Затримали екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна
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Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 11 вересня 2022 року повідомляє Суспільне, із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах
"За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Суспільне намагалося отримати коментар Державного бюро розслідувань, на телефонні дзвінки кореспондентів там поки не відповіли. Не вдалося зв'язатися і з самим Дудіним", - зазначається у повідомленні.
За інформацією Суспільного, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".
Наступного дня, 30 травня, Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури.
Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
их устраивает синигубов.
Це ж не Рєзніков зі своїми виправданнями, ніби він вірив у кращих разіян, тому і провалив захист.
От кого арештовувати треба, я так думаю.
від самого Дудіна !
Ощущение что убирают не угодных, чтобы легче было дербанить бабло
-ви як там , вже працюєте в посиленому режимі, до зброї ?
-та нєт, нас дамой отпустілі - сказалі защіщайте сваі сєм'і .... везу сваіх в Палтаву ...
Так шо отаке було сбу в перші дні війни ...
Тих хто тікав не чіпають, а того хто в найважчий час боронив, знімають з посади і заарештовують.....!
зєлька ти може думаєш, що ти Дункан МакЛауд?
Твоя цитата: " ... у 13-16 роках, як схиляло нас начальство до неправомірних дій на користь антиукраїнських інтересів..." Місцеві сепаратисти і зрадники при владі до цього часу схиляють народ України до неправомірних дій на користь ворогу. Що ж тут дивного і нового?
Если он задержан и у него изъяли мобильник, то как с ним связаться?
Естественно, никак.