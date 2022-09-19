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Новини За кордоном
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Африка (195) голод (103) зерно (1228) Кабмін (6258) Сомалі (12) Ефіопія (17) гуманітарна допомога (728)

Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Кабінет Міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1040 від 16 вересня 2022 р., повідомляє Цензор.НЕТ.

Надання гуманітарної допомоги буде здійснюватися за рахунок пшениці, що перебуває у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанія отримає з резервного фонду державного бюджету 420 млн гривень для відшкодування вартості зерна.

Згідно з постановою, Міністерство закордонних справ повинно узгодити з Організацією Об’єднаних Націй питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.

Також читайте: Росія знищила чи захопила понад 15% зерносховищ в Україні, - Держдепартамент США

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Клас, а вони навіть утримуються від голосування в ООН 👍
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19.09.2022 16:52
+27
А потім будемо самі ходити з простягнутою рукою?!
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19.09.2022 16:51
+24
наші комбайнери під пострілами підриваючись на мінах, рятуючи від пожеж збирали зерно, щоб нагодувати нещасних голодуючих африканців, яким на нас насрати?
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19.09.2022 16:58
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Згалався анекдот,кум до кума -"мене беспокоїть Гондурас!
-ну так почеши його!"
Отак .
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19.09.2022 17:12 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.09.2022 17:27 Відповісти
надеюсь Эфиопия теперь на голосованиях в ООН не будет поддерживать Раху либо сидеть держа язык в жопе
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19.09.2022 17:15 Відповісти
Массовый синдром жертвы в ленте. Я бедный и несчасный. Мне все должны помогать, а я никому ничего не должен - я же бедный.
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Это не просто зерно, это бабки налогоплательщиков, которых не спросили, хотя должны были. Даже не поставили в известность. Достали из нашего кармана деньги и втихую куда-то отдали. Нормальный расклад?
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19.09.2022 17:29 Відповісти
За 6 місяців війни нам надали допомоги на $75,4 млрд. Весь бюджет України за 2021 рік - $47,5 млрд.
https://www.rbc.ru/politics/22/06/2022/62b084b69a7947514ff41cc9

Ці нещасні $10 млн. - не наші гроші, тому не ми вирішуємо, куди їх витратити.
І ще - ці гроші неможливо монетизувати, або витрати на щось інше - неможливо заплатити їх пенсіонерам, або пошити з них одяг, або виготувати з них зброю. Це просто зерно, з якого або виготувати їжу, або воно пропаде без належних умов зберігання.
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19.09.2022 17:44 Відповісти
сіра, грошей багато не буває. на 10 млн можна купити додаткового обладнання і одягу теплого для військових. А не волонтерити серед бідаків
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19.09.2022 19:04 Відповісти
Макроекономіка працює трохи інакше, і зекономлені кошти (їх називають саме кошти, а не гроші) неможливо швидко витратити на інші потреби.
Втім, трохи нижче Chandler Bing коротко пояснив.
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19.09.2022 19:21 Відповісти
Нам помогли на $75,4 млрд: отлично, *******. Нам всем должны помогать!
Мы помогли на $10 млн стране в которой голод: ЧТО?! Да как вы посмели?!!!!1111
Ска, в кого они такие тупые?
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20.09.2022 00:09 Відповісти
В том и дело, что это НЕ БАБКИ. Это продукт, который еще реализовать нужно чтобы он превратился в бабки. Это НЕ ТАНКИ, НЕ ГАУБИЦЫ, НЕ ХАЙМАРСЫ. Это просто ЗЕРНО, которое в следующем году ОПЯТЬ БУДЕТ. Как бегать просить оружие так это мы можем, а как сделать такую мелочь так пукан и пригорел. Стыдно жить с такими в одной стране.
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19.09.2022 18:57 Відповісти
Мудило, воно не просто буде, його треба виростити, для чого треба потратити кошти та труд, зрозумів, дебіл?
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19.09.2022 22:19 Відповісти
И за джавелины, и за дроны, и за m777 тоже американцам надо заплатить бабки . Понял, дебил? Жлобье конченное
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20.09.2022 00:04 Відповісти
Завдяки американцям Україна втратила зброї на трильйон доларів - це й ядерна зброя, і МБР, і порубані у Полтаві бомбардувальники та багато ще чого. Тому ті копійки, що зараз надаються - це тільки незначна частина порушеного в Україні США та її союзниками, що роками роззброювали Україну. Зрозуміло, дупоголове лайно?
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20.09.2022 07:59 Відповісти
И что при этом пишут американцы\британцы и другие? Почитай под любым видео на ютубе на английском языке. "Я надеюсь, что правительство возьмет мои налоги и отправит украинцам для новых дронов", "Я задонатил для Украины, теперь и я участник помощи Украине".
А ты просто гавно конченное
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20.09.2022 00:13 Відповісти
Ну да, конечно. За зерном очередь и вой стоял что кому-то не достанется - капец не ликвидный товар, да? "Просто зерно" - а йу там, это жизни наших хлопцев на передке, это зимняя одежда, это тепловизоры. Стыдно ему жить, ты гляди какой...
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23.09.2022 00:43 Відповісти
Це не **** зерно. Я важливіше за усілякі айфони і ґаджети.
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19.09.2022 19:44 Відповісти
Это всего лишь зерно. То, что у нас всегда есть в излишке. А там голод. А ты сидишь и за копейки трусишься.
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20.09.2022 00:14 Відповісти
Цого моде і не бути на другий рік.
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20.09.2022 05:34 Відповісти
В этой стране голод бывал только при коммунистах.
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20.09.2022 06:58 Відповісти
Зараз голод також не виключений.
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20.09.2022 09:41 Відповісти
нет, просто ты циничный мудак
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19.09.2022 17:33 Відповісти
У Ефіопії багато радянської зброї та ***********, хай міняють на зерно.
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Альо гараж! Зелені ви там взагалі припухли?!!! Армія зимового одягу немає, волонтери все збирають! Наша армія яка ваші зади теж захищає має мерзнути, а ви сотнями "лямів" розкидаєтеся!!!
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19.09.2022 17:16 Відповісти
Де йде війна, нагадайте?
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19.09.2022 17:17 Відповісти
Кому нужно оружие и голос в ООН?
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19.09.2022 17:18 Відповісти
Взагалі не розумію, що б світ без України робив. русню мочимо, Африку годуємо. Може у вільний час з потеплінням порішаєм по швидкому?
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19.09.2022 17:18 Відповісти
За чей счет? Почему нам кто то должен помогать? Представь если бы свернулась лавочка - тебе бы это зерно помогло? Да и не было бы у тебя зерна - русня бы вывезла как в 1933 году, а ты земля бы жрал. Не к обидам обращение, а к разуму
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19.09.2022 17:21 Відповісти
Кацапчик, завдяки США та Європі Україна роззброїлась. Якщо у тебе нема розуму прочитати договори про скорочення зброї підписані Україною, то стули пельку.
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19.09.2022 22:22 Відповісти
Кул. А мене, як платника податків, чому не спитали? Ці країни нас якось підтримували, вони взагалі знають де ми знаходимося?
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19.09.2022 17:27 Відповісти
була б влада народна а не єврейська смоктали б ті африканці у своїх горил а не українське зерно жерли.

