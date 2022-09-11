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війна (56620) затримання (4146) ДБР (2567) Дудін Роман (7)

ДБР підтвердило затримання і висунення підозри екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили інформацію щодо затримання колишнього начальника СБУ Харківської області Романа Дудіна і висунення йому підозри.

Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця Держбюро розслідувань Ольга Чиканова, передає Цензор.НЕТ.

"Можу підтвердити цю інформацію. Усі деталі – завтра", - поінформувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримали екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна, - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомили про затримання екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

Наступного дня, 30 травня, Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури.

Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.
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Топ коментарі
+27
А лейтенанта Бакланова не задержали исчо??
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11.09.2022 20:29
+26
цю януковицько-портновську шарашкіну контору ДБР треба розігнати нафіг
а половину персоналу пересадити!
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11.09.2022 20:28
+23
Жодному кроку ДБР,сучих дітей на службі агентів Кремля, не вірю.
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11.09.2022 20:38
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Коли вже підозру висунено, то тра тому панові скоріше й засунути!
)
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11.09.2022 20:26 Відповісти
Алекс Скела

Реєстрація: 27.05.2022
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11.09.2022 20:43 Відповісти
Те, чим ти займаєшся, називається спам. Ти в курсє, старослужащій?
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11.09.2022 20:46 Відповісти
Най вправляється.
То є найпильніший місцевий бдун.
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11.09.2022 20:48 Відповісти
Той випадок,коли незрозуміло хто більший покидьок-підозрюваний чи ті хто підозрює.
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11.09.2022 20:26 Відповісти
Коли згадаєш, як заарештовували Порошенко і він виявився крутим гуманітарщиком, а піанист крисою. То все стає на місця
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11.09.2022 22:56 Відповісти
Алекс Скела

Реєстрація: 27.05.2022
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11.09.2022 20:44 Відповісти
Ге ж.
Я теж помітив!
(регоче)
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11.09.2022 20:46 Відповісти
а где эта гнида под-зэлупная?
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11.09.2022 21:56 Відповісти
А хто вбив Кеннеді?
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11.09.2022 22:03 Відповісти
тебя ***** спрашиваю о гниде кало-мойской а ты чмошный зэбот про покойника
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11.09.2022 22:33 Відповісти
(з насолодою):
Як же мені файно від того, що тобі гуйово, падло!
(регоче)
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11.09.2022 22:35 Відповісти
там твоим собратьям бежавшим из изюма в парашу тоже -хорошо скоро еще лучше будет -ермаку-оманскому особенно захорошеет
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11.09.2022 22:39 Відповісти
(веселиться над недолугим холопом пітуна, аж плескає в долоні)
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11.09.2022 22:41 Відповісти
ты дерьмо гэрэушное дЕрмака не плачь вы просто ********... харьковскую обл. -дальше больше
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11.09.2022 22:48 Відповісти
(зацікавлено):
Багацько рублєй вже заробив?
Чекай, тебе пітун ще нагородить своїм чемоданчиком.
Повнісіньким!
(знов регоче)
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11.09.2022 22:50 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

