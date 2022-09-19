Росія ризикує й втрачає в Україні літаки, - британська розвідка

Російські пілоти йдуть на великий ризик на тлі контрнаступу ЗСУ. Втрати авіації армії РФ зростають, Росія вже не має переваги в повітрі.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

За останні 10 днів армія РФ, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки, а з початку повномасштабної війни - близько 55, пишуть британці. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили вже 251 літак.

Цілком імовірно, що зростання втрат авіації - результат ризику, на який йдуть російські пілоти, щоб підтримати свої війська під час наступу ЗСУ.

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Пілоти часто погано орієнтуються в обстановці зі швидкою зміною фронту, що підвищує ймовірність зальоту до щільних зон української ППО.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.