За добу українські бійці збили вертоліт Ка-52 та безпілотник росіян

15 вересня повітряні сили збили вертоліт та БПЛА окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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