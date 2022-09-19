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Новини Війна в Україні
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Встановлено п’ятьох дітей-жертв сексуального насильства з боку військових РФ, - Генпрокурор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства росіян за час повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю виданню "Лівий берег":

"…є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів.

Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив… Це складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається "зелена кімната" – за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає.

Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях".

Генпрокурор також підтвердив, що за офіційними даними, понад 7 тисяч дітей були депортовані на непідконтрольну Україні територію, на територію держави-агресора та республіки Білорусь.

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Автор: Анастасія Потіха
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АДенисову,плять,тоді за що звільнили?
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19.09.2022 15:02 Відповісти
Бо вона не фільтрувала, а казала те що знала, а в такому світі Зе виглядає злочинцем який допустив ворога в Україну і дозволив йому насилувати дітей, жінок, чоловіків. А цей видає мікро дозами,
наче кримінальну хроніку по Дарницькому району за пів року.
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19.09.2022 15:07 Відповісти
КЛОУН - ЦЕ НА ТВОЄЙ СОВІСТІ ВСІ ЗЛОЧИНИ КАЦАПІВ В УКРАЇНІ.
Мір в глазах
Надо пєрєстать стрєлять
Договорімся бєз оружія
Там наши люді
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19.09.2022 15:04 Відповісти
Це ж треба? То за що пліснява Денисову брудом облила і брехухою виставила, перед УСІМ СВІТОМ, відбілюючи кацапських виродків? Хто понесе покарання за брехню і НЕЗАКОННЕ звільнення омбудсмена?

"Верховна Рада звільнила з посади уповноважену з прав людини Людмилу Денісову за ініціативи депутатів від партії "Слуга народу".

За це рішення на закритому для преси засіданні проголосували 234 депутати.

Як вказують співрозмовники ВВС у сесійній залі, "за" голосувала фракція "Слуга народу", група "За майбутнє", група "Довіра", частини колишньої фракції ОПЗЖ - "Платформа за життя і мир" та "Відновлення України" і деякі депутати від "Голосу"."
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19.09.2022 15:14 Відповісти
Вєнєдіктова майже щодня якісь заяви робила, а цього задвинули нижче плінтуса, ніби таргана...
Відразу і прізвище не зміг згадати!
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19.09.2022 15:34 Відповісти
Так и знал что украденных и вывезенных в рашку, ждёт сексуальное рабство.(((
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19.09.2022 16:01 Відповісти
Росийский солдат-педофил. Вот такой новый образ у "брата-освободителя"
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19.09.2022 16:11 Відповісти
 
 