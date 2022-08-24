Глава ОБСЕ Рау призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить неспровоцированную войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление Рау в связи с продолжающейся уже полгода войной РФ против Украины опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Война против Украины неоправданная и неприемлемая. Это – очевидное нарушение международного права и всех принципов, на которых была основана наша Организация. Это должно прекратиться немедленно", – заявил действующий глава ОБСЕ.

Он отметил, что в течение последних шести месяцев "неспровоцированная война, которую российская федерация начала против Украины, принесла невыразимые разрушения и страдания". "Мы увидели, как тысячи невинных людей погибают в ходе невыборочных атак на всей территории Украины", – сказал Рау.

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Действующий глава ОБСЕ добавил, что российские атаки, направленные против критической инфраструктуры, оставили миллионы мирных жителей без доступа к жизненно важным услугам и ресурсам. Кроме того, российская агрессия привела к перемещению миллионов людей, что повлекло за собой крупнейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

Рау также поднял тему так называемых "фильтрационных операций", осуществляемых россией на оккупированных украинских территориях, осудив массовые задержания и принудительную депортацию украинских граждан в РФ.

Он подтвердил, что ОБСЕ остается приверженной поддержке народа Украины в эти сложные времена.

Напомним, 2 августа действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Шмид объявили о новой программе поддержки ОБСЕ для Украины. Эта программа, которая предусматривает реализацию около 25 проектов, будет поддерживать Украину в таких областях, как разминирование, защита окружающей среды и гуманитарные нужды.

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