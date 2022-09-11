ДБР підтвердило затримання і висунення підозри екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили інформацію щодо затримання колишнього начальника СБУ Харківської області Романа Дудіна і висунення йому підозри.
Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця Держбюро розслідувань Ольга Чиканова, передає Цензор.НЕТ.
"Можу підтвердити цю інформацію. Усі деталі – завтра", - поінформувала вона.
Раніше ЗМІ повідомили про затримання екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
Наступного дня, 30 травня, Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури.
Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
)
Реєстрація: 27.05.2022
То є найпильніший місцевий бдун.
Реєстрація: 27.05.2022
Я теж помітив!
(регоче)
Як же мені файно від того, що тобі гуйово, падло!
(регоче)
Багацько рублєй вже заробив?
Чекай, тебе пітун ще нагородить своїм чемоданчиком.
Повнісіньким!
(знов регоче)
@VictorKvert2008
·
7 ч
ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
а половину персоналу пересадити!
Атака на патріотів!
вони і досі працюють на русню
Відпрацьований матеріал, простіше кажучи. Особливо враховуючи реальну агентуру в найближчому оточенні зараз.
Чи не разом?
Зрадник України Наумов, який у баканова відповідав за кадрову політику, чомусь вирішив у 2020 році пролобіювати призначення на посаду начальника УСБУ в Харківській області патріота України.
Прикольно 😃😃😃
https://censor.net/ru/n3365718
А зеля на критику реагирует оперативно.
Результат налицо. Друзья - в доле. Молчуны - в стороне. А активные критиканы получают по полной.
Получится ли что-то у "чегоизволите" шоблы ДБР - посмотрим.
Ця команда з початку тотальної війни відзначилась підлими вчинками,
що цілком тягнуть на зраду. Працює на замовлення ОП. Президент,
звісно, ні при чому, бо кадри ідуть через Єрмака. Яка може бути довіра до ДБР? Стосовно Дудіна, можливо, прояснять ситуацію харківські тероборонівці.
Доки зрадники керуватимуть країною?!