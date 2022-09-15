УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10687 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 916 11
безпілотник (2071) війна (56107) літак (1979) знищення (4060) втрати (3816) Повітряні сили (1234)

За добу Повітряні сили збили 4 російські літаки та 1 БПЛА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 повітряних цілей на Сході та Півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил.

14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів.

"Один літак – штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку, три літаки – бомбардувальники Су-24 – збито на півдні країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53 850 осіб, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 2 193 танки, 1 295 артсистем та 4 682 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Видно добре підгорає у свинособак якщо почали знову масово задіювати авіацію.
Але видно щось пішло не так...
показати весь коментар
15.09.2022 10:34
+11
показати весь коментар
15.09.2022 10:36
+10
В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае произошел мощный взрыв. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.

Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет "Кинжал".

За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.

Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что "сбит украинский беспилотник Ту-141".
показати весь коментар
15.09.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае произошел мощный взрыв. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.

Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет "Кинжал".

За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.

Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что "сбит украинский беспилотник Ту-141".
показати весь коментар
15.09.2022 10:33 Відповісти
Посміяться хочеш? "РуссоВікіпедія":
"10 марта 2022 года в ходе освобождения Россией Украины один из Ту-141 тип 2, произведённый между 1983 и 1989 годами[5], разбился в столице Хорватии г. Загреб. Беспилотник вошёл в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, куда прилетел из Румынии. Позднее появились сообщения о том, что «Стриж» был оснащён авиабомбой."
Смішне навіть не у фразі "10 марта 2022 года в ходе освобождения Россией Украины"
а у місці падіння та маршруті польоту БПЛА Який стосунок Румунія, Угорщина і Хорватія мають до війни в Україні - зрозуміть важко І чого це БПЛА полетів у протилежний від театру бойових дій бік - теж
показати весь коментар
15.09.2022 10:58 Відповісти
Одна з версій - назва загребського району, де він упав у Хорватії - Ярун (Jarun) . В Україні є населений пункт із подібною назвою - село Ярунь в Новоград-Волинському районі Житомирської області. Латиницею воно пишеться Yarun, тобто різниця лише в першій літері. Ванька тупо вбив не ту назву в гуглмапсах і відповідно не ті координати вніс)
показати весь коментар
15.09.2022 12:11 Відповісти
Не "натягуй сову на глобус" У тій статті кацапи конкретно пишуть про те що це саме українці використовують ці БПЛА
показати весь коментар
15.09.2022 12:25 Відповісти
Видно добре підгорає у свинособак якщо почали знову масово задіювати авіацію.
Але видно щось пішло не так...
показати весь коментар
15.09.2022 10:34 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 10:36 Відповісти
Це дуже високий показник, молодці
показати весь коментар
15.09.2022 10:36 Відповісти
Ракет, к сожалению, ни одной не сбили.
показати весь коментар
15.09.2022 10:40 Відповісти
пзрк игла
показати весь коментар
15.09.2022 11:25 Відповісти
250 літаків це вже майже половина всієї авіації що має на озброєнні *********. Кацапи з кожним днем стають більш легкою здобиччю. Китай вже смачно облизується. Якщо такого "алєня" як зє кацапи чекали 30 років, то такого мудака як ***** китайці дочекались за пів року війни.
показати весь коментар
15.09.2022 11:41 Відповісти
ахахахаха +5 гарно написано про ********** і "аленя" 😂😂😂
показати весь коментар
15.09.2022 11:46 Відповісти
 
 