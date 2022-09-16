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За сутки украинские бойцы сбили вертолет Ка-52 и беспилотник россиян

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ка-52

15 сентября воздушные силы сбили вертолет и БПЛА оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"15 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Крокодили не літають!
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16.09.2022 10:05 Ответить
Ну чому ж? Коли йому дають гарного підсрачника-ще й як літають.Правда не довго.
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16.09.2022 10:18 Ответить
Ка-52 та безпілотник))))
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16.09.2022 10:06 Ответить
Ха..За котика і протипожарну охорону ставлю вподобайку.
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16.09.2022 10:21 Ответить
та самое главное, что коты, действительно беспилотные...сами по себе )))))
а огнетушитель - ваще святое!
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16.09.2022 10:24 Ответить
Да,действительно-коты не стайные животные,а социальные.Я сразу и не допер при чем тут безпилотник.Но любим котиков мы не за это.
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16.09.2022 10:30 Ответить
главное, что они позволяют нам себя любить))) кормить-поить, холить-нежить и лоток чистить)))
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16.09.2022 10:35 Ответить
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16.09.2022 10:40 Ответить
Как то даже с крокодилами скучно чуть уже. В душе охота фрегатик там какой, что на бункеровку ночью причалит в камышовую бухту. Не дураки конечно, бункеровщик сам ночью приканает в зону дальнюю.
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16.09.2022 13:22 Ответить
 
 