За добу Повітряні сили збили 4 російські літаки та 1 БПЛА

14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 повітряних цілей на Сході та Півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил.

14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.

"Один літак – штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку, три літаки – бомбардувальники Су-24 – збито на півдні країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння", - йдеться у повідомленні.