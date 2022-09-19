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У Дагестані військового звільнили за відмову воювати в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,окупанти,окупант

Гарнізонний військовий суд Махачкали визнав законним звільнення військовослужбовця Каспійської флотилії Фірудіна Гаджибекова, якого відправили у відставку за відмову воювати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Начальство визнало відмову Гаджибекова грубою дисциплінарною провиною та звільнило його. До цього Гаджибеков служив за контрактом понад десять років, зокрема командиром взводу.

4 травня 2022 командир зведеного батальйону, де служив Гаджибеков довів до військовослужбовців усне розпорядження про необхідність відправлення в Україну "для виконання спеціальних завдань". Військовий відмовився вирушити у відрядження, оскільки командир не надав йому письмове бойове розпорядження. Він повернувся до частини, де йому надали наказ про звільнення.

Гаджибеков намагався оскаржити звільнення в суді, але марно.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Зато у человека две руки,две ноги и чистая совесть,а это немало.
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19.09.2022 17:23
+4
а жаль....., мог бы прорости.....
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19.09.2022 17:16
+3
Врятувався абрек, залишиться живим...
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19.09.2022 17:09
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19.09.2022 17:07 Відповісти
теперь ночью не буду спать... буду переживать )))
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19.09.2022 17:12 Відповісти
это событие будут вспоминать антропологи, среди дагов появились разумные, скажут они
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Врятувався абрек, залишиться живим...
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19.09.2022 17:09 Відповісти
Зато цілим залишиться!
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19.09.2022 17:09 Відповісти
тепер його фото з підписом "прєдатєль" гордо висітиме в туалеті.
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19.09.2022 17:10 Відповісти
Краще хай висить портрет його живого в туалеті, ніж у траурній рамочці - на стіні дому його батьків!
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19.09.2022 18:43 Відповісти
Хоч один розумний знайшовся. Краще залишитись безробітнім, ніж приїхати додому в мішку.
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19.09.2022 17:13 Відповісти
у хлопа ідіосинкразія на цифри
організм вирубається при словосполученні ГРУЗ ДВІСТІ
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19.09.2022 17:13 Відповісти
а жаль....., мог бы прорости.....
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Зато у человека две руки,две ноги и чистая совесть,а это немало.
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19.09.2022 17:23 Відповісти
Да у него все шикарно. Перспективы великолепные. В Кацапии никто не верит уже, что полгода повоевать и свободен. Все равно всех оставят навсегда, так как война не закончится, и тем самым все эти деньги никто и не увидит. У родственников их просто отнимут бандиты в будущем, получив наводку прямо от своих же. При этом, когда объявят мобилизацию, и снова ко всем придут и к уволенным, и к заключенным, и к срочникам, то случиться государственный переворот, когда и солдаты, и генералы просто не будут понимать, зачем им воевать в Украине, где уже все что можно украсть на оккупированных территориях, уже давно украдено, а новых уже не будет, наступления нету, только раздолбленных 3 дома и туалет их ждет в качестве военной добычи. А в это самое время до Москвы можно за 18 часов 20 эшелонов с техникой отправить, разгрузиться и пойти грабить и убивать старую путинскую власть, которая так удачно живет в элитных зажатых со всех сторон кластерах, где на бэтрах заехал и все ты уже захватил всю дачную застройку или элитный жилой комплекс. И вот это дагестанец через полгода будет сидеть в трехэтажном особняке с бараниной и русской шлюхой в качестве рабыни, а карманы будут ломиться от золотых украшений и пачек долларов. Для этого всего нужно 2-3 генерала толковых, кто пойдет на государственный переворот, пару губернаторов своих и выиграть несколько боев против росгвардии и полиции, а также против тех мужчин, кто будет защищать свои особняки с оружием. Не так уж и сложно. Тем более, что ГРУ точно 200ые, альфа тоже вполне могла отправиться на тот свет в Гостомеле или в попытке прорыва к южным аэропортам.
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19.09.2022 19:50 Відповісти
а потрібно було розстріляти...
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19.09.2022 17:36 Відповісти
Гаджибеков - несомненно умная интеллектуальная личность. как он 10 лет отслужил на кацапстане просто удивительно.
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19.09.2022 17:54 Відповісти
Настоящий НОХЧИ!!! Браво!!!
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19.09.2022 19:30 Відповісти
 
 