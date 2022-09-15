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Сенат США (407) Річард Блюменталь (4) Ліндсей Грем (20)

У Сенаті США представили законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сенат

Законопроєкт представили демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсей Грем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Законопроєкт вже представили на розгляд верхньої палати Конгресу. 

"Потреба в цьому заході є більш нагальною, ніж будь-коли раніше", — зазначив на пресконференції Блюменталь.

Сенатор-республіканець Грем додав, що визнання Росії спонсором тероризму надішле потужний сигнал підтримки України Києву, союзникам СШАУ разі його ухвалення проти РФ можна буде подавати позови до судів США за дії Москви в Україні. 

Законопроєкт також містить положення, що дозволить президенту США відмовитися від визнання країни спонсором тероризму з міркувань національної безпеки після того, як він засвідчить Конгресу, що Росія більше не підтримує акти міжнародного тероризму.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
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15.09.2022 10:13
+13
Байден в США не абсолютна влада . Якщо Конгрес проголосує обома палатами , йому діватись буде нікуди ,, закон доведеться підписувати . . Йти проти волі Конгресу , Байден не буде ..
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15.09.2022 10:27
+7
ну хто там вчора говорив що я не прав і США не буде робити нової спроби аби визнати кацапів країною терорист? шо все остаточно вирішено
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15.09.2022 10:21
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Ліндсей Грем. - tramponski lizabljud opjatj pereobulsa
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15.09.2022 10:07 Відповісти
Линдсэй Грэмзвестен в Сенате США своей пропагандой усиления национальной обороны и проведения агрессивной интервенционистской внешней политики[2]. Он также известен своей готовностью быть двухпартийным и работать с демократами по таким вопросам, как реформа финансирования кампаний, запрет на пытки водой, иммиграционная реформа и кандидаты на должность судей[3][4][5][6][7][8]. Он критиковал движение ********, выступая за более инклюзивную Республиканскую партию[7][9][10][11][12][13].

Проводил президентскую кампанию в период с июня по декабрь 2015 года, выбыв до начала республиканских праймериз 2016 года[14][15]. Он был откровенным критиком кандидатуры республиканца Дональда Трампа в 2016 году и неоднократно заявлял, что не поддерживает Трампа[16]; в частности, он не согласился с комментариями Трампа о своём близком друге, сенаторе Джоне Маккейне[17].
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15.09.2022 10:19 Відповісти
da da da....i kto pisal ce wiki ? ne on sam sluchaino ? a vot shto pro etovo utirka govorjat pressa.

One member of the GOP who consistently stood out from the bunch in his fealty to 45 was Senator Lindsey Graham. After declaring in June 2016 that he wouldn't support Trump's bid for office, referring to the then Republican candidate as a "jackass," a "kook," "a race-baiting bigot," and "the most flawed nominee in the history of the Republican Party," Graham subsequently became one of Trump's most ardent and obsequious fans.

When Democrats were getting ready to impeach the guy the first time around, over his attempt to extort another country for his personal gain, Graham told reporters the whole thing should be "disposed of very quickly" by the Senate. When people brought up the fact that Trump regularly slandered Graham's friend John McCain even after McCain was dead, the senator from South Carolina said he was willing to overlook the attacks because "when we play golf, it's fun." Two months after a literal insurrection, Graham told Axios: "Donald Trump was my friend before the riot and I'm trying to keep a relationship with him after the riot. I still consider him a friend."
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15.09.2022 10:35 Відповісти
березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є «більш успішний полковник Штауффенберг» або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря :
Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Хтось в Росії повинен взяти на себе відповідальність і відправити цього хлопця <Путіна> в пекло. Ви надасте своїй країні і світу велику послугу [9]

Його твіти з'явилися після того, як найбільша в Європі атомна електростанція в Запоріжжі загорілася рано вранці п'ятниці після того, як потрапила під удар російських військ. В окремому твіті Грем додав, що відповідальність за ліквідацію Путіна лежить виключно на російських громадянах.[10]

