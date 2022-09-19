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У ЄС обговорюють санкції проти російської платіжної системи "Мир"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

ЄС не відкидає запровадження санкцій проти російської платіжної системи "Мир", якщо війна в Україні не припиниться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив офіційний представник голови європейської дипломатії Петер Стано.

За його словами, це питання обговорюється, але дискусії "мають конфіденційний характер".

"Я не виключаю цього, будь-які санкційні заходи можливі", - сказав він.

Представник Жозепа Борреля прокоментував повідомлення ЗМІ про тиск США та ЄС на Туреччину, щоб вона припиняла ухилення Росії від санкцій.

Стано наголосив на важливості того, щоб Анкара, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу, погоджувала зовнішню політику з діями Брюсселя.

"Також важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії рішення для обходу чинних санкцій ЄС. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією щодо цього", - додав він.

Читайте: "Хороші росіяни" - пропагандистський інструмент противників санкцій проти РФ. Вони можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас, - Маляр

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Обговорюйте, говоруни, поки ці покидьки спокійно ними користуються і сміються з ваших сраних недосанкцій.
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19.09.2022 07:00
+7
На 7-му місяці відкритого геноциду в центрі Європи тільки починають обговорювати... Аплодую
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19.09.2022 07:08
+6
деградований світ!
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19.09.2022 07:07
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Обговорюйте, говоруни, поки ці покидьки спокійно ними користуються і сміються з ваших сраних недосанкцій.
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19.09.2022 07:00 Відповісти
деградований світ!
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19.09.2022 07:07 Відповісти
На 7-му місяці відкритого геноциду в центрі Європи тільки починають обговорювати... Аплодую
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19.09.2022 07:08 Відповісти
Обговорюйте, не поперхніться. Угорщина заблокує ваше рішення і на цьому всі обговорення закінчаться...
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19.09.2022 07:10 Відповісти
Підкажи, туристи з якої країни, традиційно на першому місці в Туреччині? Виняток цей рік, на першому місці зараз Німеччина
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19.09.2022 10:56 Відповісти
Російська платіжна система "Вей із мир"...
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19.09.2022 07:50 Відповісти
говоруни.

закрийте кацапам візи в Європу і це буде те ж саме, що не приймати картки системи "мир", бо ними користуються фізособи і дрібні бізнеси.

між-банківські розрахунки ходять не в цій системі, а в СВІФТ

ось СВІФТ і закрийте.
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19.09.2022 08:24 Відповісти
 
 