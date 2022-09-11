ГБР подтвердило задержание и предъявление подозрения экс-руководителю СБУ Харьковщины Дудину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили информацию о задержании бывшего начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина и предъявлении ему подозрения.
Об этом в комментарии Укринформу заявила представитель Госбюро расследований Ольга Чиканова, передает Цензор.НЕТ.
"Могу подтвердить эту информацию. Все детали – завтра", - проинформировала она.
Ранее СМИ сообщили о задержании экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и принести извинения сотрудникам структуры.
Информацию о Дудине проверяло ГБР.
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Реєстрація: 27.05.2022
То є найпильніший місцевий бдун.
Реєстрація: 27.05.2022
Я теж помітив!
(регоче)
Як же мені файно від того, що тобі гуйово, падло!
(регоче)
Багацько рублєй вже заробив?
Чекай, тебе пітун ще нагородить своїм чемоданчиком.
Повнісіньким!
(знов регоче)
@VictorKvert2008
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7 ч
ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
а половину персоналу пересадити!
Атака на патріотів!
вони і досі працюють на русню
Відпрацьований матеріал, простіше кажучи. Особливо враховуючи реальну агентуру в найближчому оточенні зараз.
Чи не разом?
Зрадник України Наумов, який у баканова відповідав за кадрову політику, чомусь вирішив у 2020 році пролобіювати призначення на посаду начальника УСБУ в Харківській області патріота України.
Прикольно 😃😃😃
https://censor.net/ru/n3365718
А зеля на критику реагирует оперативно.
Результат налицо. Друзья - в доле. Молчуны - в стороне. А активные критиканы получают по полной.
Получится ли что-то у "чегоизволите" шоблы ДБР - посмотрим.
Ця команда з початку тотальної війни відзначилась підлими вчинками,
що цілком тягнуть на зраду. Працює на замовлення ОП. Президент,
звісно, ні при чому, бо кадри ідуть через Єрмака. Яка може бути довіра до ДБР? Стосовно Дудіна, можливо, прояснять ситуацію харківські тероборонівці.
Доки зрадники керуватимуть країною?!