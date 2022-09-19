СБУ задержала агента РФ в Черниговской области. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Женщина "сливала" врагу данные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
32-летняя местная жительница одного из пограничных сел Черниговщины начала сотрудничать с оккупантами после начала полномасштабного вторжения. Сотрудничество с врагом продолжилось и после деоккупации территорий.
"В течение августа-сентября 2022 года она собирала данные о расположении сил обороны, местах хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн. Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров", - сообщили в СБУ.
В ходе обысков у фигурантки изъяли средства коммуникации с перепиской с представителем специальных служб России.
Предательнице уже сообщено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Надеюсь, этот канал закроют лет на 15, а лучше-навсегда.
ЧОМУ ?????
А там ще й немає мозгів щоб думати
засекретили шо пісєц