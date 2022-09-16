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ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 под Херсоном

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-25

Военный самолет предназначен для прямой поддержки сухопутных войск над полем боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование воздушных сил.

"16 сентября, около 8:30, в небе над Херсоном подразделение зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" уничтожили очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте: За сутки Воздушные силы сбили 4 российских самолета и один БПЛА
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Топ комментарии
+18
Слава ЗСУ !!!
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16.09.2022 12:07
+18
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16.09.2022 12:08
+11
Кацапи все ще літають ?
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16.09.2022 12:10
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Слава ЗСУ !!!
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16.09.2022 12:07 Ответить
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16.09.2022 12:08 Ответить
срасейским летунам билеты на концерт кабздона всегда без очереди, и лучшие места в партере
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16.09.2022 12:08 Ответить
Кацапи все ще літають ?
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16.09.2022 12:10 Ответить
в них сумарно 1400 літаків різних видів якшо вірити вікіпедії ((
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16.09.2022 12:12 Ответить
значить штук 800 справних. Ще штук 100 канібалізмом склеють. А от чи є у них 1400пілотів?
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16.09.2022 12:20 Ответить
Ну разве что по зонам и тюрьмам пошерстить.
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16.09.2022 12:29 Ответить
перед вторжением на вооружении рф было 197 штук Су-25. Сколько их сбили за 205 дней вторжения - я отдельно не считал.
Официально производственная линия, которая производила Су-25 все еще работает, и предлагаются варианты развития этой платформы, но с 2010 по 2021 год ни одного нового самолета этого типа кацмические вайска расии от промышленности не получили. Так что вы сейчас имеете уникальную возможность наблюдать закат вручную (по большей части из ПЗРК) штурмовой авиации расии.
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16.09.2022 12:48 Ответить
То всі, всі, включаючи військово-транспортні, розвідувальні, стратегічної авіації, учбові і т.п.
Тактичної авіації - десь 800-1000, реально літає десь 50%.
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16.09.2022 12:53 Ответить
Невже всі приземлені з мусульманських регіонів мордору? Якщо так то вони рахують себе шахідами. Якщо з угро-фінських ******- то є абсолютна тупість-"авось пронєсьот". Та не пронесе кацапчики, а цілком реально приземлять наші Воїни!
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16.09.2022 12:29 Ответить
Авиапром рабZeи по факту сдох...🦍🦍🦍☠️☠️☠️
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16.09.2022 12:14 Ответить
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16.09.2022 12:17 Ответить
Це щоб вже кацапоурки пригожина зтриножены?
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16.09.2022 12:30 Ответить
Черговий запазцан закобзонився, початок дня багатообіцяючий, хотілось, щоб полудень і вечір були ще кращими, і жити стане краще, стане веселіше 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 12:18 Ответить
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16.09.2022 12:23 Ответить


Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"НУ, МЫ ОДНУ ДЕРЕВНЮ ПРО*БАЛИ, ОДНУ САМИ ОТДАЛИ - ПОКА ЧТО ТАК У НАС"
https://www.youtube.com/watch?v=UaDJg23nj1k

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16.09.2022 12:29 Ответить
народ в соцмережах які моніторять кацапські новини пишуть що вони вже знищили біля 300 наших літаків і ще до сотні гелікоптерів. Цікаво звідки у нас стільки техніки?? По деяким довоєнним даним у нас було трохи менше сотні справних літаків що могли піднятись в повітря. Гелікоптерів то взагалі десятки....

А кацапський авіапарк реально поменшав. Скоро в арабів будуть Міги -21 просити назад???
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16.09.2022 12:48 Ответить
 
 