостояние осталось.

В 90-х американцы где-то пожалели, где-то недоработали. Русские были ослаблены в сравнении с Совком и американцев это устроило. Русское ядерное оружие особо не беспокоило, а сырьё исправно поставлялось на рынки.

Однако, в последние годы русские продемонстрировали, что они агрессивные мудаки. Нападение на Украину, шантаж Европы холодом - русским это не простят.

У американцев сегодня две цели: ликвидация русского ядерного арсенала и стабильная поставка сырья с территории, которая сейчас называется Российской Федерацией. Как это будет реализовано пока не ясно. Но будет.

И русские просто изумительно демонстрируют непонимание того, что они действительно сделали себе "вставай страна народная, вставай на смертный бой".

Русские очень хотели героическую войнушку за существование, чтобы как у дидов. Получили. Удивительно, но стремясь к войне, русские вместо оружия заготовили ленточки-колорадки, дидов на лопатах, бравурные речи, салюты в Москве и прочие русские радости.

Будут давить. Пока не вывалится ядерное оружие. По-хорошему русским бы сейчас выйти толпой, да скинуть своих правителей. Снести весь аппарат госуправления, разогнать ментов заодно, согласиться на утилизацию ядерного оружия. И поставить правительство, которое будет представлять Россию в переговорах с Западом.

В этом сценарии русские получили бы определённую легитимность и смогли бы получать процент на жизнь от сырья на мировые рынки.

Однако пока что русские представляют из себя стадо, часть которого агрессивно визжит, а другая часть мычит, что они же ни на кого не нападали. Мерзкое такое стадо с которым никто договариваться не будет. Которое просто демилитаризируют, денафицируют и оставят жить в стороне от добычи сырья.

Страны Балтии, Беларусь, Украина - станут кордоном от русских. Украинцы будут работать в ЧВК, обеспечивающем безопасность сырьевой добычи.

Чем будут заниматься русские - их дело. Заниматься этим они будут на расстоянии эффективного огня пулемётов 50-го калибра.

"Украину уже не устроит ни возвращение Крыма с Донбассом, ни репарации за вторжение. Киев вместе с западными союзниками будет добиваться полной капитуляции и демилитаризации РФ" - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

dragon_dances
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18.09.2022 21:49 Відповісти
Пощастило ж нам жити біля такого **********..
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18.09.2022 22:36 Відповісти
помогите убрать *****.
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18.09.2022 22:54 Відповісти
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18.09.2022 21:49 Відповісти
Земля тобі бетоном, студенте.
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18.09.2022 22:00 Відповісти
Это на заметку тем кто думает что Навальный и его команда - хорошие. Там те же ымперцы поставлены перпендикулярно.
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19.09.2022 00:03 Відповісти
Хороші росіяни це як хороший Зеленський - їх не існує
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18.09.2022 21:50 Відповісти
ІnКostenko080622-...

@InYv_Sergienko

·

7 ч

Гниль м.Вовчанська. СерОжа Красовський. Спілка ветеранів АТО, єслі шо. Здавав всіх підряд-хлопців забирали на катівню. Спасав свою шкуру, хоча міг вивезти і дітей, і себе урода. Або тупо проявити себе, як чоловік. Обрав "руське щастя".

https://twitter.com/i/status/1571459547864203264
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18.09.2022 21:51 Відповісти
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18.09.2022 21:52 Відповісти
тобто слудуючий буде без клейма?
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18.09.2022 21:57 Відповісти
Дуже сподиваемось на це.
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18.09.2022 22:27 Відповісти
на Зелю - чого повісила ?
Ти це 50000 з гаком москалям розкажи
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18.09.2022 22:30 Відповісти
Бо вони мали надію, яку їм дав зеля

