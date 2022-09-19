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Окупанти на Луганщині "ув’язнили" співробітника ОБСЄ Шабанова на 13 років
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Так званий "Верховний суд "ЛНР" "засудив" співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років позбавлення волі "за держзраду".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали на окупованій Луганщині в середині квітня. Влітку його звинуватили у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.
Окупанти вважають, що Шабанова нібито завербував резидент ЦРУ США в Україні, який раніше працював у СБУ.
Також загарбники вигадали, що Шабанов "проходив спеціальну підготовку в США", а потім нібито збирав відомості про переміщення "особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР".
Топ коментарі
+5 Тетяна Тать
показати весь коментар19.09.2022 13:33
+4 Ptyburdukov
показати весь коментар19.09.2022 13:55
+3 Bob Fayn
показати весь коментар19.09.2022 13:45
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Будь ласка, зачекайте...
повністю одбрям!
я розумію, що вони відірвалися від гілляки
А Гутіереша ув"язнювати не пробували?
Або Папу Римського?
- Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил.
Чому цього нема в інфі?
"Максим Петров працював перекладачем, а Денис Шабанов був асистентом з безпеки. Раніше в ЛНР повідомляли про затримання кількох місцевих мешканців - співробітників місії ОБСЄ за підозрою у шпигунстві на користь українських спецслужб. ОБСЄ вимагає негайно звільнити своїх співробітників."