ЗСУ знищили російській штурмовик Су-25 під Херсоном

Військовий літак призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування Повітряних сил.

"16 вересня, близько 8.30, у небі над Херсоном, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

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