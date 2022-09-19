МОЗ дозволило друге бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх охочих

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Як зазначається, в Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

- інактивована CoronaVac від Sinovac

- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson

У МОЗ наголошують, якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення. Перелік пунктів та центрів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints

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