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Новини Війна
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Голова ОБСЄ Рау закликав Росію негайно припинити війну проти України

рау

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вкотре закликав Російську Федерацію припинити неспровоковану війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідна заява Рау у зв’язку із війною РФ, яка триває вже пів року проти України, опублікована на сайті ОБСЄ.

"Війна проти України є невиправданою та неприйнятною. Це - очевидне порушення міжнародного права та всіх принципів, на яких була заснована наша Організація. Це має припинитися негайно", - заявив чинний голова ОБСЄ.

Він вказав на те, що протягом останніх шести місяців "неспровокована війна, яку російська федерація розпочала проти України, принесла невимовні руйнування та страждання". "Ми побачили, як тисячі невинних людей гинуть у ході невибіркових атак на всій території України", - сказав Рау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Рау звільнення з полону українців, які входили до складу СММ ОБСЄ

Чинний голова ОБСЄ додав, що російські атаки, спрямовані проти критичної інфраструктури, залишили мільйони мирних жителів без доступу до життєво важливих послуг і ресурсів. Крім того, російська агресія призвела до переміщення мільйонів людей, що спричинило найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни.

Рау також порушив тему так званих "фільтраційних операцій", здійснюваних Росією на окупованих українських територіях, засудивши масові затримання та примусову депортацію українських громадян до РФ.

Він підтвердив, що ОБСЄ залишається відданою підтримці народу України в ці складні часи.

Нагадаємо, 2 серпня чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар Гельґа Шмід оголосили про нову програму підтримки ОБСЄ для України. Ця програма, що передбачає реалізацію близько 25 проєктів, підтримуватиме Україну в таких сферах, як розмінування, захист навколишнього середовища та гуманітарні потреби.

Також читайте: Для миру в Україні ми готові запропонувати всі свої інструменти, - генсек ОБСЄ Шмід

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64911) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+14
Чого ж він стільки зволікав ? Закликав би раніше , вже давно припинили б .
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24.08.2022 18:06
+9
Рау-вайна стой раз два...
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24.08.2022 17:59
+7
потужна промова!
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24.08.2022 18:04
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дайте йему сільодкі,Галочка)))
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24.08.2022 17:57 Відповісти
Рау-вайна стой раз два...
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24.08.2022 17:59 Відповісти
потужна промова!
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24.08.2022 18:04 Відповісти
Чого ж він стільки зволікав ? Закликав би раніше , вже давно припинили б .
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24.08.2022 18:06 Відповісти
Вискочив, як Пилип з конопель.
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24.08.2022 18:14 Відповісти
храбрости набирался!
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24.08.2022 18:40 Відповісти
Ніфуя собі!- негайно!, який жорский дядько...
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24.08.2022 18:09 Відповісти
ООН І ОБСЕ це лайно собаче і такий же влпив !
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24.08.2022 18:11 Відповісти
Всі ці ОБСЕ , ООН можна викинути на смітник , дармоїди !
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24.08.2022 18:14 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами: не "нічим не спровокована", а загарбницька агресивна війна
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24.08.2022 18:19 Відповісти
Страшне те що війна в Україні це тільки початок.Далі буде гірше і гірше.Світова безпека нульова.Ніхто нічого не боїться.Всі терористи покидьки диктатори наразі повилазили і будуть лізти пачками бо їм нічого не загрожує окрім стурбованості і занепокояння.Весь світ побачив що НАТО ООН ОБСЕ це профанація це НІХТО І НІЩО ! Тому війни і конфлікти підуть як сніжна лавина.Це почалося в 2008 і це не зупинити тими боягузами і сцикунами які правлять світовими країнами
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24.08.2022 18:28 Відповісти
и о пркрасном)))
///
У берегов Италии затонула яхта "Май Сага" стоимостью 50 млн долларов, которая, по информации СМИ, принадлежит российскому олигарху и совладельцу "Кузбассразрезугля" Геннадию Айвазяну.

https://t.me/FastFocus/29625

Сообщается, что судно российского бизнесмена пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и оно.... затонуло.
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24.08.2022 18:32 Відповісти
Самий лучший муж ето слепо-глухо- нємой капітан дальнєго плаванія.
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24.08.2022 18:34 Відповісти
Нужно не призывать, а писать письмо путину. Это должно помочь! Так делают все русские!
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24.08.2022 18:38 Відповісти
Ты б еще пожелал доброе утро 1 января
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24.08.2022 18:46 Відповісти
Польський чиновник очолив ОБСЄ - можливо, і вичистить звідти рашків, хоч трішки.
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24.08.2022 18:58 Відповісти
Я сказала! І топнув ніжкою.
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24.08.2022 19:03 Відповісти
Ну наконец! А что ж он полгода тянул то???
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24.08.2022 19:13 Відповісти
Пусть приезжает. Выдадим ему парабеллум. (12 стульев)
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24.08.2022 19:30 Відповісти
Атошо?
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24.08.2022 20:01 Відповісти
як діти...
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24.08.2022 22:15 Відповісти
 
 