Потужний вибух у Мелітополі - ймовірний результат зачистки ФСБ, - мер Федоров

Вибух, що пролунав у місті ввечері 18 вересня, це спроба окупантів усунути одного з колаборантів-поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров.

"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - повідомив Федоров.

Також мер зазначив, що "Денис Стефанков є одним зі 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно".

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