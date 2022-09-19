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Німеччина та Нідерланди домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові домовились про подальшу військову підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми вітаємо нещодавні воєнні успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні", - зауважив глава уряду Нідерландів.

Також прем’єр-міністр Нідерландів та канцлер Німеччини обговорили заходи подолання енергетичної кризи в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг та Рютте обговорили підтримку України: Необхідно продовжувати військові поставки

Автор: Марина Макєєва
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Надеюсь за этими словами есть конкретика, выраженная в артсистемах, боеприпасах и прочем.
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19.09.2022 16:17 Відповісти
"Дам я тебе, дам...
Потом...
Половину...
Может быть..." (с)
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19.09.2022 16:21 Відповісти
Треба просити щоб Нідерланди окремо допомагали, а німці окремо. Бо краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти...
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19.09.2022 16:51 Відповісти
У армии Нидерландов вооружение большей частью немецкое, а для того чтобы передавать оружие третьей стороне, необходимо согласие производителя - немцев. Вот в чем вопрос.
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19.09.2022 17:27 Відповісти
А как там по MH-17?
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19.09.2022 17:23 Відповісти
Нідерланди тоже як і німці вертольот, ********* і спать пойдьот...
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19.09.2022 18:19 Відповісти
 
 