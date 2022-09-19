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Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії, поранено жінку, - Резніченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, масштаби руйнувань уточнюються.
"Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди…Зараз у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
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