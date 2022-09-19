УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12112 відвідувачів онлайн
Новини Події
1 904 3
премія (293) Держспецзв'язок (174) ДБР (2556) Євдоченко (2) підозра (346)

Ексглаві Держспецзв’язку Євдоченку повідомлено про підозру за незаконне нарахування собі премій, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

дбр

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому Голові Державної служби спеціального зв’язку у перевищені службових повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років ухвалював рішення про нарахування та виплату собі й наближеним до нього особам премій та інших заохочувальних виплат. Він робив це усупереч чинному законодавству без погодження із Кабінетом міністрів України.

Підозра повідомлена за ч. 3 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до семи років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Зазначимо, з липня 2015 року до жовтня 2019 року Держспецзв'язку очолював Леонід Євдоченко.

Читайте також: ДБР підтвердило затримання і висунення підозри екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу... "Обмеження волі" на пенсії з усіма генеральськими виплатами. Отак от крав, крав, накрав і в "шокаладі" - "у нас є все і нам за це нічого не буде"... Класика. Ну як тут не красти якщо це так вигідно?! - "Україна - рідна мати. Не вкрадеш - не будеш мати"...
показати весь коментар
19.09.2022 17:03 Відповісти
Невже ДБР почало діяти?
Жаль, що почало не з Каломойського
показати весь коментар
19.09.2022 17:06 Відповісти
Рядові працівники місяцями не отримували зарплату !!!
показати весь коментар
19.09.2022 18:56 Відповісти
 
 