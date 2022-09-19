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Окупанти на Луганщині "ув’язнили" співробітника ОБСЄ Шабанова на 13 років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсе

Так званий "Верховний суд "ЛНР" "засудив" співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років позбавлення волі "за держзраду".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали на окупованій Луганщині в середині квітня. Влітку його звинуватили у передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб.

Окупанти вважають, що Шабанова нібито завербував резидент ЦРУ США в Україні, який раніше працював у СБУ.

Також загарбники вигадали, що Шабанов "проходив спеціальну підготовку в США", а потім нібито збирав відомості про переміщення "особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
абсолютно правильне рішення, ЛНР
повністю одбрям!

я розумію, що вони відірвалися від гілляки

А Гутіереша ув"язнювати не пробували?
Або Папу Римського?
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19.09.2022 13:33
+4
"збирав відомості !!! про переміщення "особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР".

- Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил.
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19.09.2022 13:55
+3
)(уйла теж ЦРУ завербували...щоб розпалась рашка на куски....
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19.09.2022 13:45
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абсолютно правильне рішення, ЛНР
повністю одбрям!

я розумію, що вони відірвалися від гілляки

А Гутіереша ув"язнювати не пробували?
Або Папу Римського?
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19.09.2022 13:33 Відповісти
"збирав відомості !!! про переміщення "особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР".

- Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил.
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19.09.2022 13:55 Відповісти
Громадянин якої він країни?
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19.09.2022 13:35 Відповісти
якщо лнр судить ОБСЄ, то мені здається, цю організацію треба вигнати з України, а потім повністю розпустити.
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19.09.2022 13:38 Відповісти
)(уйла теж ЦРУ завербували...щоб розпалась рашка на куски....
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19.09.2022 13:45 Відповісти
ОБСЄ пам'ятає, як торочила "закликаємо усі сторони конфлікту" замість того, щоб роззути очі і побачити реальність? Оце наслідки таких "всесторонніх" закликів
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19.09.2022 13:46 Відповісти
Так все ж таки: цей Шабанов - хто? за громадянством? Українець чи касап?
Чому цього нема в інфі?
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19.09.2022 14:01 Відповісти
Очевидцы: наблюдатели миссии ОБСЕ если и выходят из гостиницы, то только в рестораны боец батальона «Донбасс» с позывным Гал
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19.09.2022 14:02 Відповісти
Так кому озабоченность выразят? Лынырии ? Так нет такой страны. Или в пустоту? Вообщем как обычно
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19.09.2022 14:34 Відповісти
касапам?
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19.09.2022 18:09 Відповісти
По їхнім "законам" можуть і розстріляти на х@р. Тут, закон тайга - меведь прокурор, усе як на расєї.
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19.09.2022 14:36 Відповісти
так вони, виявляється, громадяни України, але мешканці Луганська. ВВС уточняє (в 17:35):
"Максим Петров працював перекладачем, а Денис Шабанов був асистентом з безпеки. Раніше в ЛНР повідомляли про затримання кількох місцевих мешканців - співробітників місії ОБСЄ за підозрою у шпигунстві на користь українських спецслужб. ОБСЄ вимагає негайно звільнити своїх співробітників."
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19.09.2022 18:07 Відповісти
 
 