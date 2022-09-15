За сутки Воздушные силы сбили 4 российских самолета и один БПЛА
14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены 5 воздушных целей на Востоке и Юге Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил.
14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять воздушных целей – один БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре самолета оккупантов.
"Один самолет – штурмовик Су-25 российских ВКС, уничтожен на восточном направлении, три самолета – бомбардировщики Су-24 – сбиты на юге страны.
Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация, а также и ударные беспилотники Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по вражеским позициям технике и логистике оккупантов разными типами вооружения", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет "Кинжал".
За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.
Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что "сбит украинский беспилотник Ту-141".
"10 марта 2022 года в ходе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83,_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2,&action=edit&redlink=1 освобождения Россией Украины один из Ту-141 тип 2, произведённый между 1983 и 1989 годамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-141#cite_note-SE-5 [5] , разбился в столице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватии г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1 Загреб . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83-141_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5 Беспилотник вошёл в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, куда прилетел из Румынии. Позднее появились сообщения о том, что «Стриж» был оснащён авиабомбой."
Смішне навіть не у фразі "10 марта 2022 года в ходе https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83,_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2,&action=edit&redlink=1 освобождения Россией Украины"
а у місці падіння та маршруті польоту БПЛА Який стосунок Румунія, Угорщина і Хорватія мають до війни в Україні - зрозуміть важко І чого це БПЛА полетів у протилежний від театру бойових дій бік - теж
Але видно щось пішло не так...