7 ч

ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
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11.09.2022 20:27 Відповісти
цю януковицько-портновську шарашкіну контору ДБР треба розігнати нафіг
а половину персоналу пересадити!
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11.09.2022 20:28 Відповісти
Офіцер, який роздав зброю ТРО і разом утримали Харків!!!
Атака на патріотів!
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11.09.2022 20:34 Відповісти
якщо Ви це точно знаєте, то дійсно претензії не до тих, до кого справді треба
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11.09.2022 22:39 Відповісти
ти проспав. твої зебобіки вже поміняли кадри. І навіть не один, а три рази, якщо врахувати першу зміну караулу в грудні 2019-го року..
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11.09.2022 23:47 Відповісти
Це про Єрмака мова? Чи може про агента кремля Демченка? Чи цих поки Боневтік вирішив "нє трогать"? Бо команди з крємля не було?
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11.09.2022 20:58 Відповісти
А лейтенанта Бакланова не задержали исчо??
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11.09.2022 20:29 Відповісти
Такі ж звинувачення( якщо не більші ) і проти Баканова чому його досі не арестують!
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11.09.2022 20:29 Відповісти
не на часі
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11.09.2022 20:33 Відповісти
Якщо Порошенко внесе заставу за нього - значить, Дудін просто виявися особистим ворогом Zе, д'єрмак, татарова. еtс.
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11.09.2022 20:30 Відповісти
А якщо не внесе, то значить Дудін дружбан клована-дєрьмака-татарова
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11.09.2022 20:52 Відповісти
А лейтенанту Ванці Баканову коли буде підозра? Наводнив СБУ ФСБшними агентами. Чи втік то тещи в раісію?
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11.09.2022 20:31 Відповісти
Шкода, що зелена шайка використовує війну для своїх розправ з неугодними, їм все можна, а народу затикають рота, щоб ніде і ніяк не обмовився, навіть перемоги ЗСУ не можна наперед говорити, поки зелене ... не повідомить, дістали вже ці малороси януковича.
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11.09.2022 20:32 Відповісти
Хочеться думати що з Дудіном якщо він нормальний спец все буде нормально. Вже є приклад повного обсерону зечмонь в справі Шеремета. І в майбутньому ПАМ"ЯТАЙМО ПРО ЦЕ, БО ВИННІ МАЮТЬ ПОНЕСТИ ПОКАРАННЯ в свій час . Є питання до зешобли відносно затриманого в Сербії ставленика літінанта баканова сумнозвісного наумова: коли ж ви падлюки направите запит на екстрадицію? Чи це, курви, не на часі?
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11.09.2022 20:32 Відповісти
А хто його призначив,яку несе відповідальність? До речі ,де товариш дитинства баканов,в ньго було дуже тяжке обвинувачення при звільнені з посади чільника СБУ? А з Дудіним якась мутна фігня,боюсь,що там щось інше---зеленський не пробачає тим,хто його критикує,він любить тих,хто лиже його дупу,бо і сам хотів подивитись в дупу фашисту путіну.
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11.09.2022 20:35 Відповісти
Жодному кроку ДБР,сучих дітей на службі агентів Кремля, не вірю.
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11.09.2022 20:38 Відповісти
100 %
вони і досі працюють на русню
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11.09.2022 20:49 Відповісти
Звичайно кошевий і пікалов орденоносці, разом з мусійчук. Тепер треба ворогів найти і на них повісити свій прой..б.
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11.09.2022 20:38 Відповісти
Зелена гнида жодному ОПЗЖешнику підозру не висунула, за виключенням Медведчука, попам московським, що наводили артилерію, а тут відкрив рота проти пісюніста і отримав. Ми то всі добре бачим де сидить ворог. Ніхто не уникне покарання.
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11.09.2022 20:45 Відповісти
Медведчук виняток лише тому, що не виправдав сподівань ***** та вкладених в нього грошей...
Відпрацьований матеріал, простіше кажучи. Особливо враховуючи реальну агентуру в найближчому оточенні зараз.
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11.09.2022 22:48 Відповісти
До речі, а чого у випадку зі зняттям з посади Дудіна мовчать очільники Харкова і області Синєгубов, Терехов, Семенуха і ветеран АТО, інвалід війни Пастух???? Адже вони разом обороняли Харків в лютому-березні!
Чи не разом?
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11.09.2022 20:46 Відповісти
може їх там не було і вони не знають хто обороняв?
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11.09.2022 22:42 Відповісти
Ви всі такі прикольні, як діти.
Зрадник України Наумов, який у баканова відповідав за кадрову політику, чомусь вирішив у 2020 році пролобіювати призначення на посаду начальника УСБУ в Харківській області патріота України.
Прикольно 😃😃😃
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11.09.2022 20:48 Відповісти
Весь зашквар сьогоднішнього ДБР полягає у тому, що ним керує зашкваренний персонаж - сухачов. Той самий сухачов, який все життя держслужбовець при цьому може собі дозволити курточку за 100тис грн.
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11.09.2022 20:48 Відповісти
ДБР треба розігнати доки вони біди не наробили.
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11.09.2022 20:48 Відповісти
За три місяці гарики ******** "розродились" на підозру. Той вже купу інтервю дав. Хоча, чого гріха таїти, практично всі ставленники Ванятки літінанта виявились не на висоті. Бо всі ж вихідці з ниви "борців з корупцією", а там цінилась тільки любов до мертвих американських президентів.
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11.09.2022 20:54 Відповісти
здаёцца мине, шо все арестантское дбр шобло будет арестовано в одночатье.. дай Бог!
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11.09.2022 20:56 Відповісти
Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ
https://censor.net/ru/n3365718
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11.09.2022 20:59 Відповісти
В Чернігові керівництво СБу втікло, навіть зброї своїм співробітникам- патріотам не видало. Мусили отримувати автомати в територіальній обороні. Де підозри Клоуне? Чому так ***..ь вибірковість, довбаний ти Осел?
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11.09.2022 21:00 Відповісти
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11.09.2022 21:17 Відповісти
Дугин заявил, что под его руководством хпрьковское СБУ стало одним из лучших, если не лучшим в Украине и потребовал извинений у Зе за клевету. Кроме того попросил чтобы ему управление хотя бы на месяц дали все СБУ и не мешали ему работать. Обещал навести порядок. Ну и посмел покритиковать зелю.
А зеля на критику реагирует оперативно.
Результат налицо. Друзья - в доле. Молчуны - в стороне. А активные критиканы получают по полной.
Получится ли что-то у "чегоизволите" шоблы ДБР - посмотрим.
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11.09.2022 21:23 Відповісти
Дугін, це оговорочка за Фройдом?
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11.09.2022 21:52 Відповісти
Як можна довіряти органу, представники якого знімали з бойового чергування ПВО клістрони?
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11.09.2022 21:25 Відповісти
При Зеленському на посаду директора ДБР обрали негідника Сухачова.
Ця команда з початку тотальної війни відзначилась підлими вчинками,
що цілком тягнуть на зраду. Працює на замовлення ОП. Президент,
звісно, ні при чому, бо кадри ідуть через Єрмака. Яка може бути довіра до ДБР? Стосовно Дудіна, можливо, прояснять ситуацію харківські тероборонівці.
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11.09.2022 22:55 Відповісти
зЕ-брехун повинен прибрати дерьмака та татарова поки не піздно і якщо хоче досидіти до кінця свого президентсьго сроку !!
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11.09.2022 23:10 Відповісти
Знайшов в інтернеті таку інфу... Дмитро Слупський 9 вересня о 13:46 · Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе - США отримали беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ. Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої. Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ. Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала. Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
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12.09.2022 00:08 Відповісти
Ну ДБР собі вже славу склало, як сліпе знаряддя в руках зрадників і ворогів ... Чим далі в ліс, тим зрозуміліше, що Дудін попав в саму точку!
Доки зрадники керуватимуть країною?!
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12.09.2022 00:32 Відповісти
 
 