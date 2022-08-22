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Новини Війна
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24 серпня в ОБСЄ проведуть спецзасідання через війну РФ проти України

обсє

Польське головування в ОБСЄ у відповідь на звернення Постійного представництва України проведе 24 серпня спеціальне засідання ОБСЄ для обговорення триваючої агресивної війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив  постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Скликання спецзасідання 24 серпня, коли ми відзначатимемо 31-шу річницю відновлення української державності, матиме не лише важливе практичне значення, але й є потужним виявом солідарності з українським народом. Попри ставку Кремля на так звану "втому від України", на шостий місяць війни ми бачимо, що підтримка наших партнерів лише посилюється", - заявив Цимбалюк.

Він також вказав на важливість того, що головний директивний орган ОБСЄ збереться для проведення засідання на тлі обґрунтованих очікувань стосовно можливих масованих терористичних атак РФ в найголовніший день для Української держави.

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"Жахливими ракетними атаками на гуртожитки в Харкові минулого тижня Росія вкотре нагадала, що цинізм її керівництва не має меж і нам треба бути готовим до різних сценаріїв", - наголосив Цимбалюк.

За словами постпреда України, незважаючи на те, що питання ядерної безпеки не входить до "файлу" ОБСЄ, серед делегацій держав-учасниць зберігається значний інтерес до серйозності ситуації на ЗАЕС у зв’язку зі зростаючими провокаціями РФ. Також серйозні побоювання викликає й ставлення Росії до українських військовополонених, зокрема анонсовані фейкові процеси над захисниками Маріуполя.

"Проведення засідання 24 серпня дозволить також підбити проміжні підсумки Другого саміту Кримської платформи, що проходитиме напередодні, та обговорити подальші кроки ОБСЄ на кримському треку", - наголосив Цимбалюк.

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Автор: 

ОБСЄ (3516) Україна (5991)


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говорят что Севастополь...апять кто-то там ...покурили))))
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22.08.2022 18:15 Відповісти
в кожній другій новині згадується Крим, це не може не радувати...
як то кажуть цінителі мистецва, що б побачити всю картину загалом
треба відійти трохи подалі.
і дуже хочеться вірити, що це саме тей випадок.
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22.08.2022 18:31 Відповісти
Щось таки буде, бережіть себе.
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22.08.2022 18:18 Відповісти
Бабовна бавовна в Севастополь)
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22.08.2022 18:20 Відповісти
Велика бавовна у Севастополі!!! Чекаємо на подробиці
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22.08.2022 18:22 Відповісти
У ОБСЄ ще дупи не попухли від безглуздих засідань...
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22.08.2022 18:23 Відповісти
Желательно увидеть фото этой морды на могильной плите!
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22.08.2022 18:31 Відповісти
Сортирний папір не потбний вам, панове... параши?
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22.08.2022 18:27 Відповісти
 
 