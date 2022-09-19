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Потужний вибух у Мелітополі - ймовірний результат зачистки ФСБ, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Вибух, що пролунав у місті ввечері 18 вересня, це спроба окупантів усунути одного з колаборантів-поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров.

"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - повідомив Федоров.

Також мер зазначив, що "Денис Стефанков є одним зі 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Сили оборони України встановили контроль над населеними пунктами Кримки та Олександрівка❗
Все буде Україна 💛💙
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19.09.2022 10:21
+3
Нехай орки їдять один одного.
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19.09.2022 10:21
+3
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19.09.2022 10:26
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Нехай орки їдять один одного.
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19.09.2022 10:21 Відповісти
Сили оборони України встановили контроль над населеними пунктами Кримки та Олександрівка❗
Все буде Україна 💛💙
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19.09.2022 10:21 Відповісти
Кримки - село майже в центрі України. воно ніколи не було під кацапами.
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19.09.2022 14:37 Відповісти
49°08′22″ с. ш. 37°33′51″ в. д.HGЯOСтрана УкраинаОбластьДонецкаяРайонЛиманскийИстория и географияПлощадь0 км²Высота центра142 мЧасовой поясUTC+2:00, летом UTC+3:00НаселениеНаселение130 человек (2001)Цифровые идентификаторыТелефонный код+380 6261Почтовый индекс84410Автомобильный кодAH, КН / 05КОАТУУ1423087603
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19.09.2022 16:32 Відповісти
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19.09.2022 16:37 Відповісти
пауки начали грызться в банке

с одной стороны -неплохо
с другой - главное, чтоб цивильные под раздачу не попали
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19.09.2022 10:24 Відповісти
"...ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно"

а у них не покарання є первинним, а слина біжить роздерибанити "нерухоме та рухоме майно"
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19.09.2022 10:26 Відповісти
Не знаєш - не пиши! Арешт на майно - "міра запобіжного заходу", яка застосовується після висунення звинувачення, з метою позбавить підозрюваного можливості втекти, скориставшись грошима чи транспортними засобами, а такж з метою забезпечення відшкодування спричинених злочином матеріальних збитків
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19.09.2022 10:34 Відповісти
привіт!
Так тепер невідомо, юридично невідомо, чи зрадника окочурили. Тобто, якщо готували арешт майна - тож можна до юридичного встановлення його кончини заарештувати те майно?
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19.09.2022 10:40 Відповісти
"Арешт майна" - це не "покарання", а "запобіжний захід" При ньому майно не можна відчужувать будь-яким чином Але коли мине необхідність у цьому, то арешт може буть знятий Не треба плутать його з "конфіскацією" чи "оберненням позову на майно в якості відшкодування спричинених злочином збитків Ці питання вирішуються вже в судовому порядку! В даному випадку (якщо підозрюваний загинув під час слідства чи судового розгляду справи) - справа закривається, а арешт знімається Однак за наполяганням зацікавленої особи досудове чи судове слідство може буть продовжене до вироку суду За наслідками судового розгляду справи суддя вирішує долю арештованого майна
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19.09.2022 14:04 Відповісти
ну так для того й пишемо, щоб з'ясовувати - чи правильним є розуміння...
(за пояснення дякую)
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19.09.2022 10:41 Відповісти
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19.09.2022 10:26 Відповісти
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19.09.2022 10:29 Відповісти
Судячи по картинці, ця жаба проковтне ту гадюку і не вдавиться.
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19.09.2022 11:02 Відповісти

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19.09.2022 11:11 Відповісти
Для Мелітополя це вже стає якоюсь буденністю. Нічого не зірвалось - день пройшов дарма.
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19.09.2022 11:13 Відповісти
118 предателей -полицейских .Если это только в Мелитополе или даже по области то это настоящий пипец .Помню здесь же на цензоре писали про 90 предателей мусоров из Мариуполя
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19.09.2022 12:13 Відповісти
 
 