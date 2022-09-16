ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 под Херсоном

Военный самолет предназначен для прямой поддержки сухопутных войск над полем боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование воздушных сил.

"16 сентября, около 8:30, в небе над Херсоном подразделение зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" уничтожили очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте: За сутки Воздушные силы сбили 4 российских самолета и один БПЛА