Примітки
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15.09.2022 10:51 Відповісти
eto nemenjaet tovo fakta shto ono trampovsky lizobljud. takie menjajut mnenija i viskazivanija 10 raz za denj.
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15.09.2022 11:00 Відповісти
2018 год
Спільний проект шести сенаторів - республіканців Ліндсі Грема, Джона Маккейна, Корі Гарднера та демократів Боба Менендеза, Бена Кардіна та Джина Шахіна був представлений 2 серпня. Документ на сайті американського Конгресу досі не опублікований, однак його копія потрапила у розпорядження російського видання "КоммерсантЪ". Понад 100 сторінок тексту спрямовані, насамперед, на президента США Дональда Трампа, якого сенатори хочуть змусити набагато жорсткіше ставитися до Росії. Але найголовніше - законопроект передбачає величезну кількість нововведень, що стосуються санкцій проти Росії та боротьби з її агресією.
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15.09.2022 11:02 Відповісти
i sho ? "zmusili" ? ce samo idol Grema - vzjal da nepodpisal...vse. Sho esho on zrobil ? Krome podderzhki trampa v poiskah konspiraciji na vyborah ?
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15.09.2022 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pk9QTh9h9fw
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15.09.2022 11:13 Відповісти
Грэм - нормальный сенатор, настоящий ястреб. Активно продвигал законопроекты для помощи Украине еще с 2014 года. Это левацкая шобла вкинула дезу о том, что он трампист, которую подхватили и разнесли различные помойки аффилированные с его политическими оппонентами из числа демократов.
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15.09.2022 11:16 Відповісти
on sam skazav sho on trampist esho deistvoval jak trampist.....nejakoi dezi nema
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15.09.2022 11:18 Відповісти
Дайте інфу де засвітився Грем. Якщо не є таких даних- то ви Кацапський Штірліц. Андестенд?
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15.09.2022 15:04 Відповісти
zasvetilsa v chom , lizabljudstvu ?

"Donald Trump was my friend before the riot and I'm trying to keep a relationship with him after the riot. I still consider him a friend."

Senator Lindsey Graham renewed his effort to convince a federal judge that phone calls he made to Georgia's top election official after Donald Trump lost the 2020 presidential contest were just part of his job.

The South Carolina Republican is seeking to avoid or limit his testimony before a Georgia grand jury investigating efforts by Trump and his allies to overturn his loss in the key swing state.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-24/graham-makes-fresh-case-for-avoiding-georgia-election-testimony?leadSource=uverify%20wall

