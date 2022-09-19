Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг для членів Сенату США з приводу ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.

Відомо, що секретні брифінги щодо України проводитимуть комітети Палати представників Конгресу США протягом двох тижнів.

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