Українців вбито більше, в одному Маріуполі
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19.09.2022 09:50 Відповісти
Зеленский, как и Порошенко, не из этих.
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19.09.2022 01:06 Відповісти
Невже, а чого біля нього стільки щурів та зрадників? Випадково сталось ?
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19.09.2022 09:51 Відповісти
Це вона про Невзорова з жінкою, яким Зеля в порушення Конституції подарував громадянство? Ті навіть українську не запарились вивчати.
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18.09.2022 21:56 Відповісти
Маляр, ти вже побачила сформовані готові до наступу кацапські угруповання до наступу в Україні, ************ зелена? Однак тобі все це до дупи, до поки.
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18.09.2022 21:57 Відповісти
Лупоглазая марионетка, помню , как побрехивала в унисон с зеУБЛЮДКАМИ, "ничего нового", все хорошо , не смотрите вверх
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19.09.2022 01:18 Відповісти
знаю только двух *хороших русских", кого можно нормально слушать: Игорь Яковенко и Владимир Осечкин..... но в отличии от Яковенко, Осечкин не только метлой по ящикам метет, но и дела делает.... а всех остальных, включая "мэтра" Невзорова, я бы гнал ссаными тряпками......
ну это мое, исключительно личное, мнение..... раз уж речь об этом зашла....
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18.09.2022 22:03 Відповісти
А депутати слуг, такі як Дубінський, це який інструмент?
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18.09.2022 22:07 Відповісти
А на марахвоні про це знають?
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18.09.2022 22:08 Відповісти
Хорошие и плохие русские все на зарплате у кремля...
окрїм тих що розірвали свій паспорт і донатять або воюють в ЗСУ..
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18.09.2022 22:27 Відповісти
Не надо из украинцев делать идиотов. Однозначно можно хороших русских использовать против плохих русских. Уверяю, не все украинцы тупые и электорат зеленой шоблы. Если Алла Пугачева - хороший русский, то мне очень интересно, как ее "однозначно" используют против нас? Тебе дают инструмент, используй, а не тупо отдавай его руки бурятов, так проще всего.
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18.09.2022 22:57 Відповісти
Тобто Нєвзорову можна, Марк Фейгін з телека не вилазить, ЗЄ в кацапів книжки про себе замовляє, Арахамія кацапських олігархів рятує, ОПЗЄ кацапські активи рятують, а Пугачова фу-фу?

Може вона колись ЗЄ грошей не дала на його лайношоу і це особисте?
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18.09.2022 23:39 Відповісти
Он воно як. То все, що треба - це купити у ЗЄ паспорт.
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18.09.2022 23:48 Відповісти
Тобто ці хароші руськи правильні.

І хто це вирішує?
І чому міжнародного злочинця Невзорова не стосується сказане про "хароших руських"?
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18.09.2022 23:57 Відповісти
То давайте всіх перевиховувати.

Якщо можна з головою виборчого комітету ***** та депутатом Госдуми РФ Нєвзоровим, то можна і з самим ******.

Давайте ***** паспорт України дамо...
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19.09.2022 00:30 Відповісти
Гарний руський - мертвий руський.

Всі інші - вороги.
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18.09.2022 23:58 Відповісти
Щось мені підказує, що Пугачовій насрати на якусь Ганну Маляр.

В заяві Пугачової я ані слова не бачу про те, що вона чогось хоче від України, на відміну від тих покидьків, яким ЗЄ продає паспорти України.
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18.09.2022 23:50 Відповісти
Нехай Маляр пояснить хто такі "хороші росіяни" Арестовичу, який в дуеті з Фейгіним мріє про часи коли до влади в росії прийдуть саме "хороші росіяни" замість нинішніх. Це як мрії про гітлерівців, які стануть хорошими після їх денацифікації. Може й стануть, та нам своє робить як без "поганих", так і без "хороших" росіян. Нехай ідуть вони всі "хороші і погані"за російським кораблем строго нах...
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18.09.2022 23:51 Відповісти
А шо Невзоров це не хороший росіянин? Дристович який був під крилом нациста Дугіна це не хороший росіянин (українець, тьху та хто він такий незрозуміло зовсім). Вони бачте хочуть будувати ЕВРАЗІЙСЬКИЙ ВЄКТОР, це щось оновленого радянськог союзу з "хорошими рускімі" Наскільки зрозумів Ватикан також за такий розвиток подій.
Раз моряк - не все життя моряк.
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19.09.2022 02:41 Відповісти
Нічого у купі лайна намагатися знайти цукерку. А взагалі то всі знають що гарний кацап то дохлий кацап.
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19.09.2022 04:02 Відповісти
Михаил Булгаков хоть и родился в Киеве,ненавидел Украину по факту,его опусы Белая гвардия,Дни Турбиных и прочее дерьмо говорят о том что он просто дяржавник 🤣за сЦаря и атечиство... даже при краснопузое Нечисти,,не говоря о ЧеКиздонах Дзержинского...
Вывод?Они сами не знают кто они...рюZкий...рабZeянец...или таджик с узбеком и прочим чукчей...🤣ролик пропагандонский на сей счёт есть в Ютьюбе...
БОМЖатня короче...🤣
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19.09.2022 07:29 Відповісти
Вы не понимаете что такое "хороший русский"?
Это такой русский, который делает полезное для Украины.
Вапросы?
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19.09.2022 10:17 Відповісти
 
 