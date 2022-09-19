УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4443 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 541 17
конфіскація (459) ООН (2758) актив (117)

Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

оон,зеленский

Україні запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв’язану війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи.

За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великобританії.

Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Також читайте: Зеленського просять конфіскувати активи російських олігархів, - петиція

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
111-а стаття "За державну зраду та підривну діяльність проти України" немає строку давності…
https://youtu.be/TZK5ZVRB-c8
показати весь коментар
19.09.2022 00:20
+6
#Слуга #народа была организованна российскими спецслужбами для развала Украины из нутри, с чем они успешно и справляються. А спалили информацию продажные твари, что шибздили бабло у кацапов. Они зарегистрировали #слугу по одному адресу с партией #Медведчука #за #життя
показати весь коментар
19.09.2022 00:50
+6
иуда-зэ и его телевидение
показати весь коментар
19.09.2022 01:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
111-а стаття "За державну зраду та підривну діяльність проти України" немає строку давності…
https://youtu.be/TZK5ZVRB-c8
показати весь коментар
19.09.2022 00:20 Відповісти
Ідіоти!
Питання контрибуції треба вирішувати із Великою сімкою, а не гнилим ООН із правом вето рашки та Китаю плюс підвиванням їхніх табаків
показати весь коментар
19.09.2022 09:21 Відповісти
"контрибуции" платит агрессору проигравшая сторона...., а "репарации" - выигравшей стороне платит агрессор.... так в WOW-2 Франция платила контрибуции Германии в начале войны, а Германия платила репарации с ее конца.....
показати весь коментар
19.09.2022 15:21 Відповісти
иранские беспилотники уже ощутимо достают технику ВСУ. В связи с этим хочу спросить МИД и другие наши инстанции, а что Иран уже рассчитался за сбитый самолет МАУ, перечислил родственникам компенсации? Чего кота тянем за хвост? Канадцы уже отсудили родственникам миллионы евро
показати весь коментар
19.09.2022 00:44 Відповісти
«уже ощутимо достают технику ВСУ»? Докази маєш, що ці безпілотники хоча б на євразійському континенті розташовані, - гордасть рабсєянской арміі? Чи методичка без фактажу прийшла?
показати весь коментар
19.09.2022 02:11 Відповісти
Рашисты вывели самолеты и штаб флота из Крыма, на Харьковщине разгром, успешное контрнаступление на Юге. В это же время зеленский начинает бубнить, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем.
показати весь коментар
19.09.2022 00:45 Відповісти
відпрацьовує!
показати весь коментар
19.09.2022 00:51 Відповісти
Сподіваюся, знайдеться хтось в ООН, щоб тицьнути зелену брехливу мразоту мордою у лайно стосовно того, як безпечно почуваються москальські мільярдні бізнеси в Україні.
показати весь коментар
19.09.2022 00:47 Відповісти
#Слуга #народа была организованна российскими спецслужбами для развала Украины из нутри, с чем они успешно и справляються. А спалили информацию продажные твари, что шибздили бабло у кацапов. Они зарегистрировали #слугу по одному адресу с партией #Медведчука #за #життя
показати весь коментар
19.09.2022 00:50 Відповісти
Наконец-то! эту тему нельзя было отпускать с самого начала и нужно давить и все арестовывать России и все зибрать Украине! Все яхты, все замки, все счета, все до последнего Украине!!! Эти деньги Украине нужны как никогда на вооружения! Сразу можно будет купить у США истребители, вертолеты, танки, РСЗО, и т.д. И пенсии поднять и соц-помощи Украинцам.
показати весь коментар
19.09.2022 01:45 Відповісти
иуда-зэ и его телевидение
показати весь коментар
19.09.2022 01:55 Відповісти
Ну вони чесно визнають що Зе влада домовлялася з кремлем заделегідь і шлють
про це меседж усій Україні, до речі Зе і Ze совпадєніє чи єрмак не дасть сбрехати ?
показати весь коментар
19.09.2022 02:34 Відповісти
бентежить!
чому не Zюга ?
показати весь коментар
19.09.2022 09:23 Відповісти
те саме
показати весь коментар
19.09.2022 12:18 Відповісти
Краще б корупціонери в Україні конфіскували спочатку активи агресора на території України, а потім би вже пропонували зробити це іншим. А то виглядає якось непристойно, що бізнес агресора для фінансування війни проти українського народу процвітає в Україні.
показати весь коментар
19.09.2022 01:59 Відповісти
ООН це зараз як пенсіонер з метеоризмом і нетриманням сечі - вигляд солідний, а дій ніяких, або мізерні, може це робиться спеціально для того щоб замість ООН створити дієвий механізм с единим керуючим органом на всі держави, хто знає..
показати весь коментар
19.09.2022 02:31 Відповісти
 
 