ефіопія підтримувала росію а не Україну.

то і допомогу просіть у вашої росії, *улі ви у нас просите.
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19.09.2022 17:32 Відповісти
эфіопія і сомалі також нададуть безкоштовно своїх солдат, для російської армії
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19.09.2022 17:38 Відповісти
+ нам у карму!
Дуже благородно. Хлібом треба ділитись з голодними.
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19.09.2022 17:38 Відповісти
У ху.рму - це відкриті ВОРОГИ України які з задоволенням вишлють найманців вбивати і грабувати українців!
Це ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН який вчиняє зелене кодло!!!!
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19.09.2022 18:41 Відповісти
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19.09.2022 19:32 Відповісти
міняють золото на брязкальця ....Они приплывали к туземцам, наивным и безгрешным детям природы, и выменивали у них реальные ценности, вроде золота или даже земель, на всякие безделушки, вроде стеклянных бус.
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19.09.2022 17:40 Відповісти
а може абізяни працювати почнуть щоб не голодували, га. бо в нас війна і економіка відповідно на спаді але чогось ми повині годувати чорносраких лайдаків які підтримують кацапів. та пішли вони *****!
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19.09.2022 17:41 Відповісти
Нє їм нізя. Ви їх пʼятьсот років утискали, тепер платіть.
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19.09.2022 18:04 Відповісти
Щоб і далі продовжували плодитися як кролі а потім лізли в Європу і Америку?
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19.09.2022 17:45 Відповісти
я не расист,проте якого хера чорним наше народне зерно, Кабмін вирішив надати безкоштовно?Під обстрілами фермери його молотили,поки ці гниди в кабміні ховалися у Монако та де інде!
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19.09.2022 17:48 Відповісти
Такое ощущение что здесь ботферма ФСБ собралась и ноет что украинцы украинское зерно отдают Сомали и другим. Ведь они хотели как в 1933 году вывести все зерно на рашку, бесплатно - просто украсть в наглую, а украинцев уничтожить голодом. За Сомали не заржавеет - приедут люди добрые русню мочить
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19.09.2022 17:54 Відповісти
Да не за бесплатно отдают зерно просто все детали не открывают - я думаю тысяч 100 добровольцев приедут в Украину мочить русню
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19.09.2022 17:56 Відповісти
хер там - приедут воевать против Украины.

