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Луганщина (4415) ОБСЄ (3402) Рау Збіґнев (105) Шмід Гельґа (22)

ОБСЄ вимагає звільнити членів місії, яких в "ЛНР" "засудили" за шпигунство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили "вирок" бойовиків Луганщини членам місії Максиму Петрову та Дмитру Шабанову та закликали до негайного звільнення затриманих..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування ОБСЄ

"Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки відповідно до мандатів усіх 57 держав-учасниць", - сказала Шмід.

"Членів нашої місії безпідставно утримують понад п'ять місяців у невідомих умовах лише для чистого політичного театру. Це негуманно й огидно", - наголосив діючий голова місії.

Як йдеться в заяві організації, ОБСЄ залишається у тісному контакті з зацікавленими сторонами, включаючи інші міжнародні організації, з метою сприяння звільненню затриманих співробітників, ОБСЄ вживає і продовжуватиме вживати заходів для використання всіх наявних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх співробітників ОБСЄ.

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Автор: Марина Макєєва
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а..ну вимагайте..нам не мали віри - не кажіть, що не попереджували..

Пи.Си. розумні вчаться на чужих помилках, довбні - на власних
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19.09.2022 17:49 Відповісти
вы чего-то другого от кацапов ждали? Вы он предложите Хуга на них поменять, он такой слепой что тюремная камера ему будет казаться хоромами падишаха
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19.09.2022 17:49 Відповісти
"Завтра - відкриття сесії Генасамблеї ООН. Питання геноциду Українців з боку росії. Ізюм..
Сьогодні - puylo вбиває цивільних у Донецьку.
Все зрозуміло,склали пазли в голові?"
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19.09.2022 17:49 Відповісти
ОБСЄ? Вимагає? Та ну нах. Обратітєсь во всємірную лігу сєксуальніх рєформ.
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19.09.2022 17:56 Відповісти
ааа! ну-ну.....
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19.09.2022 17:56 Відповісти
так вони, виявляється, громадяни України, але мешканці Луганська. ВВС уточняє (в 17:35):
"Максим Петров працював перекладачем, а Денис Шабанов був асистентом з безпеки. Раніше в ЛНР повідомляли про затримання кількох місцевих мешканців - співробітників місії ОБСЄ за підозрою у шпигунстві на користь українських спецслужб. ОБСЄ вимагає негайно звільнити своїх співробітників."
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19.09.2022 18:06 Відповісти
ЦН треба щось робити з редагуванням стрічки новин. Звільняють все-ж-таки з роботи. З полону визволяють. Якщо ж когось утримують незаконно, то логічно вжити слово: "випустити" або "відпустити"
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19.09.2022 19:11 Відповісти
Если уже членов ОБСЕ судят, то кому еще не ясно, что москальня фашисты.
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19.09.2022 22:21 Відповісти
Ой какая неимоверная обеспокоенность..... Мы с вами ребята! Вперед
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20.09.2022 16:37 Відповісти
 
 