da takoi figni polno - gde kopni tam lizabljudstvo....
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15.09.2022 15:30 Відповісти
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15.09.2022 10:13 Відповісти
Байден не прийме,він ж сказав що такого визнання не буде
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15.09.2022 10:16 Відповісти
США працюють,шукають шпаринки і знайдуть
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15.09.2022 10:22 Відповісти
Байден в США не абсолютна влада . Якщо Конгрес проголосує обома палатами , йому діватись буде нікуди ,, закон доведеться підписувати . . Йти проти волі Конгресу , Байден не буде ..
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15.09.2022 10:27 Відповісти
наївно думати що США будуть ставити все для того щоб допомогти Україні і визнавати расєю спонсором тероризму чи проводити ще якісь дії які будуть не в інтересах американців,американці не тупі і дурні,вони вміють рахувати і вміють оцінювати ризики для своєї країни в першу чергу,якщо було б не так вони б не були зараз такими розвинутими і багатими, простіше сказати вони не будуть з голою шашкою на коні кидати все заради того щоб допомогти Україні, вони допомагають,але в цьому у них є також інтерес і вигода для них самих в першу чергу, американці не алтруїсти. Були б такими вони б уже давно надали хоча б 10% того озброєння що вони мають Україні і війна закінчилася б за 2-3 місяця і українська земля була б звільнена включно з Кримом,але чомусь вони цього не роблять. Тому що не хочуть втягувати свою країну в 3 світову з високою вірогідністю з застосування ядерної зброї. Тому і дають нам мізер з того що могли б дати. І в цьому випадку я також не думаю що цей законопроект на щось вплине, який сенс це їм зараз робити? Визнавати расєю спонсором тероризму? Вигоди для них я не бачу, до того ж у них вибри на носі, і ризикувати визнавати расєю спонсором тероризму після чого пуйло може псіханути і зробити різні пакості проти американців,і звинувачувати американці після такого будуть не пуйла а байдена за те що він спровокував його. Це велика політика і тут не має таких хто б не враховував би в першу чергу свої інтереси а не інших
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15.09.2022 11:40 Відповісти
Обсирати союзників -це по квартальному. Та падлюко запитав в свого зечмоні чому було здано південь і чому мордор був на третій день під Києвом Черніговом Харковом? З такими саганами однатмова- іди *****.
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15.09.2022 15:10 Відповісти
не знаю по квартальному чи не по квартальному,але знаю точно що просто ображати і посилати людину тільки тому що в неї є своя думка і вона не співпадає з твоєю це вже однозначно на рівні розвитку кацапів
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15.09.2022 15:13 Відповісти
Якщо ти даси аргументовану відповідь за захоплення півдня і інвазії на півночі - я вибачусь. Якщо ні - то ти зечмоня забамбулена. Анднстенд?
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15.09.2022 15:34 Відповісти
нажаль з кацапським бидлом яке починає розмову з образ я не веду,дискусію можна вести з адекватною людиною яка поважає різні думки незважаючи ні на що,як це роблять в цивілізованих державах
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15.09.2022 15:37 Відповісти
Це що ти обізвав мене кацапським бидлом не є аргументом на мої питання. Значить відповідей не має.Яка може бути з вами дискусія коли ваші ставленики привели війну в мою країну і ворог її знищує.Це ти в інтернеті герой бо не має з тобою живого контакту . Такі як ти зебанати опускають крильця через 5 хвилин показу наявної в мене інфи з інтернету. А потім тільки мова:"А звідки яміг це знати . А що так може бути?"Ну хіба тиідейний зечмоня - то це випадок індивідуальний і під ніяке лікування не підпадає.
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15.09.2022 15:59 Відповісти
я ж ніби дав ясно тобі зрозуміти,що говорити з неадекватами які ведуть себе як кацапи і зразу ж починають ображати і посилати не хочу і не буду, а аргументи і відповіді на твої питання у мене є, але вони для нормальних людей,які уміють себе поводити в суспільстві з іншими людьми і ведуть себе достойно і пристойно,я навіть з рсеяненом готовий дискутувати на різні теми якщо це буде без образ,матів і так далі, але це не твій випадок. Ти по ментальності все ж таки ближче до орків ніж до цивілізованного світу, ден тільки мати.образи,рукоприкладство і так далі, не подобаються мені такі люди, не викликають вони в мене бажання спілкуватися з ними і тратити на таких свій час.
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15.09.2022 16:09 Відповісти
І це ти будеш мене вчити культури. Це ви своїм базіканнями "просто пєрєстать стрєлять" "сойдьомся по срєдінє" і повним ігноруванням оборонних завдань на тлі підготування мордору принесли в мою країну війну на знищення. В тебе є якісь аргументи і ти їх не говориш? Та нічорта ти не можеш заперечити. Бо ти є на стороні невігласів і дофіністів які бовканням замінили реальні оборонні потреби держави.
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15.09.2022 16:35 Відповісти
я тебе вчити культури і не збираюся, ти бидлан,і цей факт уже надаль не зміниш
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15.09.2022 17:23 Відповісти