путен приказал поставлять украинское зерно лояльным ему режимам, типа Сирия, Сомали, Эфиопия.
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19.09.2022 18:00 Відповісти
а - я не заметил что зебилу тупому пишу...

(пост не тебе - другим читающим и способным думать)
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19.09.2022 18:02 Відповісти
Зрадофилы делятся на два типа - морально и психологически проигравших эту войну украинцев и кремлевских троллей. На этом строится военная пропаганда кремля. Создать у противника иллюзию поражения - подорвать уверенность. Проигравший морально проиграет и физически. Все все прекрасно понимают - а вы зрадофилы напрасно ломаете лбы об стену
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19.09.2022 18:49 Відповісти
=>
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19.09.2022 19:06 Відповісти
Дебіл? - ні зеленбот
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19.09.2022 22:24 Відповісти
Шановне панство. Я бачу що багатьох це рішення обурило. Але ж це - не питання до чорношкірих Африки, а до уряду України. А уряду України задавати питання не можна, тому що "позакривали пи**ки, поки не закінчилася війна" (С)
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19.09.2022 18:06 Відповісти
Правильний хід. Підтримую. людям в біді потрібно допомагати.
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19.09.2022 18:18 Відповісти
ефіопи якраз збиралися допомагати русні у війні в Україні, то ж треба їх підгодувати.
https://bykvu.com/ua/bukvy/sotni-cholovikiv-z-efiopii-hotovi-pryiednatys-do-rosii-u-viini-proty-ukrainy-reuters/
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19.09.2022 18:19 Відповісти
В Сомали группировки боевиков раздерибанят это зерно и будут продавать нуждающимся, деньги - на оружие и наркотики, гениально!
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19.09.2022 18:20 Відповісти
Вони що там геть з глузду з'їхали? В країні війна! Скажіть ХТО саме так вирішив зробити?!
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19.09.2022 18:27 Відповісти
Але КМУ мы шо красный крест?...............................................................
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19.09.2022 18:30 Відповісти
Мені цікаво - чи голова ВООЗ (яка при ООН) Тедрос Аданом Гебреїсус, змінить свою думку щодо уваги спільноти до війни в Україні?
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19.09.2022 18:36 Відповісти
Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

Надеюсь что кому то это знание поможет
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19.09.2022 19:00 Відповісти
****!!! А ті з Ефіопії і Сомалі хоч здогадуються, що в нас війна? Що то зерно реально кров`ю полито?
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19.09.2022 19:26 Відповісти
Це шутка? Годувати будемо пiратiв Сомалi?
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19.09.2022 19:26 Відповісти
Нагадує СРСР - годували Африку, В'єтнам і т.п., а у самих магазини порожні були. У нас війна, скільки людей без житла, роботи, інфляція, ріст цін на необхідне, сироти, інваліди, вдови, армія без тепловізорів, приборів нічного бачення та інш., а тут благодійність, похизуватись захотілося за рахунок людей, не влади. Де вимоги про допомогу від ООН по житлу, де вимоги звільнити бранців, якщо ми рятуємо від голоду зерном?
Це інфантилізм, нарцисизм, неадекватність, недоумкуватість, чи шкідництво ?
Люди, ДУМАЙТЕ!
Аналізуйте, робіть висновки, не будьте байдужими!
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19.09.2022 19:26 Відповісти
У нас в Казахстане тоже есть люди, которые в ответ на вопрос, почему не сдаешь гуманитарку для Украины, говорят - с чего это я должен им, сам еле выживаю. (при этом, совсем не бедствует.)
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19.09.2022 19:36 Відповісти
Как минимум за полное следование инструкциям при голосовании в ООН. Это должно быть сделано.
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19.09.2022 19:41 Відповісти
В Україні війна на винещення. Яка би ще країна, в такій ситуацвї, щось безкоштовно передавала?
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19.09.2022 19:42 Відповісти
А, це відплата за те, що Гутерріш підписався за розблокування портів. Фуфло новина. Більш цікавіше те, про що Вувік дотер в Омані.
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19.09.2022 19:55 Відповісти
У нас так мног прошлогоднего зерна, шо можем позволить себе розбрасываться ним на право и на лево? Чи цэ уже цёгоричнэ зерно роздаём?
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19.09.2022 20:11 Відповісти
Декому і справді зарано в ЄС...
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19.09.2022 20:31 Відповісти
Краще вже так ніж своїх "мишей" годувати, що аж 2700 вагонів стратегічного запасу з'їли....
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19.09.2022 22:49 Відповісти
Чи не в цих країнах,раптом,під москальськими посольствами набирали добровольців на війну в Україну?
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19.09.2022 23:11 Відповісти
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