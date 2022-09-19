Німеччина та Нідерланди домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові домовились про подальшу військову підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми вітаємо нещодавні воєнні успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні", - зауважив глава уряду Нідерландів.

Також прем’єр-міністр Нідерландів та канцлер Німеччини обговорили заходи подолання енергетичної кризи в Європі.

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