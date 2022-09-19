СБУ затримала агентку РФ у Чернігівській області. ФОТО

Жінка "зливала" ворогу дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

32-річна місцева мешканка одного з прикордонних сіл Чернігівщини почала співпрацювати з окупантами після початку повномасштабного вторгнення. Співпраця з ворогом продовжилася і після деокупації територій.

"Впродовж серпня-вересня 2022 року вона збирала дані про розташування сил оборони, місця зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів, рух військових колон. Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів", - повідомили в СБУ.

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Під час проведення обшуків у фігурантки вилучили засоби комунікації з листуванням з представником спеціальних служб Росії.

Зрадниці вже повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.







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