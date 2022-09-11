Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина, - СМИ

Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 11 сентября 2022 года сообщает Суспільне, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. Суспільне пыталось получить комментарий Государственного бюро расследований, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении.

По информации Суспільного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и принести извинения сотрудникам структуры.

Информацию о Дудине проверяло ГБР.