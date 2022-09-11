ГБР подтвердило задержание и предъявление подозрения экс-руководителю СБУ Харьковщины Дудину

В Государственном бюро расследований (ГБР) подтвердили информацию о задержании бывшего начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина и предъявлении ему подозрения.

Об этом в комментарии Укринформу заявила представитель Госбюро расследований Ольга Чиканова, передает Цензор.НЕТ.

"Могу подтвердить эту информацию. Все детали – завтра", - проинформировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина, - СМИ

Ранее СМИ сообщили о задержании экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и принести извинения сотрудникам структуры.

Информацию о Дудине проверяло ГБР.