ООН закликає Україну та Росію до масштабного обміну військовополоненими
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Формат обміну пропонують "всіх на всіх".
Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхнім родинам. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "усіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стільки людей", - заявив генсек ООН.
Крім того, Гутерріш, не виключив допомогу ООН в обміні військовополоненими.
Разом з тим він не виключив, що ООН може допомогти в масштабному обміні полоненими.
"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - додав Гутерріш.
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Кого і до чого він тепер закликає?
Йди і міняй сам, раз давав гарантії!
і не нас та росію а росію
в оон, держава терорист,досі має право вето
А ООН, миру и Гутеришу пора привыкать к тому, что Украина - это одна из "первых скрипок" в мировом оркестре. И ей не приказывают, а просят, притом очень уважительно.
21 рік також не фонтан, через ціну на газ.
Яке місце він займає хоч в якійсь економіці? ((( але згоден, повинен займати.
На этом закончим.
все Ок
Дать гарантии по защитникам Мариуполя
Отморозиться вместе с Красным крестом - это не мы, мы не имеем влияния и доступа
Тупо прикинуться дохлыми когда наших Азовцев убивают пачками в Оленівці.
А теперь НАРАВНЫХ обращаться к оккупантам и тем на кого напали "давайте меняйтеся, некагда нам разбираться, кто из вас самый виновытый. МЫ ТУТА АЗАБОЧЕНЫ"
Нахиба Украина платит взносы в ООН
Чтоб услышать вместо реальноц защиты это блеяние?
лицорыло и цокать языком.Ну вот вроде бы и все обязанности,если можно их так назвать.Ну и не забывать подходить к окошку,где выдают зарплату.