У Дагестані військового звільнили за відмову воювати в Україні

Гарнізонний військовий суд Махачкали визнав законним звільнення військовослужбовця Каспійської флотилії Фірудіна Гаджибекова, якого відправили у відставку за відмову воювати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Начальство визнало відмову Гаджибекова грубою дисциплінарною провиною та звільнило його. До цього Гаджибеков служив за контрактом понад десять років, зокрема командиром взводу.

4 травня 2022 командир зведеного батальйону, де служив Гаджибеков довів до військовослужбовців усне розпорядження про необхідність відправлення в Україну "для виконання спеціальних завдань". Військовий відмовився вирушити у відрядження, оскільки командир не надав йому письмове бойове розпорядження. Він повернувся до частини, де йому надали наказ про звільнення.

Гаджибеков намагався оскаржити звільнення в суді, але марно.

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