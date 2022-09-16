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За добу українські бійці збили вертоліт Ка-52 та безпілотник росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ка-52

15 вересня повітряні сили збили вертоліт та БПЛА окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Крокодили не літають!
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16.09.2022 10:05 Відповісти
Ну чому ж? Коли йому дають гарного підсрачника-ще й як літають.Правда не довго.
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16.09.2022 10:18 Відповісти
Ка-52 та безпілотник))))
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16.09.2022 10:06 Відповісти
Ха..За котика і протипожарну охорону ставлю вподобайку.
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16.09.2022 10:21 Відповісти
та самое главное, что коты, действительно беспилотные...сами по себе )))))
а огнетушитель - ваще святое!
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16.09.2022 10:24 Відповісти
Да,действительно-коты не стайные животные,а социальные.Я сразу и не допер при чем тут безпилотник.Но любим котиков мы не за это.
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16.09.2022 10:30 Відповісти
главное, что они позволяют нам себя любить))) кормить-поить, холить-нежить и лоток чистить)))
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16.09.2022 10:35 Відповісти
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16.09.2022 10:40 Відповісти
Как то даже с крокодилами скучно чуть уже. В душе охота фрегатик там какой, что на бункеровку ночью причалит в камышовую бухту. Не дураки конечно, бункеровщик сам ночью приканает в зону дальнюю.
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16.09.2022 13:22 Відповісти
 
 