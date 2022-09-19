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зерно (1228) корабель (1421) Висоцький Тарас (38)

Завдяки зерновій ініціативі з українських портів вже вийшло 159 суден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт,корабель

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Експорт лишається вагомою темою для того, щоб вивезти вирощення збіжжя. До роботи зернової ініціативи, у липні, ми експортували близько 3,5 мільйони тонн. Вже у серпні, з відкриттям роботи портів, експортували 4,5 мільйони тонн. Зараз можемо вийти на 5,5 мільйонів тонн. Це ми вже наближаємось до довоєнного рівня експорту, який складав 7-8 мільйонів тонн", - підкреслив Висоцький.

"Зерновим коридором" експортовано 3,6 мільйона тонн продовольства, з яких майже 2 мільйони тонн у вересні.  Очікується, що на кінець вересня на початок жовтня буде експортовано зерно, яке зберігалось у портах. І велику частку в експорті буде займати новий урожай.

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Автор: Марина Макєєва
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И по этому было решено теперь его раздавать на шару всяким тунеядцам
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19.09.2022 17:09 Відповісти
так. https://censor.net/ua/news/3368159/********************************************************************************
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19.09.2022 17:14 Відповісти
дякуємо світові за поповнення оманівських рахунків зешобли!
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19.09.2022 17:10 Відповісти
І шо? Продаємо за безцінь зерно, коли ціни взлетіли, а нам дирку від бублика?
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19.09.2022 17:14 Відповісти
ну шо Ви..нам піднімуть ціни на електрику, комуналку, продукти харчування..і на полицях будуть не наші вироби з борошна, а турецьке гівно за очуєні бабки
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19.09.2022 17:34 Відповісти
Ой какая радость
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19.09.2022 17:19 Відповісти
Так а шо с разбазаривания зерна получает Украина? Посты выше я читала, но всё это домыслы. А шо, интересно, на самом деле?
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19.09.2022 20:07 Відповісти
 
 