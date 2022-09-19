Знищено ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині, - Повітряні сили

Зранку 19 вересня на Херсонщині збито ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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