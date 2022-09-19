Росія ризикує й втрачає в Україні літаки, - британська розвідка
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Російські пілоти йдуть на великий ризик на тлі контрнаступу ЗСУ. Втрати авіації армії РФ зростають, Росія вже не має переваги в повітрі.
Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
За останні 10 днів армія РФ, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки, а з початку повномасштабної війни - близько 55, пишуть британці. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили вже 251 літак.
Цілком імовірно, що зростання втрат авіації - результат ризику, на який йдуть російські пілоти, щоб підтримати свої війська під час наступу ЗСУ.
Пілоти часто погано орієнтуються в обстановці зі швидкою зміною фронту, що підвищує ймовірність зальоту до щільних зон української ППО.
"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.
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Ну і треба розуміти, що для Великобританії навіть 55 збитих ЗСУ літаків ********* - це просто фантастичний показник, якого вони не те що від нас, вони від своїх ВВС такого б не очікували. Бо це ж засрашка, в неї анала говнетні літаки "4+++" покоління, які на 3 порядки кращі за будь-що в світі...