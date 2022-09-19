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зрада (401) СБУ (10016) Чернігівщина (1310)

СБУ затримала агентку РФ у Чернігівській області. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадниця

Жінка "зливала" ворогу дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

32-річна місцева мешканка одного з прикордонних сіл Чернігівщини  почала співпрацювати з окупантами після початку повномасштабного вторгнення. Співпраця з ворогом продовжилася і після деокупації територій. 

"Впродовж серпня-вересня 2022 року вона збирала дані про розташування сил оборони, місця зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, рух військових колон. Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів", - повідомили в СБУ.

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Під час проведення обшуків у фігурантки вилучили засоби комунікації з листуванням з представником спеціальних служб Росії.

Зрадниці вже повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала агентку РФ у Чернігівській області 01
СБУ затримала агентку РФ у Чернігівській області 02
СБУ затримала агентку РФ у Чернігівській області 03

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+28
От ****!
Надеюсь, этот канал закроют лет на 15, а лучше-навсегда.
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19.09.2022 14:02
+20
даже слов не хватает называть их всех гражданами Украины. Какое то кацапское семя.
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19.09.2022 14:06
+12
**** 🤬....nu kak mozhna bitj takim imbecilom ? etih treba viseljati iz strani - na parashu pustj tam gadjat
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19.09.2022 14:01
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**** 🤬....nu kak mozhna bitj takim imbecilom ? etih treba viseljati iz strani - na parashu pustj tam gadjat
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19.09.2022 14:01 Відповісти
посмотрите какой "клевый "забор и полы в комнате у этой "шпиенки",видно любит бухать это недорозумение
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19.09.2022 14:17 Відповісти
От ****!
Надеюсь, этот канал закроют лет на 15, а лучше-навсегда.
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19.09.2022 14:02 Відповісти
даже слов не хватает называть их всех гражданами Украины. Какое то кацапское семя.
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19.09.2022 14:06 Відповісти
таких курв надо вешать публично
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19.09.2022 14:06 Відповісти
32 роки а мозги відсутні...
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19.09.2022 14:10 Відповісти
Ще можна зрозуміти ватних совкодрочерів запенсійного віку..Молодість,ссср, і всетке..А ця хвойда блд.навіть в піонерах не була!
ЧОМУ ?????
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19.09.2022 17:01 Відповісти
Світ став матеріальний, а робити мало хто хоче(((( на жаль
А там ще й немає мозгів щоб думати
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19.09.2022 18:53 Відповісти
От курва...
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19.09.2022 14:10 Відповісти
Хуже ! Она пособница массовых убийств украинцев !По законам военного времени - смерть ‼️Чтобы другие подумали
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19.09.2022 16:05 Відповісти
Прив'язати kurwu за ноги до двох Хамві і роз'їхались.
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19.09.2022 14:12 Відповісти
"один з месенджерів" називається Телеграм
засекретили шо пісєц
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19.09.2022 14:13 Відповісти
32 роки... Що тобі, сучці, для щастя не вистачало??? Здоров'я дохера, чи просто легких грошей закортіло?! Так не буде у тебе тепер ні того ні другого!
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19.09.2022 14:18 Відповісти
как бы поступили в ссср во врямя войны, когда ловили шпионов? В советских фильмах да и воссийских их расстреливают. А наш гуманный суд даст условно и эта сволочь поедет в европу беженкой.
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19.09.2022 14:27 Відповісти
Этих дурачков используют, а потом сами же и сдают, чтобы не платить. Тройная выгода: информацию получили, деньги сэкономили и очередному тупому малоросу жизнь испортили.
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19.09.2022 14:32 Відповісти
Допоки не почнеться публічна страта таких покидьків - вони плодитимуться! І не потрібно їх запікселювати, для чого це?? Нехай країна знає своїх хероїв і вручає їм "нагороди"
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19.09.2022 14:56 Відповісти
причепити за ноги до авто і поїхати в різні сторони, щоб їнша мразота таке не робила
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19.09.2022 15:03 Відповісти
 
 