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Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,сенат

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг для членів Сенату США з приводу ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.

Відомо, що секретні брифінги щодо України проводитимуть комітети Палати представників Конгресу США протягом двох тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Джим Моррисон что-то знал.....
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19.09.2022 18:47
+12
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19.09.2022 18:56
+7
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19.09.2022 18:57
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Джим Моррисон что-то знал.....
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19.09.2022 18:47 Відповісти
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19.09.2022 18:57 Відповісти
хто це?
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19.09.2022 19:02 Відповісти
Підлога Маккартні
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19.09.2022 19:04 Відповісти
блін, я подумав якась жіночка)
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19.09.2022 19:07 Відповісти
почалося... щось це дуже схоже на якусь нездорову х..ню
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19.09.2022 18:54 Відповісти
Мочитимуть козломордих. Для цього потрібна підтримка сенаторів. Все норм. Це історична можливість нарешті добити більшовиків
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19.09.2022 19:54 Відповісти
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19.09.2022 18:56 Відповісти

кацапи розбудили в українцях аріїв....
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19.09.2022 19:24 Відповісти
Есть версия, что Арий был отцом Хорива Кийя Щека и Лебеды.
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19.09.2022 20:39 Відповісти
у зв'язку з успіхами Збройних сил ?...навряд...там щось серйозніше і глобальніше розглядатимуть
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19.09.2022 19:05 Відповісти
Долю паРаші? Як у неї витягти ЯЗ?
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19.09.2022 19:51 Відповісти
боюсь что яд. удар. Слишком много пошло оттуда разговоров на эту тему....
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19.09.2022 22:23 Відповісти
бред кацапский - путлер уже труп -никто его приказы выполнять не будет
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20.09.2022 00:22 Відповісти
ВСУ в Херсоне )
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19.09.2022 19:09 Відповісти
наврядчи успіхам буде присвячене зібрання
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19.09.2022 19:11 Відповісти
Може отримали достовiрну iнформацiю з рашки про пiдготовку до використання зброi массового знищення...
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19.09.2022 20:33 Відповісти
бред кацапский - путлер уже политический труп - никто его приказы выполнять не будет
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20.09.2022 00:23 Відповісти
То може варто збільшити постачання зброї і не розповідати куди не можна стріляти, то успіхи зі звільнення наших територій продовжаться!
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19.09.2022 19:15 Відповісти
может решаться дать чтото дальнобойное
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19.09.2022 19:56 Відповісти
Это решается в одно решение Байдена, это ему не надо собирать. Ракеты давным-давно готовы, их хотят передать и производители, и военные, и ряд политиков, но не весь. А скорее могут наоборот дать указания, чтобы сенаторы перестали в СМИ делать заявления, что им надоело смотреть на Байдена, который спустя полгода после апреля не может поставить нормальное количество вооружений для полного разгрома армии кацапов в Украине. И на брифинге будут говорить, что ваши действия приведут к ядерной войне, так как Путина интересует исключительно его личная власть и он не может проиграть и потерять лицо. У ФСБ же есть свои агенты и я что-то не слышал про крупные вскрытия консерв в США, особенно учитывая действия Трампа и этого Салливана.

Так что ракеты необходимо производить своими силами и силами Польши и стран Балтии, да и Франция вполне себе активно может помочь. Все это вполне решаемо. Крылатая стелс ракета на 300км с мигов и наведением по gps нам отлично подойдет, а такие вещи делают и турки в сотрудничестве с французами (ракета SOM называется, никаких особых конструктивных вещей там нету, можно производить или закупать у турков с разрешения Франции).
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19.09.2022 20:11 Відповісти
Вы реально думаете, что Байден решает передать ли ракеты ?
https://youtu.be/toMcQVfLCyQ

Производить самим 100% так и делают и делали все нормальные страны.
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19.09.2022 22:35 Відповісти
Будут уговаривать не проталкивать законопроект о признании ********** спонсором терроризма?
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19.09.2022 20:09 Відповісти
Повестка дня проста и очевидна:
путин вовлек в войну Китай и Иран, т.е. дан старт III Мировой войне. Пока это РФ, Китай и Иран против Украины. Отвечать ли, и если да - то как?
Вот это и будут обсуждать.
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19.09.2022 20:27 Відповісти
что за бред кацап ? Индия и Китай послали твою рашку ***** еще и гроб путлеру выкатили на самите ШОС
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20.09.2022 00:28 Відповісти
Про до будут розказувати:
Про ATACMS чи про Єрмака?
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19.09.2022 20:39 Відповісти
Путин начал ядерный шантаж. Это очевидно.
У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3367720 17.09.22
Домовлятися з Росією через страх ядерної зброї - це початок Третьої світової, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3367862 17.09.22
У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк Джерело: https://censor.net/ua/n3368096 19.09.22
Через 2 недели мы увидим результат. Или ядерный удар по Украине или путлер-капут.
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19.09.2022 20:43 Відповісти
"Через две недели... " - це Арестович навангував?
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19.09.2022 20:49 Відповісти
Нет, это стандартное время выжидания *****, после меседжей дающих ему зеленый свет.
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19.09.2022 20:53 Відповісти
кончай бредить .. твой путлер обсрется и никто его указы выполнять не будет
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20.09.2022 00:29 Відповісти
Саме так. Или замочат в сортире свои же или выполнят приказ. Одно из двух, собственно я об этом и написал. Однако учитывая все факты, вероятность что выполнят приказ выше.
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20.09.2022 00:57 Відповісти
зачем выполнять приказ? что бы сдохнуть самим? хватит бредни кацапсике писать ты же палишься и выставлаяешь себя дураком
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20.09.2022 01:48 Відповісти
Есть очень большая вероятность что в ответ "столпы демократии" ограничатся величайшей озабоченностью и точечными санкциями. Читайте по ссылкам 1 и 3. Так что , к сожалению, не разделяю вашего оптимизма.
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20.09.2022 02:30 Відповісти
да мне насрать на ваш пессимизм - я знаю что у твоего путлера которым ты тут всех пугаешь кишка тонка - иначе он уже давно бы исполнил все ядерные пугалки
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20.09.2022 05:30 Відповісти
Говорят, у путина какой-то инфаркт на саммите был, он терял сознание ....
Хочется побольше деталей про Инфаркт у путина.
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19.09.2022 21:54 Відповісти
Ну разве что шоколадос вам может больше деталей предоставить.
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19.09.2022 22:25 Відповісти
так ему же там гроб выкатили прямо под нос со цветами
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20.09.2022 00:30 Відповісти
это фсбшный слив для запада - конторские хотят договариваться с западом о транзите власти
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20.09.2022 01:49 Відповісти
возможно, готовится обращение президента Украины с просьбой о вводе войск НАТО на территорию Украины с целью защитить ее суверенитет и помочь с борьбой против террористов и агрессоров.
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19.09.2022 22:45 Відповісти
 
 