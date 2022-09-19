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Знищено ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині, - Повітряні сили
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Зранку 19 вересня на Херсонщині збито ворожий штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Hanka Panyanka
показати весь коментар19.09.2022 09:37
+10 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Pawlo Kit
показати весь коментар19.09.2022 09:38
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