За сутки украинские бойцы сбили вертолет Ка-52 и беспилотник россиян

15 сентября воздушные силы сбили вертолет и БПЛА оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"15 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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