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Новости Война
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Глава ОБСЕ Рау призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины

рау

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить неспровоцированную войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее заявление Рау в связи с продолжающейся уже полгода войной РФ против Украины опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Война против Украины неоправданная и неприемлемая. Это – очевидное нарушение международного права и всех принципов, на которых была основана наша Организация. Это должно прекратиться немедленно", – заявил действующий глава ОБСЕ.

Он отметил, что в течение последних шести месяцев "неспровоцированная война, которую российская федерация начала против Украины, принесла невыразимые разрушения и страдания". "Мы увидели, как тысячи невинных людей погибают в ходе невыборочных атак на всей территории Украины", – сказал Рау.

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Действующий глава ОБСЕ добавил, что российские атаки, направленные против критической инфраструктуры, оставили миллионы мирных жителей без доступа к жизненно важным услугам и ресурсам. Кроме того, российская агрессия привела к перемещению миллионов людей, что повлекло за собой крупнейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

Рау также поднял тему так называемых "фильтрационных операций", осуществляемых россией на оккупированных украинских территориях, осудив массовые задержания и принудительную депортацию украинских граждан в РФ.

Он подтвердил, что ОБСЕ остается приверженной поддержке народа Украины в эти сложные времена.

Напомним, 2 августа действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Шмид объявили о новой программе поддержки ОБСЕ для Украины. Эта программа, которая предусматривает реализацию около 25 проектов, будет поддерживать Украину в таких областях, как разминирование, защита окружающей среды и гуманитарные нужды.

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Автор: 

ОБСЕ (4870) россия (95326) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+14
Чого ж він стільки зволікав ? Закликав би раніше , вже давно припинили б .
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24.08.2022 18:06
+9
Рау-вайна стой раз два...
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24.08.2022 17:59
+7
потужна промова!
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24.08.2022 18:04
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дайте йему сільодкі,Галочка)))
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24.08.2022 17:57 Ответить
Рау-вайна стой раз два...
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24.08.2022 17:59 Ответить
потужна промова!
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24.08.2022 18:04 Ответить
Чого ж він стільки зволікав ? Закликав би раніше , вже давно припинили б .
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24.08.2022 18:06 Ответить
Вискочив, як Пилип з конопель.
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24.08.2022 18:14 Ответить
храбрости набирался!
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24.08.2022 18:40 Ответить
Ніфуя собі!- негайно!, який жорский дядько...
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24.08.2022 18:09 Ответить
ООН І ОБСЕ це лайно собаче і такий же влпив !
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24.08.2022 18:11 Ответить
Всі ці ОБСЕ , ООН можна викинути на смітник , дармоїди !
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24.08.2022 18:14 Ответить
Треба називати речі своїми іменами: не "нічим не спровокована", а загарбницька агресивна війна
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24.08.2022 18:19 Ответить
Страшне те що війна в Україні це тільки початок.Далі буде гірше і гірше.Світова безпека нульова.Ніхто нічого не боїться.Всі терористи покидьки диктатори наразі повилазили і будуть лізти пачками бо їм нічого не загрожує окрім стурбованості і занепокояння.Весь світ побачив що НАТО ООН ОБСЕ це профанація це НІХТО І НІЩО ! Тому війни і конфлікти підуть як сніжна лавина.Це почалося в 2008 і це не зупинити тими боягузами і сцикунами які правлять світовими країнами
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24.08.2022 18:28 Ответить
и о пркрасном)))
///
У берегов Италии затонула яхта "Май Сага" стоимостью 50 млн долларов, которая, по информации СМИ, принадлежит российскому олигарху и совладельцу "Кузбассразрезугля" Геннадию Айвазяну.

https://t.me/FastFocus/29625

Сообщается, что судно российского бизнесмена пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и оно.... затонуло.
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24.08.2022 18:32 Ответить
Самий лучший муж ето слепо-глухо- нємой капітан дальнєго плаванія.
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24.08.2022 18:34 Ответить
Нужно не призывать, а писать письмо путину. Это должно помочь! Так делают все русские!
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24.08.2022 18:38 Ответить
Ты б еще пожелал доброе утро 1 января
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24.08.2022 18:46 Ответить
Польський чиновник очолив ОБСЄ - можливо, і вичистить звідти рашків, хоч трішки.
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24.08.2022 18:58 Ответить
Я сказала! І топнув ніжкою.
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24.08.2022 19:03 Ответить
Ну наконец! А что ж он полгода тянул то???
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24.08.2022 19:13 Ответить
Пусть приезжает. Выдадим ему парабеллум. (12 стульев)
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24.08.2022 19:30 Ответить
Атошо?
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24.08.2022 20:01 Ответить
як діти...
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24.08.2022 22:15 Ответить
 
 