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Знищено ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Зранку 19 вересня на Херсонщині збито ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: ЗСУ знищили російській штурмовик Су-25 під Херсоном

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
гарна подія... + 1 градус настрою...
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19.09.2022 09:37
+10
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19.09.2022 09:38
+5
Героям слава!!!
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19.09.2022 09:38
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гарна подія... + 1 градус настрою...
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19.09.2022 09:37 Відповісти
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19.09.2022 09:38 Відповісти
Героям слава!!!
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19.09.2022 09:38 Відповісти
Нескінчене радянське лайно...
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19.09.2022 09:38 Відповісти
ЛЬОТЧИКАМ БРОВИ ЗАКРУТИЛИСЯ В ПОВІТРІ В ДРУГУ СТОРОНУ.ЗСУ ПОРУБАЛИ НЕЧИСТЬ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ!!!!
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19.09.2022 09:41 Відповісти
А що з пылотом? Дуже хвилюємося.
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19.09.2022 09:44 Відповісти
Видать пенсионеры у орков закончились пускают в бой молодняк поэтому каждый день потери.
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19.09.2022 09:45 Відповісти
Читай нижче анекдот! (У кацапських льотних училищах зараз - випускні екзамени! То вони "боевое применение" здають так! А наші хлопці їм "оцінки" виставляють!)
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19.09.2022 10:05 Відповісти
Опять нет повода не выпить !
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19.09.2022 09:46 Відповісти
Понедельник перестает быть томным
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19.09.2022 09:46 Відповісти
- Товарищ курсант! "Жёлтый лист" скоро! Хотите получить "пятёрку" на выпускных госекзаменах?
- Хочу!
- Ну тогда слетайте со мной "ведомым", завтра, на штурмовку "хахлов"!
-Ба-бах!
Український оператор ПЗРК :
- Ніколи оцінка на держекзаменах не діставалася так дорого!
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19.09.2022 10:03 Відповісти
Туди тобі і дорога! Не х@р тут шастати!
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19.09.2022 10:10 Відповісти
А в зведеннях, що тут на цензорі дають кожен день, уже 4дні нема даних по літаках. Останні дані були 15-го 250 літаків.
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19.09.2022 10:11 Відповісти
На сайті "Українська правда" на головній сторінці зверху є стрічка знищеної техніки московитів. В даний час висвітлено 251 літак. Тільки не знаю чи сьогоднішній в те число входить.
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19.09.2022 10:43 Відповісти
 
 