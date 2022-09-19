Встановлено п’ятьох дітей-жертв сексуального насильства з боку військових РФ, - Генпрокурор
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Українські правоохоронці встановили п’ятьох дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами сексуального насильства росіян за час повномасштабної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю виданню "Лівий берег":
"…є випадки, встановлені в кримінальних провадженнях, сексуального насильства проти дітей. Встановлено п’ятьох дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів.
Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив… Це складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається "зелена кімната" – за безпосередньої участі психолога: він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає.
Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях".
Генпрокурор також підтвердив, що за офіційними даними, понад 7 тисяч дітей були депортовані на непідконтрольну Україні територію, на територію держави-агресора та республіки Білорусь.
Будь ласка, зачекайте...
наче кримінальну хроніку по Дарницькому району за пів року.
Мір в глазах
Надо пєрєстать стрєлять
Договорімся бєз оружія
Там наши люді
"Верховна Рада звільнила з посади уповноважену з прав людини Людмилу Денісову за ініціативи депутатів від партії "Слуга народу".
За це рішення на закритому для преси засіданні проголосували 234 депутати.
Як вказують співрозмовники ВВС у сесійній залі, "за" голосувала фракція "Слуга народу", група "За майбутнє", група "Довіра", частини колишньої фракції ОПЗЖ - "Платформа за життя і мир" та "Відновлення України" і деякі депутати від "Голосу"."
Відразу і прізвище не зміг згадати!