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СБУ задержала агента РФ в Черниговской области. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадниця

Женщина "сливала" врагу данные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

32-летняя местная жительница одного из пограничных сел Черниговщины начала сотрудничать с оккупантами после начала полномасштабного вторжения. Сотрудничество с врагом продолжилось и после деоккупации территорий.

"В течение августа-сентября 2022 года она собирала данные о расположении сил обороны, местах хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн. Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров", - сообщили в СБУ.

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В ходе обысков у фигурантки изъяли средства коммуникации с перепиской с представителем специальных служб России.

Предательнице уже сообщено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+28
От ****!
Надеюсь, этот канал закроют лет на 15, а лучше-навсегда.
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19.09.2022 14:02
+20
даже слов не хватает называть их всех гражданами Украины. Какое то кацапское семя.
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19.09.2022 14:06
+12
**** 🤬....nu kak mozhna bitj takim imbecilom ? etih treba viseljati iz strani - na parashu pustj tam gadjat
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19.09.2022 14:01
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**** 🤬....nu kak mozhna bitj takim imbecilom ? etih treba viseljati iz strani - na parashu pustj tam gadjat
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19.09.2022 14:01 Ответить
посмотрите какой "клевый "забор и полы в комнате у этой "шпиенки",видно любит бухать это недорозумение
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19.09.2022 14:17 Ответить
От ****!
Надеюсь, этот канал закроют лет на 15, а лучше-навсегда.
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19.09.2022 14:02 Ответить
даже слов не хватает называть их всех гражданами Украины. Какое то кацапское семя.
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19.09.2022 14:06 Ответить
таких курв надо вешать публично
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19.09.2022 14:06 Ответить
32 роки а мозги відсутні...
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19.09.2022 14:10 Ответить
Ще можна зрозуміти ватних совкодрочерів запенсійного віку..Молодість,ссср, і всетке..А ця хвойда блд.навіть в піонерах не була!
ЧОМУ ?????
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19.09.2022 17:01 Ответить
Світ став матеріальний, а робити мало хто хоче(((( на жаль
А там ще й немає мозгів щоб думати
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19.09.2022 18:53 Ответить
От курва...
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19.09.2022 14:10 Ответить
Хуже ! Она пособница массовых убийств украинцев !По законам военного времени - смерть ‼️Чтобы другие подумали
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19.09.2022 16:05 Ответить
Прив'язати kurwu за ноги до двох Хамві і роз'їхались.
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19.09.2022 14:12 Ответить
"один з месенджерів" називається Телеграм
засекретили шо пісєц
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19.09.2022 14:13 Ответить
32 роки... Що тобі, сучці, для щастя не вистачало??? Здоров'я дохера, чи просто легких грошей закортіло?! Так не буде у тебе тепер ні того ні другого!
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19.09.2022 14:18 Ответить
как бы поступили в ссср во врямя войны, когда ловили шпионов? В советских фильмах да и воссийских их расстреливают. А наш гуманный суд даст условно и эта сволочь поедет в европу беженкой.
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19.09.2022 14:27 Ответить
Этих дурачков используют, а потом сами же и сдают, чтобы не платить. Тройная выгода: информацию получили, деньги сэкономили и очередному тупому малоросу жизнь испортили.
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19.09.2022 14:32 Ответить
Допоки не почнеться публічна страта таких покидьків - вони плодитимуться! І не потрібно їх запікселювати, для чого це?? Нехай країна знає своїх хероїв і вручає їм "нагороди"
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19.09.2022 14:56 Ответить
причепити за ноги до авто і поїхати в різні сторони, щоб їнша мразота таке не робила
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19.09.2022 15:03 Ответить
 
 