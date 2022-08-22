24 августа в ОБСЕ проведут спецзаседание из-за войны РФ против Украины

Польское председательство в ОБСЕ в ответ на обращение постоянного представительства Украины проведет 24 августа специальное заседание ОБСЕ для обсуждения продолжающейся агрессивной войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Созыв спецзаседания 24 августа, когда мы отметим 31-ю годовщину восстановления украинской государственности, будет иметь не только важное практическое значение, но и является мощным проявлением солидарности с украинским народом. Несмотря на ставку Кремля на так называемую "усталость от Украины", на шестой месяц войны мы видим, что поддержка наших партнеров только усиливается", – заявил Цымбалюк.

Он также отметил важность того, что главный директивный орган ОБСЕ соберется для проведения заседания на фоне обоснованных ожиданий относительно возможных массированных террористических атак РФ в самый главный день для Украины.

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"Ужасными ракетными атаками на общежития в Харькове на прошлой неделе Россия в очередной раз напомнила, что цинизм ее руководства не имеет предела и нам нужно быть готовым к разным сценариям", - подчеркнул Цымбалюк.

По словам постпреда Украины, несмотря на то, что вопрос ядерной безопасности не входит в "файл" ОБСЕ, среди делегаций государств-участников сохраняется значительный интерес к серьезности ситуации на ЗАЭС в связи с растущими провокациями РФ. Также серьезные опасения вызывает и отношение России к украинским военнопленным, в частности, анонсированные фейковые процессы над защитниками Мариуполя.

"Проведение заседания 24 августа позволит также подвести промежуточные итоги Второго саммита Крымской платформы, который будет проходить накануне, и обсудить дальнейшие шаги ОБСЕ на крымском треке", - подчеркнул Цымбалюк.

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