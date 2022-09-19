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Внаслідок обстрілу Запорізького району поранення дістала 70-річна жінка, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Жителька одного із сіл Запорізького району дістала поранення внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя. Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури – вибито шибки", - йдеться в повідомленні.

Водночас вранці війська РФ здійснили чергову ракетну атаку обласного центру, знову застосувавши С300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає.

Ще одна - поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків. Поранення дістала 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 31 населеного пункту на Запоріжжі, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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