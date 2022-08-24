Голова ОБСЄ Рау закликав Росію негайно припинити війну проти України

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вкотре закликав Російську Федерацію припинити неспровоковану війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідна заява Рау у зв’язку із війною РФ, яка триває вже пів року проти України, опублікована на сайті ОБСЄ.

"Війна проти України є невиправданою та неприйнятною. Це - очевидне порушення міжнародного права та всіх принципів, на яких була заснована наша Організація. Це має припинитися негайно", - заявив чинний голова ОБСЄ.

Він вказав на те, що протягом останніх шести місяців "неспровокована війна, яку російська федерація розпочала проти України, принесла невимовні руйнування та страждання". "Ми побачили, як тисячі невинних людей гинуть у ході невибіркових атак на всій території України", - сказав Рау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Рау звільнення з полону українців, які входили до складу СММ ОБСЄ

Чинний голова ОБСЄ додав, що російські атаки, спрямовані проти критичної інфраструктури, залишили мільйони мирних жителів без доступу до життєво важливих послуг і ресурсів. Крім того, російська агресія призвела до переміщення мільйонів людей, що спричинило найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни.

Рау також порушив тему так званих "фільтраційних операцій", здійснюваних Росією на окупованих українських територіях, засудивши масові затримання та примусову депортацію українських громадян до РФ.

Він підтвердив, що ОБСЄ залишається відданою підтримці народу України в ці складні часи.

Нагадаємо, 2 серпня чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар Гельґа Шмід оголосили про нову програму підтримки ОБСЄ для України. Ця програма, що передбачає реалізацію близько 25 проєктів, підтримуватиме Україну в таких сферах, як розмінування, захист навколишнього середовища та гуманітарні потреби.

Також читайте: Для миру в Україні ми готові запропонувати всі свої інструменти, - генсек ОБСЄ Шмід