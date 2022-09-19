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військовополонені (599) ООН (2758) Гутерріш Антоніу (349)

ООН закликає Україну та Росію до масштабного обміну військовополоненими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш,антоніу

Формат обміну пропонують "всіх на всіх".

Про це заявив генсек ООН  Антоніу Гутерріш  під час інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхнім родинам. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "усіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стільки людей", - заявив генсек ООН.

Крім того, Гутерріш, не виключив допомогу ООН в обміні військовополоненими. 

Разом з тим він не виключив, що ООН може допомогти в масштабному обміні полоненими.

"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - додав Гутерріш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш: Ми далекі від переговорів Зеленського й Путіна

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Він же сам давав гарантії обміну оборонців Марика (азовців, в т.ч.), коли ті за наказом Zе здавались в полон!
Кого і до чого він тепер закликає?
Йди і міняй сам, раз давав гарантії!
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19.09.2022 09:12
+7
чесать языком в дупе "глубинного народца" это всё на что способна шобла "ООН".
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19.09.2022 09:13
+7
Умиляет позиция ООН
Дать гарантии по защитникам Мариуполя
Отморозиться вместе с Красным крестом - это не мы, мы не имеем влияния и доступа
Тупо прикинуться дохлыми когда наших Азовцев убивают пачками в Оленівці.
А теперь НАРАВНЫХ обращаться к оккупантам и тем на кого напали "давайте меняйтеся, некагда нам разбираться, кто из вас самый виновытый. МЫ ТУТА АЗАБОЧЕНЫ"
Нахиба Украина платит взносы в ООН
Чтоб услышать вместо реальноц защиты это блеяние?
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19.09.2022 09:19
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Він же сам давав гарантії обміну оборонців Марика (азовців, в т.ч.), коли ті за наказом Zе здавались в полон!
Кого і до чого він тепер закликає?
Йди і міняй сам, раз давав гарантії!
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19.09.2022 09:12 Відповісти
Де можна ознайомитися з наказом від Залужного?
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19.09.2022 09:33 Відповісти
Такого немаʼ - є голов командувач.
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19.09.2022 09:37 Відповісти
А чи дійсно ті гарантії було надано? Я не знаю, які механізми надання подібних гарантій є в ООН і чи є вони взагалі. Але в будь-якому випадку подібні речі надаються у вигляді якогось документу - постанови чи резолюції. А вона була? Чи може я щось пропустив?
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19.09.2022 10:00 Відповісти
Це тобі Зеля розказав чи ти бачив ті гарантії?
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19.09.2022 21:48 Відповісти
чесать языком в дупе "глубинного народца" это всё на что способна шобла "ООН".
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19.09.2022 09:13 Відповісти
треба не закликати а примушувати
і не нас та росію а росію
в оон, держава терорист,досі має право вето
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19.09.2022 09:13 Відповісти
хорошо бы... да опять гарантий никаких, а только "заклыки"... при чем рашку они не колышут...
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19.09.2022 09:15 Відповісти
Опять же, все немного не так. После демарша Зеленского с аммиаком, что затронуло очень глобальные интересы, резко возбудился вопрос обмена пленными, чтобы, ... бинго! - разблокировать вопрос экспорта аммиака.
А ООН, миру и Гутеришу пора привыкать к тому, что Украина - это одна из "первых скрипок" в мировом оркестре. И ей не приказывают, а просят, притом очень уважительно.
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19.09.2022 09:18 Відповісти
Якщо за аміак відпустять усіх полонених України, то може бути,але...вони уже вбили одного в Оленівка і обстріляли атомну. У орків другі аргументи
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19.09.2022 09:21 Відповісти
Тоді подівіться, яке положення має Одеський Припортовий Завод в єкономічному світі, та для чого потрібен аміак. Ті, хто контроліє цю галузь світової єкономіки не будуть слухати путіна. Аж ніяк.
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19.09.2022 09:25 Відповісти
Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у 2020 році, за попередніми даними, отримав чистий збиток у розмірі 1,19 млрд грн. Це в 16,5 разів (на 1,12 млрд грн) більше, ніж у 2019 році.

21 рік також не фонтан, через ціну на газ.
Яке місце він займає хоч в якійсь економіці? ((( але згоден, повинен займати.
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19.09.2022 09:56 Відповісти
Классика. Передергивание фактов. Те, что отрицательно говорят об Украине - приводим. Те, что выставляют Украину в положительном свете - стыдливо забываем.
На этом закончим.
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19.09.2022 10:03 Відповісти
Класика - це у вас. Я вам про ОПЗ а ви мені в наступному повідомленні про Україну.
все Ок
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19.09.2022 10:09 Відповісти
Умиляет позиция ООН
Дать гарантии по защитникам Мариуполя
Отморозиться вместе с Красным крестом - это не мы, мы не имеем влияния и доступа
Тупо прикинуться дохлыми когда наших Азовцев убивают пачками в Оленівці.
А теперь НАРАВНЫХ обращаться к оккупантам и тем на кого напали "давайте меняйтеся, некагда нам разбираться, кто из вас самый виновытый. МЫ ТУТА АЗАБОЧЕНЫ"
Нахиба Украина платит взносы в ООН
Чтоб услышать вместо реальноц защиты это блеяние?
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19.09.2022 09:19 Відповісти
У Антохи Гуттериша отличная работа.Делать озабоченное лицо рыло и цокать языком.Ну вот вроде бы и все обязанности,если можно их так назвать.Ну и не забывать подходить к окошку,где выдают зарплату.
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19.09.2022 10:12 Відповісти
Всіх на всіх. Угу. Але чомусь до Харківського драпа таких закликів не лунало. Та й ООН у ролі гаранта чи посередника якось не надихає - вічно у них то доступу нема, то повноваженнь не вистачає, то їх неправильно зрозуміли...
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19.09.2022 09:23 Відповісти
киздіти і я вмію
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19.09.2022 09:24 Відповісти
Так, але за це не платять на відміну від всіляких гутієрешів.
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19.09.2022 09:29 Відповісти
Закликає? Який молодець. Цікаво,скільки в ООН за заклики башляють?
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19.09.2022 09:28 Відповісти
Закликає він нехай рашку, покидьок старий
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19.09.2022 09:35 Відповісти
А що робить держава-терорист в ООН з правом вето?
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19.09.2022 09:39 Відповісти
Пленных набрали прилично,только среди них есть лугандонский сброд который никому не нужен.
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19.09.2022 09:46 Відповісти
Этоженашилюди.Зеля заберет и передаст Верещучке-она всех оформит переселенцами и будет за собой водить по Украине как Моисей евреев.
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19.09.2022 10:16 Відповісти
А без Зели никак? Сейчас хоть предателей отстреливают а не тогруют.
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19.09.2022 11:23 Відповісти
Согласен.Без Зели было бы лучше.
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20.09.2022 12:36 Відповісти
Їм пора перейменуватися на "міжнородна організація кликунів"!
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19.09.2022 09:47 Відповісти
у нас после Изюмского прорыва около 2000 пленных. До него было 1000. А за звиздёж можешь отправиться в бан.
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19.09.2022 10:18 Відповісти
Так, тіки наші полонених лікують, дають їсти, оздоровлюють *****, чай-кава-потанцюєм, а кацапи наших калічать, каструють, ломають ноги-руки і т.д. Іди ти ***** з такими обмінами, обмін повинен бути здорових на здорових, інвалідів на інвалідів.
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19.09.2022 10:26 Відповісти
Украина призывает ООН самораспуститься, и по-быстрее.
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19.09.2022 10:54 Відповісти
 
 