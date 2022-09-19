Окупанти на Луганщині "ув’язнили" співробітника ОБСЄ Шабанова на 13 років

Так званий "Верховний суд "ЛНР" "засудив" співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років позбавлення волі "за держзраду".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали на окупованій Луганщині в середині квітня. Влітку його звинуватили у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.

Окупанти вважають, що Шабанова нібито завербував резидент ЦРУ США в Україні, який раніше працював у СБУ.

Також загарбники вигадали, що Шабанов "проходив спеціальну підготовку в США", а потім нібито збирав відомості про переміщення "особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР".

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