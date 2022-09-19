Рішення про обмеження в’їзду росіян до ЄС абсолютно виправдане, - МЗС Польщі

Рішення Польщі та країн Балтії про обмеження видачі віз громадянам Росії для поїздок до ЄС є "абсолютно виправданим".

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Оскільки переважна більшість росіян підтримує дії Володимира Путіна в Україні, я вважаю, що такі рішення, які обмежують можливість поїздок, є абсолютно виправданими", - наголосив він.

Особливо - додав він - "після того, що останніми днями облетіло світ - фото ексгумації в Ізюмі, які підтверджують, що воєнні злочини, швидше за все, вкотре сталися, такі інструменти тиску на Російську Федерацію мають бути запроваджені".

За словами Пшидача, "це не стосується людей, які зазнають політичних переслідувань або мають гуманітарні візи".

"З іншого боку, люди, які підтримують режим, люди, наближені до влади в Кремлі, зрозуміло, що ці обмеження, хоча вони вже мають таку візу, повинні бути включені", - додав заступник глави МЗС.

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