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МОЗ дозволило друге бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх охочих

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

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Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Як зазначається, в Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

- інактивована CoronaVac від Sinovac

- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson

У МОЗ наголошують, якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення. Перелік пунктів та центрів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може залишитися без вакцин для немовлят: американська компанія MSD припиняє постачання

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А в чому проблема??? Хочеш - роби, не хочеш - не роби. Зараз у нас дуже демократично і вільно в цьому питанні
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19.09.2022 14:44
+5
ніхто нікого не примушує
хворій собі на здоров'я
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19.09.2022 14:45
+4
Давіть їх глаголем! Лікуватися треба подорожніком, святою молитвою та постом! Он раніше ніколи не хворіли і по сто років жили! Поки масони не придумали вакцини.
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19.09.2022 15:13
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А в чому проблема??? Хочеш - роби, не хочеш - не роби. Зараз у нас дуже демократично і вільно в цьому питанні
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19.09.2022 14:44 Відповісти
Ні так вільно. Зараз на підпис Зе-Вове дали закон 4142. Там імуногеноцид прописан примусовий с санкціями за відмову.
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19.09.2022 15:12 Відповісти
Ну там знову нічого конкретного, всім буде насрати на той закон, ну і тих страхіть, що ви пишете, там також не має. Зараз в поточному законодавстві майже те саме, так, це створює невні незручності для тих, хто не хоче повністю або частково вакціонуватись, але нічого непереборного не має.
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19.09.2022 15:25 Відповісти
Проблема в тому, що в слід за парноїками будуть примушувати ширятися і нормальних людей. Таке вже було під час першого етапу інформ тероризму. ляшко буде за це відповідати.
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19.09.2022 16:45 Відповісти
Скажімо так, не та в нас країна, щоб примусити
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19.09.2022 17:38 Відповісти
ніхто нікого не примушує
хворій собі на здоров'я
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19.09.2022 14:45 Відповісти
Сами болейте.
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19.09.2022 14:54 Відповісти
Давіть їх глаголем! Лікуватися треба подорожніком, святою молитвою та постом! Он раніше ніколи не хворіли і по сто років жили! Поки масони не придумали вакцини.
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19.09.2022 15:13 Відповісти
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19.09.2022 15:38 Відповісти
Це вже не модно. Видати людей, що думають за придурків не вдастся. А от ляшко на зону сяде за інформаційний тероризм.
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19.09.2022 16:48 Відповісти
"Видати людей, що думають за придурків не вдастся."

це ви про тих хто зробив, чи про тих хто не зробив?
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19.09.2022 17:59 Відповісти
Це якщо Ви знаєте біологічну різницю між громадянами України і громадянами США.
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19.09.2022 14:46 Відповісти
Почему именно о биологии идёт речь?
В Украине война! И это самое страшное и самое важное.
В этом и есть различие между Украиной и США!
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19.09.2022 14:55 Відповісти
1. Поліклініки працюють.
2. У Києві є КоронаВак.
3. Війна-війною, а план щеплень для усих випадків повинен виконуватись. Особливо у дітей.
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19.09.2022 15:24 Відповісти
Ну у нас такий тоже був, штук 9 зробив, в тому році ще живий був.
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19.09.2022 14:45 Відповісти
не колися, хтось тобі щось нав'язує?
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19.09.2022 14:46 Відповісти
цій "новині" вже більше місяця
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19.09.2022 14:42 Відповісти
скучно МОЗУ...
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19.09.2022 14:51 Відповісти
Тю, так коронавірусу ж не існує! Ще ніхто від нього не вмер. (С)
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19.09.2022 15:11 Відповісти
Я тоже бескорыстно люблю деньги!
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19.09.2022 15:28 Відповісти
Ковідні бюджети давлять на мозок...
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19.09.2022 16:23 Відповісти
Згадалось, як до війни кацапські боти антиваксерну війну вели у нас та й взагалі в усьому світі. Зараз вже остаточно зрозуміло, для чого це все робилось.

Антиваксеруни! Можете вже знову починати свою антиковідну пропаганду. Незабаром почнеться.
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19.09.2022 18:09 Відповісти
ага, новую версию чипа вводят. Пентиум.
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20.09.2022 02:42 Відповісти
 
 