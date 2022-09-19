Завдяки зерновій ініціативі з українських портів вже вийшло 159 суден

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Експорт лишається вагомою темою для того, щоб вивезти вирощення збіжжя. До роботи зернової ініціативи, у липні, ми експортували близько 3,5 мільйони тонн. Вже у серпні, з відкриттям роботи портів, експортували 4,5 мільйони тонн. Зараз можемо вийти на 5,5 мільйонів тонн. Це ми вже наближаємось до довоєнного рівня експорту, який складав 7-8 мільйонів тонн", - підкреслив Висоцький.

"Зерновим коридором" експортовано 3,6 мільйона тонн продовольства, з яких майже 2 мільйони тонн у вересні. Очікується, що на кінець вересня на початок жовтня буде експортовано зерно, яке зберігалось у портах. І велику частку в експорті буде займати новий урожай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду