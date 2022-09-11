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СБУ (18699) Харьковщина (4136) Дудин Роман (6)

Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дудін

Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 11 сентября 2022 года сообщает Суспільне, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. Суспільне пыталось получить комментарий Государственного бюро расследований, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении.

По информации Суспільного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и принести извинения сотрудникам структуры.

Информацию о Дудине проверяло ГБР.
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Топ комментарии
+75
не буде, це ж ворог Зелі
не портнов і не сцуркіси..
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11.09.2022 19:55
+72
а вот не передал бы найденные в тайнике моторы от танков в ВСУ, то и сидел бы дальше на должности
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11.09.2022 19:52
+72
Це той, хто видав зброю теробороні і допоміг захистити Харків!
Будьмо уважні!
Влада підло знищує патріотів і замітає сліди своїх зрад!
Чому Баканов не арештований!?
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11.09.2022 20:06
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ермак, татров, арахамия, партнов.
их устраивает синигубов.
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11.09.2022 20:07 Ответить
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11.09.2022 20:07 Ответить
Таак. Дело ясное, шо дело тёмное. Но, шо характерно, за розкрадагня гуманитарки в особо крупных размерах никого не задержали, а мужика который роздал людям оружие для защиты от кацапов, засадят в тюрьму. Цикаво
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11.09.2022 20:09 Ответить
Чергове зелене свавілля імені дєрьмака. Тому що реальних колаборантів та зрадників при владі ніхто і не думає затримувати.
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11.09.2022 20:10 Ответить
повісьте
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11.09.2022 20:10 Ответить
можна і 5.45
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11.09.2022 20:13 Ответить
Ну янукович також був "законнообраний".
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11.09.2022 21:52 Ответить
Хочеться думати що з Дудіном якщо він нормальний спец все буде нормально. Вже є приклад повного обсерону зечмонь в справі Шеремета. І в майбутньому ПАМ"ЯТАЙМО ПРО ЦЕ, БО ВИННІ МАЮТЬ ПОНЕСТИ ПОКАРАННЯ в свій час . Є питання до зешобли відносно затриманого в Сербії ставленика літінанта баканова сумнозвісного наумова: коли ж ви падлюки направите запит на екстрадицію? Чи це, курви, не на часі?
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11.09.2022 20:10 Ответить
Якщо Порошенко внесе заставу за нього - значить, Дудін є просто особистим ворогом Zе, д'єрмака, татарова, еtс.
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11.09.2022 20:10 Ответить
Порошенко вносить застави за всіх особистих ворогів Ze?
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11.09.2022 20:20 Ответить
тільки за патріотів, переслідуваних вибірковим кривосуддям. А чому вони всі виявляються особистими ворогами Zе, д'єрмака, татарова, еtс - це окрема розмова.
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11.09.2022 23:51 Ответить
Але ви написали не про патріотів, а про особистих ворогів, звідси питання, яке комусь не сподобалось. Мова була про те, що не всі особисті вороги Ze - патріоти. І не всі переслідувані були його особистими ворогами. Цього він сам призначив. А той був співпрацював із впливовим втікачем з спецслужби.
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12.09.2022 00:07 Ответить
я написав так, як написав, що патріоти (визнаю, що далеко не всі; але наполягаю, що визначні патріоти) опиняються в числі ворогів Zе, д'єрмака, татарова, еtс і переслідуються вибірковим кривосуддям. І не потрібно мені приписувати того, чого я не писав.
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12.09.2022 00:32 Ответить
Мабуть ви скажете, що вам не цікаві мої зауваження. Але ваша логіка кульга.
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12.09.2022 20:06 Ответить
Це людина Порошенка? Тоді мені все зрозуміло… Н
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12.09.2022 05:50 Ответить
Дудiн озброïв власноручно теробороновцiв, якi пiдсилили СБУ та разом знищили кадирiвцiв, захопивших школу на вул. Шевченко.
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11.09.2022 20:11 Ответить
За це йому і мстить зелене недолуге чмо
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11.09.2022 20:16 Ответить
Харків Сумський, ви нічого не плутаєте? Мені дивно це читати. Коли Дудіна знайшли та де він був у перші дні війни? Сам себе не розхвалиш, ніхто й не буде знати про це.
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12.09.2022 05:48 Ответить
Харків Сумський, ви нам розповіли про яку школу? 134 школа у Київькому районі, яка згоріла від обстрілу реактивного снаряду?
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12.09.2022 06:01 Ответить
От снаряда? А ну поподробнее, мне даже интересно стало, так там никаких спецназовцев кацапских на Шевченко не было? А ну расскажи нам всем? Сгоревшие Тигры возле школы. 😂
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12.09.2022 07:55 Ответить
Яку школу ви маєте на увазі? Може дудін воював й з крокодилами та зі слонами , але напишіть де або дайте посилання де ви взяли цю інформацію.
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12.09.2022 16:45 Ответить
Чи є в кого можливість поінформувати суспільство щодо пана Дудіна, насамперед про його професійні якості, ступінь відданості країні і народу, прояви ефективної боротьби з корупцією чи навпаки? Це стосується колег по службі, сусідів, одногрупників і т.д.. Зробіть це бо незабаром за надуманими звинуваченнями смердючого ОП Зеленського будуть травити і переслідувати всіх на кого вкаже пальцем Дєрмак чи Татарін.
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11.09.2022 20:17 Ответить
Про пана дудін. https://ord-ua.com/2021/03/14/korruptsioner-timofej-dudin-terroriziruet-svoe-upravlenie-sotrudniki-yuzhnogo-mu-ministerstva-yustitsii/
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12.09.2022 16:59 Ответить
Так а коли там на зрадника наумова дружбана бананова на єкстрадицію подадуть
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11.09.2022 20:17 Ответить
Наумов - людина Зеленського - це святе 😠
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11.09.2022 20:20 Ответить
це кошерно, а тому святе?
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12.09.2022 02:59 Ответить
наумов друг литинанта бакланова . а бакланов друг детства зельца . а если экстрадировать того пацюка . то придется спросить куда наумов вез мешки с боблом и брюлики. кто его ..досматривал.. на таможне и пропустил И ДЛЯ КОГО ОН ЭТО ВСЕ ВЫВОЗИЛ
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12.09.2022 06:52 Ответить
Грошова застава,вихід на волю,виїзд за кордон.
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11.09.2022 20:19 Ответить
Знову рашистські колаборанти із Zeкоманди спалилися.
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11.09.2022 20:38 Ответить
А тобі подобаються арешти людей, які захищали країну ?
Це ж не Рєзніков зі своїми виправданнями, ніби він вірив у кращих разіян, тому і провалив захист.
От кого арештовувати треба, я так думаю.
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11.09.2022 20:39 Ответить
З Дудіним , якась мутна історія , тому почекаємо інших новин , можливо ,
від самого Дудіна !
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11.09.2022 20:19 Ответить
Зараз мосійчук по г+г розкаже, як Дудін заважав команді баканов+кулінич+наумов захистити Харків
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11.09.2022 20:40 Ответить
Баканов выехал с Наумовым перед войной за границу? На Наумова подали в интерпол? Смог свободно выехать в Сербию, после Германии. Сербам подали заявку об экстрадиции. Они писали что нет
Ощущение что убирают не угодных, чтобы легче было дербанить бабло
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11.09.2022 20:23 Ответить
А де Херсонський нач СБУ
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11.09.2022 20:44 Ответить
Цікаво, а силіконова лялька-голова ОВА Запоріжжя, отримає підозру за залишення місця служби?
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11.09.2022 20:52 Ответить
Дуже цікаво. К тим хто позабирал зброю, машини і бензин з війкоматів до початку війни - к ним у зелі питань немає, вони чітко по затвердженому плану сдали південь, а ось в Харькові щось пійшло не так.
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11.09.2022 20:55 Ответить
Людина яка захищала харьківщину, хто наступний генерал Кирпоніс, чи генерал Марченко.
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11.09.2022 21:03 Ответить
наступний зельц...
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11.09.2022 21:09 Ответить
Всі патріоти Украіни , у яких рейтинг більший , чим у боневтіка і його слуг уродів !‼️
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11.09.2022 21:18 Ответить
А Кирпоніс, то який?
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11.09.2022 21:35 Ответить
Дудін , коли його Зе заинуватив у зраді , він відповів йому , хто в Харкові зрадник , але Боневтіку це не сподобалось , бо це є і насьогодні , 100% його людина !
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11.09.2022 21:17 Ответить
Бєгі Зєля, бєгі...
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11.09.2022 21:26 Ответить
І що? Суд, через тиждень тихенько випустять, ще й нагородять. Або обміняють. Їх треба тихо різати, а не афішувати, що спіймали.
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11.09.2022 21:37 Ответить
Перш ніж дурню писати хоч щось погугли. Є багато свідчень, що Дудін достойний офіцер. Роздав теробороні зброю, попередив командування 92 бр і вони зарання зайняли позиції, забезпечив зв'язок теробороною з військовими і розвіддані. Харків відбили в деякій мірі завдяки Дудіну.
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11.09.2022 22:16 Ответить
Ну- ну. Хто таке написав? Сам й написав. Одне писати, а друге- діяти.
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12.09.2022 05:34 Ответить
Белка, ти сама розумієш, що насвистіла, бо я ніц не тямлю
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12.09.2022 15:20 Ответить
Ще раз питаю де свідчення? Його підлеглих? Нічого скоро ми отримуєм інформацію, хто з ким та чому.
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12.09.2022 16:02 Ответить
Погугли як відстояли Харків в перші дні і новини за дні. Харківська СБУ вже 24-го і 25-го затримала кілька навідників і диверсантів, а значить вичислили їх до вторгнення. Виходить виконували свою роботу, а не втікли, як Херсонські. 92 бригада була попереджена і ще 21-го вийшла з місьць дислокації, які 24-го розбомбили. Харків єдине місто, де спрацювали на упередження.
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13.09.2022 00:26 Ответить
Погугліла https://ord-ua.com/2021/03/14/korruptsioner-timofej-dudin-terroriziruet-svoe-upravlenie-sotrudniki-yuzhnogo-mu-ministerstva-yustitsii/
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13.09.2022 02:35 Ответить
Я вже десь писав, що не вважаю Дудіна білим і пухнастим і те що ти нагугліла , не має відношення до оборони Харківа. Порох теж корупціонер і негідник в моїх очах, але зараз, хоч і піарячись, на що гидую дивитись, допомагає ЗСУ. Фактом є те , що ні в якому іншому місті тероборону не озброїли заздалегідь і ВЧ не зайняли оборону до вторгнення.
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13.09.2022 12:57 Ответить
А хто ж їх на ці посади призначав? З тих теж треба спитати. На Херсонщині, взагалі, якийсь жах коївся.
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11.09.2022 21:51 Ответить
Цікаво, а як на це затримання відреагують харківські тероборона, СБУ, бійці 92 бригади ,які боронили і відстояли Харків ?
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11.09.2022 21:52 Ответить
харьківська сбу , не смєшитє моі яйца , Харків, 25 лютого , тел. розмова зі знайомим есбеушником (не останій в Харкові):
-ви як там , вже працюєте в посиленому режимі, до зброї ?
-та нєт, нас дамой отпустілі - сказалі защіщайте сваі сєм'і .... везу сваіх в Палтаву ...
Так шо отаке було сбу в перші дні війни ...
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11.09.2022 22:13 Ответить
Лаур,я вже замаїлась отим адійотам доказувати, хто такий дудін та більшість харківського СБУ …
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12.09.2022 05:39 Ответить
......тепер Дудіну вдують по самі помідори
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11.09.2022 22:05 Ответить
прочитал и сказать то нечего!разьве что:понять и простить!!(как вариант обмен на таксиста-колаборанта) да здравствует украинский суд!! самый гуманный суд в мире!!ура,товарисчи!!(боюсь что именно так и произойдёт)
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11.09.2022 22:06 Ответить
До лейтенанта Бакланова, который сдал ЮГ вопрос нет, к человеку который уберег Харьков есть. Я один чего то не понимаю..
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11.09.2022 22:09 Ответить
Хто « уберег»? Його довгий час не могли розшукати. Як стало все зрозуміло, він з'явився
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12.09.2022 05:32 Ответить
С начала войны не смог себя заставить посмотреть ни одного видосика от "главного". Смотрю Фейгин, Пионтковский, Швец, заряжает Яковина, редко Невзоров (он на рос. публику работает неплохо, такой аудитории по влиянию больше нет) редко Каспарова. Кого порекомендуете ещё из толковых блогеров?
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11.09.2022 22:10 Ответить
Без Цензури.
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11.09.2022 22:17 Ответить
Дмитро Чекалкін, але він не блогер, а просто талант.

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12.09.2022 03:06 Ответить
Яковина пройдисвіт!
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12.09.2022 10:00 Ответить
****, брат-близнец мудака бужанского? где, кстати, этот мудень?
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11.09.2022 22:24 Ответить
У Дудина много информации о предателях в офисе писькограя и под куполом ВР.Все главные предатели и враги Украины сидят именно там.Смерть предателям Украины!!!
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11.09.2022 22:29 Ответить
Що ти верзеш адійот? Ти може й дудіна знаєш?
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12.09.2022 05:26 Ответить
Вован, дудину - дудине, елдаку елдокове. Пивом душу не обманешь, Вова. Так что давай, - решайся, пока тебя не решили.
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11.09.2022 22:29 Ответить
зареєстроване сьогодні, звертається до людей, як до порохоботів, значить з зеленої ботоферми вилізло це срання, значить в бан
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11.09.2022 23:05 Ответить
ні ну це ржака повна
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11.09.2022 23:44 Ответить
Шо за ху.....?
Тих хто тікав не чіпають, а того хто в найважчий час боронив, знімають з посади і заарештовують.....!
зєлька ти може думаєш, що ти Дункан МакЛауд?
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12.09.2022 00:51 Ответить
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12.09.2022 01:47 Ответить
Якк там баканов поживає
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12.09.2022 01:57 Ответить
Мене дивують, тут казкарі, як вони захищають дудіна, які йому тільки тут заслуги не вигадали. Це латентний колаборант а може й ще щось гірше. Просто ви не бачили Харків 13-14 року, а потім пізніші, коли СБУ кришувала ціли потоки пенсіонерів, що їхали на Харків оформляли пенсії, грошові допомоги та їхали до себе у недореспубліки… да що розпинатися, вам тут головне Зелю поносити. А ви не пам'ятаєте коли лунали вибухи на наших складах та хто тоді був у владі?
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12.09.2022 05:23 Ответить
Дудин таке же чмо как большинство сбу свалил гнида с города ... Кроме вымогательства и крышевания ни чем не занимался ... Нашли патриота
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12.09.2022 05:44 Ответить
Бєлка. В тебе точно бєлка. Лікуйся. Твоя цитата: "А ви не пам'ятаєте коли лунали вибухи на наших складах та хто тоді був у владі? " Бєлочка, А при якій владі і чому вибухають не тільки військові і цивільні склади, а й оборонні заводи, металургійні заводи, житлові будинки, лікарні, школи, садочки? По всій країні. Що скажеш? Це різні вибухи? Чи "вибухотехніки" одні і ті ж з 2014 року по вересень 2022 року?
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12.09.2022 07:12 Ответить
у нього бЕлочка... гАмериканська... Блідо-руда... Вкусила... Але свистіло воно й до того...
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12.09.2022 08:33 Ответить
Я не займаюсь піаром вашого, не буду писати кого, як ти. Я пишу факти та те що знаю , бо я жила та працювала там де розгортались події у 13-16 роках, як схиляло нас начальство до неправомірних дій на користь антиукраїнських інтересів та інше. Та пішли ви куди подалі
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12.09.2022 16:16 Ответить
Белка, не тільки ти працювала. Вся Україна в 13-16 роках працювала та воювала. Команда овочвтік старалась втримати владу. Активістів знищували, або калічили. Це тільки деякі, відомі на всю Україну активісти-герої: Ігор Луценко, Вербицький, Тетяна Чорновіл, Рибак, Сашко Білий. Їх дуже багато, в кожному обласному центрі свої герої. Багатьох нема в живих.
Твоя цитата: " ... у 13-16 роках, як схиляло нас начальство до неправомірних дій на користь антиукраїнських інтересів..." Місцеві сепаратисти і зрадники при владі до цього часу схиляють народ України до неправомірних дій на користь ворогу. Що ж тут дивного і нового?
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12.09.2022 21:09 Ответить
Бєлка, можливо тебе, все ж таки , схилило місцеве начальство до неправомірних дій? І ти втекла в Америку до Джуліані...🤑
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12.09.2022 21:26 Ответить
висітиме це зеленечмо в Києві на каштані разом з дєрьмаком татаровим ідругими!
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12.09.2022 06:02 Ответить
"Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении."

Если он задержан и у него изъяли мобильник, то как с ним связаться?
Естественно, никак.
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12.09.2022 08:10 Ответить
Ерманичина свирепствует.
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12.09.2022 13:10 Ответить
Непонятная история, но к сбушникам у меня мало доверия, зная чем они на жизнь зарабатывают. В мирное время я бы аплодировал, а в военное хз. Этот черт конечно хитрый, щас в СМИ начинает на теме Ермака пытаться скандал раскручивать, зная что для людей это триггер. То есть, любой бандит нынче может начать орать что он боролся с Ермаком и поэтому его посадили и народ должен автоматом зачислить этого бандита к лику святых? Не, такое не проканает, давайте по фактам, и обвинение и защита, кто что нарушил, где как и тд, а не голословные возгласы.
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12.09.2022 19:43 Ответить
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