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Знищено базу рашистів у Кадіївці, - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Кадіївці на Луганщині знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури, а на території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Дивовижна ніч. Кадіївка та Новоайдар. А їм говорили, що куріння шкодить здоров‘ю, а іноді й життю…не послухали. "Бавовна", - пише Гайдай.

За його словами, у Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога.

Також Гайдай опублікував фото знищеної бази окупантів у Кадіївці.

Читайте: "Бавовна" у Сватовому. Удар по автовокзалу, де проживали рашисти, - Гайдай. ФОТО

Знищено базу рашистів у Кадіївці, - Гайдай 01
Знищено базу рашистів у Кадіївці, - Гайдай 02

Автор: Ірина Дашківська
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Що , мразі, пройшлись маршем?
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19.09.2022 12:22 Відповісти
можно еще (и по базам тоже!!)
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19.09.2022 12:30 Відповісти
Велика шана ЗСУ за їх турботу про здоров'я та наголос на шкідливості куріння!
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19.09.2022 12:31 Відповісти
ЗСУ - хлопкороби України)
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19.09.2022 13:19 Відповісти
Цих теж запишуть в "мисливці" за ХАЙМЕРС як і ту сотню,яка накрилась в 2014році?
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19.09.2022 14:33 Відповісти
 
 