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Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кабінет Міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1040 від 16 вересня 2022 р., повідомляє Цензор.НЕТ.
Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.
Згідно з постановою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.
Топ коментарі
+29 Marie Mbange
показати весь коментар19.09.2022 16:52
+27 Дмитро Радченко 488e4063
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+24 Константин К e77bcd2e
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Будь ласка, зачекайте...
-ну так почеши його!"
Отак .
https://www.rbc.ru/politics/22/06/2022/62b084b69a7947514ff41cc9
Ці нещасні $10 млн. - не наші гроші, тому не ми вирішуємо, куди їх витратити.
І ще - ці гроші неможливо монетизувати, або витрати на щось інше - неможливо заплатити їх пенсіонерам, або пошити з них одяг, або виготувати з них зброю. Це просто зерно, з якого або виготувати їжу, або воно пропаде без належних умов зберігання.
Втім, трохи нижче Chandler Bing коротко пояснив.
Мы помогли на $10 млн стране в которой голод: ЧТО?! Да как вы посмели?!!!!1111
Ска, в кого они такие тупые?
А ты просто гавно конченное
ефіопія підтримувала росію а не Україну.
то і допомогу просіть у вашої росії, *улі ви у нас просите.
Дуже благородно. Хлібом треба ділитись з голодними.
Це ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН який вчиняє зелене кодло!!!!
путен приказал поставлять украинское зерно лояльным ему режимам, типа Сирия, Сомали, Эфиопия.
(пост не тебе - другим читающим и способным думать)
https://bykvu.com/ua/bukvy/sotni-cholovikiv-z-efiopii-hotovi-pryiednatys-do-rosii-u-viini-proty-ukrainy-reuters/
От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"
Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.
Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.
Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.
Надеюсь что кому то это знание поможет
Це інфантилізм, нарцисизм, неадекватність, недоумкуватість, чи шкідництво ?
Люди, ДУМАЙТЕ!
Аналізуйте, робіть висновки, не будьте байдужими!