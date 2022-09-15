У Сенаті США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Законопроєкт представили демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсей Грем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Законопроєкт вже представили на розгляд верхньої палати Конгресу.
"Потреба в цьому заході є більш нагальною, ніж будь-коли раніше", — зазначив на пресконференції Блюменталь.
Сенатор-республіканець Грем додав, що визнання Росії спонсором тероризму надішле потужний сигнал підтримки України Києву, союзникам США. У разі його ухвалення проти РФ можна буде подавати позови до судів США за дії Москви в Україні.
Законопроєкт також містить положення, що дозволить президенту США відмовитися від визнання країни спонсором тероризму з міркувань національної безпеки після того, як він засвідчить Конгресу, що Росія більше не підтримує акти міжнародного тероризму.
Будь ласка, зачекайте...
Проводил президентскую кампанию в период с июня по декабрь 2015 года, выбыв до начала республиканских праймериз 2016 года[14][15]. Он был откровенным критиком кандидатуры республиканца Дональда Трампа в 2016 году и неоднократно заявлял, что не поддерживает Трампа[16]; в частности, он не согласился с комментариями Трампа о своём близком друге, сенаторе Джоне Маккейне[17].
One member of the GOP who consistently stood out from the bunch in his fealty to 45 was Senator Lindsey Graham. After declaring in June 2016 that he wouldn't support Trump's bid for office, referring to the then Republican candidate as a "jackass," a "kook," "a race-baiting bigot," and "the most flawed nominee in the history of the Republican Party," Graham subsequently became one of Trump's most ardent and obsequious fans.
When Democrats were getting ready to impeach the guy the first time around, over his attempt to extort another country for his personal gain, Graham told reporters the whole thing should be "disposed of very quickly" by the Senate. When people brought up the fact that Trump regularly slandered Graham's friend John McCain even after McCain was dead, the senator from South Carolina said he was willing to overlook the attacks because "when we play golf, it's fun." Two months after a literal insurrection, Graham told Axios: "Donald Trump was my friend before the riot and I'm trying to keep a relationship with him after the riot. I still consider him a friend."
Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і відправити цього хлопця <Путіна> в пекло. Ви надасте своїй країні і світу велику послугу [9]
Його твіти з'явилися після того, як найбільша в Європі атомна електростанція в Запоріжжі загорілася рано вранці п'ятниці після того, як потрапила під удар російських військ. В окремому твіті Грем додав, що відповідальність за ліквідацію Путіна лежить виключно на російських громадянах.[10]
Примітки
Спільний проект шести сенаторів - республіканців Ліндсі Грема, Джона Маккейна, Корі Гарднера та демократів Боба Менендеза, Бена Кардіна та Джина Шахіна був представлений 2 серпня. Документ на сайті американського Конгресу досі не опублікований, однак його копія потрапила у розпорядження російського видання "КоммерсантЪ". Понад 100 сторінок тексту спрямовані, насамперед, на президента США Дональда Трампа, якого сенатори хочуть змусити набагато жорсткіше ставитися до Росії. Але найголовніше - законопроект передбачає величезну кількість нововведень, що стосуються санкцій проти Росії та боротьби з її агресією.
"Donald Trump was my friend before the riot and I'm trying to keep a relationship with him after the riot. I still consider him a friend."
Senator Lindsey Graham renewed his effort to convince a federal judge that phone calls he made to Georgia's top election official after Donald Trump lost the 2020 presidential contest were just part of his job.
The South Carolina Republican is seeking to avoid or limit his testimony before a Georgia grand jury investigating efforts by Trump and his allies to overturn his loss in the key swing state.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-24/graham-makes-fresh-case-for-avoiding-georgia-election-testimony?leadSource=uverify%20wall
da takoi figni polno - gde kopni tam lizabljudstvo....
Економіка Росії ще більше впаде бо ніхто не захоче вкладати свої кошти в державу-терориста і тим самим теж бути під санкціями
Росія тоді перетвориться на Іран чи Північну Корею які нікому не потрібні вигнані зі світової геополітики
Цікаво а ООН вижене Росію якщо визнають її спонсором тероризму?
З ЛІГИ НАЦІЙ Росію виганяли за російсько -фінську війну
Тепер на черзі ООН якщо це організація чесна -хоча маю великі сумніви що ООН захоче вигнати Росію
- Фамилия?
- Сахаров.
- А точнее?
- Сахаровский.
- А точнее?
- Сахарович.
- Еще точнее!
- Цукерман.
- Дети есть?
- Нет.
- Здесь написано, что есть.
- Это не дети, это выродки.
- Родственники за границей есть?
- Нет.
- Здесь написано, что есть!
- Они дома, это я за границей.