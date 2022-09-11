Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина, - СМИ
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Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 11 сентября 2022 года сообщает Суспільне, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. Суспільне пыталось получить комментарий Государственного бюро расследований, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении.
По информации Суспільного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и принести извинения сотрудникам структуры.
Информацию о Дудине проверяло ГБР.
Пожалуйста, подождите...
их устраивает синигубов.
Це ж не Рєзніков зі своїми виправданнями, ніби він вірив у кращих разіян, тому і провалив захист.
От кого арештовувати треба, я так думаю.
від самого Дудіна !
Ощущение что убирают не угодных, чтобы легче было дербанить бабло
-ви як там , вже працюєте в посиленому режимі, до зброї ?
-та нєт, нас дамой отпустілі - сказалі защіщайте сваі сєм'і .... везу сваіх в Палтаву ...
Так шо отаке було сбу в перші дні війни ...
Тих хто тікав не чіпають, а того хто в найважчий час боронив, знімають з посади і заарештовують.....!
зєлька ти може думаєш, що ти Дункан МакЛауд?
Твоя цитата: " ... у 13-16 роках, як схиляло нас начальство до неправомірних дій на користь антиукраїнських інтересів..." Місцеві сепаратисти і зрадники при владі до цього часу схиляють народ України до неправомірних дій на користь ворогу. Що ж тут дивного і нового?
Если он задержан и у него изъяли мобильник, то как с ним связаться?
Естественно, никак.