Перед війною був на Цензорі такий собі дописувач з ніком Андрій з фейсбучною чи гуглівською реєстрацією. Його наративом було об"єднуватися навколо презедента бо є загроза з мордору і не допустити війни .А владу замінимо на виборах. Це випадково не ти той Андрій? Якщо ні той не велика біда.Культурно я з зечмонями я міг говорити до 24 лютого. Я ж тобі писав що вибачусь за аргументовану відповідь .А відповідь тільки базікання ні про що. Ти б моєму куму який в полоні з Маріуполя про культуру розказав. Він по телефону ще 26 лютого казав що будуть гнати ************ до Ростова. Та не знав бідолаха що на кримському перешийку дєрмак з верещучкою все "********".
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15.09.2022 17:40 Відповісти
ну і на кінець пропоную повернутися до першого коммента і все перечитати ще раз уважно, і пояснити з якого це ти дива тут приплів зеленського,і з чого ти взагалі взяв що я його підтримую? І з якого це ти дива приписуєш мені ось це " Це ви своїм базіканнями "просто пєрєстать стрєлять" "сойдьомся по срєдінє"... "? Я так розумію, що мало того що твій рівень культури і розуміння як треба жити в цивілізованому суспільстві на рівні кацапів, так ти ще й любитель приписувати незнайомим людям те що вони ніколи не робили й не говорили, одним словом у тебе цілий букет кацапських рис характеру,і потім такі люди ще себе називають українськими патріотами котрі прагнуть до Європи і цивілізованого світу в цілому, а тобі чоловіче до Європи як до Києва рачки
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15.09.2022 17:38 Відповісти
Не все залежить від президента. Там достатньо противаг і стримувань. Рано чи пізно - дійдуть згоди. Вірю. Вода камінь точить.
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15.09.2022 10:53 Відповісти
ну хто там вчора говорив що я не прав і США не буде робити нової спроби аби визнати кацапів країною терорист? шо все остаточно вирішено
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15.09.2022 10:21 Відповісти
У скобеєвої учора показали дуже цінне інтерв`ю республіканця Хербста,бувшого посла в Україні ,котрий дуже добре доводив на каналі CBS наскільки вигідно й необхідно знищувати Російський режим, допомагаючи Україні,бо інакше доведеться рятувати країни НАТО у світовій війні, звісно Скобеєва це подавала,як США ВИКОРИСТОВУЮТЬ УКРАЇНЦІВ . Там опущені кацапи навіть показали критику від Хербса не сміливості Байдена . Адже він це робить завжди й був серед підписантів 50 поважних осіб звернення до Байдена жорсткіше й сміливіше нищити рашистів
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15.09.2022 10:41 Відповісти
я впевненний питання знищення путінского фашизму вже на заході вирішено,але ще не вирішено в який спосіб,щом як найменьше нанести шкоди світові..це все питання часу,россія в нинішньому своєму вигляді доживає свої останні дні
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15.09.2022 10:48 Відповісти
Багато ще буде крові і сліз, але те, що побачимо з руснею буде неймовірним.
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15.09.2022 10:56 Відповісти
Грема а президенти
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15.09.2022 10:25 Відповісти
Було б добре щоб визнали Росію спонсором тероризму
Економіка Росії ще більше впаде бо ніхто не захоче вкладати свої кошти в державу-терориста і тим самим теж бути під санкціями
Росія тоді перетвориться на Іран чи Північну Корею які нікому не потрібні вигнані зі світової геополітики
Цікаво а ООН вижене Росію якщо визнають її спонсором тероризму?
З ЛІГИ НАЦІЙ Росію виганяли за російсько -фінську війну
Тепер на черзі ООН якщо це організація чесна -хоча маю великі сумніви що ООН захоче вигнати Росію
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15.09.2022 10:27 Відповісти
По правилах - повинні вигнати . .
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15.09.2022 10:29 Відповісти
Они сами давно в этом признались:
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15.09.2022 10:28 Відповісти
Допрос в КГБ.
- Фамилия?
- Сахаров.
- А точнее?
- Сахаровский.
- А точнее?
- Сахарович.
- Еще точнее!
- Цукерман.
- Дети есть?
- Нет.
- Здесь написано, что есть.
- Это не дети, это выродки.
- Родственники за границей есть?
- Нет.
- Здесь написано, что есть!
- Они дома, это я за границей.
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15.09.2022 12:00 Відповісти
Навряд чи цей законопроект стане законом, але кацапчєгів напряже. І це добре.
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15.09.2022 10:32 Відповісти
ну если Грэм в зачинщиках,то это серьёзно.
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15.09.2022 10:40 Відповісти
Та до пи.з.ди ці закон для кацапів коли до цих америкосів дойде тільке пуля або ракета, поке у цей мерзоти не почнуть підриватись ТЕЦи ТЕСи заводи і т.д. у них ніх.єра а по нам накидує, коли цей Байден перестане очк.овать бл...
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15.09.2022 10:43 Відповісти
Тихою сапою -- мало помало роздупляюця.
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15.09.2022 11:01 Відповісти
Рашизм своїм геноцидним оскалом й останніми діями, подібними у Кривому Розі й тенденцією до таких надалі може таки сколихне еліту гнилючої Європи й там почнуться справжні дискусії на ТБ не про ціну на 30 відсотків вищу а про ціну свого присідання перед ****** - цивілізований світ поаинен повинен включити усі клапани антирашистськоїї пропогандиу інформаційному полі .
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15.09.2022 11:15 Відповісти
да ***** дверца)
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15.09.2022 11:07 Відповісти
Більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні - опитування
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15.09.2022 11:25 Відповісти
 
 