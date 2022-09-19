Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN
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Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг для членів Сенату США з приводу ситуації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.
Відомо, що секретні брифінги щодо України проводитимуть комітети Палати представників Конгресу США протягом двох тижнів.
Топ коментарі
+19 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар19.09.2022 18:47
+12 Павло ШОвте
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+7 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар19.09.2022 18:57
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Будь ласка, зачекайте...
кацапи розбудили в українцях аріїв....
Так что ракеты необходимо производить своими силами и силами Польши и стран Балтии, да и Франция вполне себе активно может помочь. Все это вполне решаемо. Крылатая стелс ракета на 300км с мигов и наведением по gps нам отлично подойдет, а такие вещи делают и турки в сотрудничестве с французами (ракета SOM называется, никаких особых конструктивных вещей там нету, можно производить или закупать у турков с разрешения Франции).
https://youtu.be/toMcQVfLCyQ
Производить самим 100% так и делают и делали все нормальные страны.
путин вовлек в войну Китай и Иран, т.е. дан старт III Мировой войне. Пока это РФ, Китай и Иран против Украины. Отвечать ли, и если да - то как?
Вот это и будут обсуждать.
Про ATACMS чи про Єрмака?
У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3367720 17.09.22
Домовлятися з Росією через страх ядерної зброї - це початок Третьої світової, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3367862 17.09.22
У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк Джерело: https://censor.net/ua/n3368096 19.09.22
Через 2 недели мы увидим результат. Или ядерный удар по Украине или путлер-капут.
Хочется побольше деталей про Инфаркт у путина.