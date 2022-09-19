МОЗ дозволило друге бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх охочих
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Як зазначається, в Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:
- інактивована CoronaVac від Sinovac
- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech
- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson
У МОЗ наголошують, якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення. Перелік пунктів та центрів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints
Топ коментарі
+5 Fizko Kyiv
показати весь коментар19.09.2022 14:44
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар19.09.2022 14:45
+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар19.09.2022 15:13
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хворій собі на здоров'я
це ви про тих хто зробив, чи про тих хто не зробив?
В Украине война! И это самое страшное и самое важное.
В этом и есть различие между Украиной и США!
2. У Києві є КоронаВак.
3. Війна-війною, а план щеплень для усих випадків повинен виконуватись. Особливо у дітей.
Антиваксеруни! Можете вже знову починати свою антиковідну пропаганду. Незабаром почнеться.