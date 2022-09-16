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За добу українські бійці збили вертоліт Ка-52 та безпілотник росіян
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15 вересня повітряні сили збили вертоліт та БПЛА окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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