ЗСУ знищили російській штурмовик Су-25 під Херсоном
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовий літак призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування Повітряних сил.
"16 вересня, близько 8.30, у небі над Херсоном, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Сергей Штыров c2f25d78
показати весь коментар16.09.2022 12:07
+18 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар16.09.2022 12:08
+11 Amber
показати весь коментар16.09.2022 12:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Официально производственная линия, которая производила Су-25 все еще работает, и предлагаются варианты развития этой платформы, но с 2010 по 2021 год ни одного нового самолета этого типа кацмические вайска расии от промышленности не получили. Так что вы сейчас имеете уникальную возможность наблюдать закат вручную (по большей части из ПЗРК) штурмовой авиации расии.
Тактичної авіації - десь 800-1000, реально літає десь 50%.
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"НУ, МЫ ОДНУ ДЕРЕВНЮ ПРО*БАЛИ, ОДНУ САМИ ОТДАЛИ - ПОКА ЧТО ТАК У НАС"
https://www.youtube.com/watch?v=UaDJg23nj1k
А кацапський авіапарк реально поменшав. Скоро в арабів будуть Міги -21 просити назад???