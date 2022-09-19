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Рішення про обмеження в’їзду росіян до ЄС абсолютно виправдане, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Рішення Польщі та країн Балтії про обмеження видачі віз громадянам Росії для поїздок до ЄС є "абсолютно виправданим".

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Оскільки переважна більшість росіян підтримує дії Володимира Путіна в Україні, я вважаю, що такі рішення, які обмежують можливість поїздок, є абсолютно виправданими", - наголосив він.

Особливо - додав він - "після того, що останніми днями облетіло світ - фото ексгумації в Ізюмі, які підтверджують, що воєнні злочини, швидше за все, вкотре сталися, такі інструменти тиску на Російську Федерацію мають бути запроваджені".

За словами Пшидача, "це не стосується людей, які зазнають політичних переслідувань або мають гуманітарні візи".

"З іншого боку, люди, які підтримують режим, люди, наближені до влади в Кремлі, зрозуміло, що ці обмеження, хоча вони вже мають таку візу, повинні бути включені", - додав заступник глави МЗС.

Також читайте: Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами

Автор: Богдан Гуньковський
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19.09.2022 16:43 Відповісти
Гуманітарні візи це теж занадто.
Кабздон так в 2015 обходив санкції і літав на курорти Європи відпочивать, по гуманітарній візі, бо ж бідося мав "лікуватися".
Хай "лікуються" в своєму свинарнику, стєкломоєм. Кожен узкій, якого пустили в ЄС - це потенційний вбивця, гвалтівник та мародер.
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19.09.2022 16:46 Відповісти
Заказчик этой войны - русский народ. Кто бы что не говорил - Помни! Заказывал эту войну русский народ. За убийство украинцев платят русские, технику используют и обслуживают русские, убийцам украинцев платят русские - лечат, платят пенсии и.т.д русские. ***** и его ОПГ как музыканты - что заказывают то и исполняют
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19.09.2022 16:47 Відповісти
Ось тільки не привязуйте сюди гуманітарність та наближених до влади! Воюють та катують Українців не наближені до влади, а звичайні кацапи!
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19.09.2022 16:54 Відповісти
 
 