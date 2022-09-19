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Росія ризикує й втрачає в Україні літаки, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак,авіація,збитий

Російські пілоти йдуть на великий ризик на тлі контрнаступу ЗСУ. Втрати авіації армії РФ зростають, Росія вже не має переваги в повітрі.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

За останні 10 днів армія РФ, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки, а з початку повномасштабної війни - близько 55, пишуть британці. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили вже 251 літак.

Цілком імовірно, що зростання втрат авіації - результат ризику, на який йдуть російські пілоти, щоб підтримати свої війська під час наступу ЗСУ.

Також читайте: Росія тримає поблизу України майже 800 літаків і вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

Пілоти часто погано орієнтуються в обстановці зі швидкою зміною фронту, що підвищує ймовірність зальоту до щільних зон української ППО.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
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19.09.2022 10:21
+8
Посоветуй Вовиандру зелемойскому из- под асфальта и собственного кармана достать несколько комплексов "ГРОМ" и ракеты к нему на 500 и 750 км.
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19.09.2022 10:45
+2
досвічених пілотів вже мало лишилось, похоже там літають випускники училищ без достатнього досвіду.
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19.09.2022 10:41
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19.09.2022 10:21 Відповісти
у них еще 800 самолетов вертолетов по периметру Украины, нужны уничтожения этих аэродромов
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19.09.2022 10:30 Відповісти
Посоветуй Вовиандру зелемойскому из- под асфальта и собственного кармана достать несколько комплексов "ГРОМ" и ракеты к нему на 500 и 750 км.
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19.09.2022 10:45 Відповісти
Хто не дурень і не не ризикує, той і не падає

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19.09.2022 10:35 Відповісти
досвічених пілотів вже мало лишилось, похоже там літають випускники училищ без достатнього досвіду.
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19.09.2022 10:41 Відповісти
Зато быстрый карьерный рост.
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19.09.2022 11:06 Відповісти
близько 55 ?...Генштабу ЗСУ, росіяни втратили вже 251 літак ?
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19.09.2022 11:14 Відповісти
Аби не видавати будь-які джерела розвідданих та рівень обізнаності, міноборони Великобританії просто цитує статистику, яка є у відкритих джерелах і яку збирають "ентузіасти" на основі "достовірних даних" - фото-відео-матеріалах, які включають чи не vin-коди всіх машин і розмір цицьок коханки головного механіка, що обслуговував той гроб 15 років тому. В даному випадку це статистика Oryx.

Ну і треба розуміти, що для Великобританії навіть 55 збитих ЗСУ літаків ********* - це просто фантастичний показник, якого вони не те що від нас, вони від своїх ВВС такого б не очікували. Бо це ж засрашка, в неї анала говнетні літаки "4+++" покоління, які на 3 порядки кращі за будь-що в світі...
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19.09.2022 11:51 Відповісти
Більше 50 літаків з 251, збив придумана легенда "Київський привид", ще близько 10 нібито, збив 18-річний "Херсонський месник", з ПЗРК. Це робиться для підняття бойового духу, а так, я думаю, що англійці дають більш реальну цифру.
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19.09.2022 15:47 Відповісти
Кто не рискует, тот не пьёт чефир. .
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19.09.2022 11:25 Відповісти
"росія вже не має переваги у повітрі". Ось воно, довгоочікуване. Наш контрнаступ розвивається успішно.
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19.09.2022 12:22 Відповісти
Справа зовсім не у ризику, а у банальній відсутності знань щодо боротьби з ППО. У кацапів навіть окремої програми для цього немає.
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19.09.2022 13:38 Відповісти
 
 