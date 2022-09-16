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ЗСУ знищили російській штурмовик Су-25 під Херсоном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-25

Військовий літак призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування Повітряних сил.

"16 вересня, близько 8.30, у небі над Херсоном, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу українські бійці збили вертоліт Ка-52 та безпілотник росіян

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Слава ЗСУ !!!
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16.09.2022 12:07
+18
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16.09.2022 12:08
+11
Кацапи все ще літають ?
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16.09.2022 12:10
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Слава ЗСУ !!!
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16.09.2022 12:07 Відповісти
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16.09.2022 12:08 Відповісти
срасейским летунам билеты на концерт кабздона всегда без очереди, и лучшие места в партере
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16.09.2022 12:08 Відповісти
Кацапи все ще літають ?
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16.09.2022 12:10 Відповісти
в них сумарно 1400 літаків різних видів якшо вірити вікіпедії ((
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16.09.2022 12:12 Відповісти
значить штук 800 справних. Ще штук 100 канібалізмом склеють. А от чи є у них 1400пілотів?
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16.09.2022 12:20 Відповісти
Ну разве что по зонам и тюрьмам пошерстить.
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16.09.2022 12:29 Відповісти
перед вторжением на вооружении рф было 197 штук Су-25. Сколько их сбили за 205 дней вторжения - я отдельно не считал.
Официально производственная линия, которая производила Су-25 все еще работает, и предлагаются варианты развития этой платформы, но с 2010 по 2021 год ни одного нового самолета этого типа кацмические вайска расии от промышленности не получили. Так что вы сейчас имеете уникальную возможность наблюдать закат вручную (по большей части из ПЗРК) штурмовой авиации расии.
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16.09.2022 12:48 Відповісти
То всі, всі, включаючи військово-транспортні, розвідувальні, стратегічної авіації, учбові і т.п.
Тактичної авіації - десь 800-1000, реально літає десь 50%.
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16.09.2022 12:53 Відповісти
Невже всі приземлені з мусульманських регіонів мордору? Якщо так то вони рахують себе шахідами. Якщо з угро-фінських ******- то є абсолютна тупість-"авось пронєсьот". Та не пронесе кацапчики, а цілком реально приземлять наші Воїни!
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16.09.2022 12:29 Відповісти
Авиапром рабZeи по факту сдох...🦍🦍🦍☠️☠️☠️
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16.09.2022 12:14 Відповісти
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16.09.2022 12:17 Відповісти
Це щоб вже кацапоурки пригожина зтриножены?
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16.09.2022 12:30 Відповісти
Черговий запазцан закобзонився, початок дня багатообіцяючий, хотілось, щоб полудень і вечір були ще кращими, і жити стане краще, стане веселіше 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 12:18 Відповісти
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16.09.2022 12:23 Відповісти


Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"НУ, МЫ ОДНУ ДЕРЕВНЮ ПРО*БАЛИ, ОДНУ САМИ ОТДАЛИ - ПОКА ЧТО ТАК У НАС"
https://www.youtube.com/watch?v=UaDJg23nj1k

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16.09.2022 12:29 Відповісти
народ в соцмережах які моніторять кацапські новини пишуть що вони вже знищили біля 300 наших літаків і ще до сотні гелікоптерів. Цікаво звідки у нас стільки техніки?? По деяким довоєнним даним у нас було трохи менше сотні справних літаків що могли піднятись в повітря. Гелікоптерів то взагалі десятки....

А кацапський авіапарк реально поменшав. Скоро в арабів будуть Міги -21 просити назад???
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16.09.2022 12:48 Відповісти
 
 