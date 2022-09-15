За сутки Воздушные силы сбили 4 российских самолета и один БПЛА

14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены 5 воздушных целей на Востоке и Юге Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил.

14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять воздушных целей – один БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре самолета оккупантов.

"Один самолет – штурмовик Су-25 российских ВКС, уничтожен на восточном направлении, три самолета – бомбардировщики Су-24 – сбиты на юге страны.

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Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация, а также и ударные беспилотники Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по вражеским позициям технике и логистике оккупантов разными типами вооружения", - говорится в сообщении.