За добу Повітряні сили збили 4 російські літаки та 1 БПЛА
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14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 повітряних цілей на Сході та Півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил.
14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.
"Один літак – штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку, три літаки – бомбардувальники Су-24 – збито на півдні країни.
Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет "Кинжал".
За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.
Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что "сбит украинский беспилотник Ту-141".
"10 марта 2022 года в ходе освобождения Россией Украины один из Ту-141 тип 2, произведённый между 1983 и 1989 годами[5], разбился в столице Хорватии г. Загреб. Беспилотник вошёл в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, куда прилетел из Румынии. Позднее появились сообщения о том, что «Стриж» был оснащён авиабомбой."
Смішне навіть не у фразі "10 марта 2022 года в ходе освобождения Россией Украины"
а у місці падіння та маршруті польоту БПЛА Який стосунок Румунія, Угорщина і Хорватія мають до війни в Україні - зрозуміть важко І чого це БПЛА полетів у протилежний від театру бойових дій бік - теж
Але видно щось пішло не так...