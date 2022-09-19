Потужний вибух у Мелітополі - ймовірний результат зачистки ФСБ, - мер Федоров
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Вибух, що пролунав у місті ввечері 18 вересня, це спроба окупантів усунути одного з колаборантів-поліцейських.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров.
"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - повідомив Федоров.
Також мер зазначив, що "Денис Стефанков є одним зі 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно".
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с одной стороны -неплохо
с другой - главное, чтоб цивильные под раздачу не попали
а у них не покарання є первинним, а слина біжить роздерибанити "нерухоме та рухоме майно"
Так тепер невідомо, юридично невідомо, чи зрадника окочурили. Тобто, якщо готували арешт майна - тож можна до юридичного встановлення його кончини заарештувати те майно?
(за пояснення дякую)