ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 под Херсоном
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный самолет предназначен для прямой поддержки сухопутных войск над полем боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование воздушных сил.
"16 сентября, около 8:30, в небе над Херсоном подразделение зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" уничтожили очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
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Официально производственная линия, которая производила Су-25 все еще работает, и предлагаются варианты развития этой платформы, но с 2010 по 2021 год ни одного нового самолета этого типа кацмические вайска расии от промышленности не получили. Так что вы сейчас имеете уникальную возможность наблюдать закат вручную (по большей части из ПЗРК) штурмовой авиации расии.
Тактичної авіації - десь 800-1000, реально літає десь 50%.
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"НУ, МЫ ОДНУ ДЕРЕВНЮ ПРО*БАЛИ, ОДНУ САМИ ОТДАЛИ - ПОКА ЧТО ТАК У НАС"
https://www.youtube.com/watch?v=UaDJg23nj1k
А кацапський авіапарк реально поменшав. Скоро в арабів будуть Міги -21 просити назад???