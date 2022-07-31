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Новини Війна
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У Сенаті США представили новий законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

сша

Після того, як Держдеп утримався від виконання "необов'язкової" резолюції Сенату США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, конгресмен-республіканець Тед Лью представив новий законопроєкт - цього разу на розгляд Палати представників.

Документ оприлюднений на офіційній сторінці конгресмена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під керівництвом президента володимира путіна, уряд Російської Федерації здійснював та продовжує здійснювати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав", - йдеться у законопроєкті.

Документ нагадує про злочини, скоєні режимом кремля на міжнародній арені та у самій Росії, включаючи масове знищення цивільного населення під час "другої" чеченської війни, підтримку злочинних утворень на тимчасово окупованих територіях Донбасу та терор, що був там розв’язаний проти громадян України, терористичні дії за державної підтримки Росії в Сирії, в Судані, в Лівії, теракти у Великій Британії та збиття малазійського рейсу МН17.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Законопроєкт також нагадує про терористичні дії Росії на території України вже після військового вторгнення у лютому поточного року, у тому числі, з використанням найманців так званої "групи вагнера", про масові вбивства мирного населення на окупованих територіях України.

"Сполучені Штати мають перелік інструментів для того, щоб притягнути Росію до відповідальності, обмежити її машину війни, ізолювати її економічно та дипломатично, включно шляхом визнання її державним спонсором тероризму та застосуванням відповідних санкцій", - йдеться у проєкті.

Автор документу окремо наголошує, що нічого у цьому законопроєкті не надає підстав для застосування санкцій проти персон, що долучені до експорту сільськогосподарської продукції з України або до доставки в Україну гуманітарної допомоги.

Автор: 

росія (65394) США (23065) тероризм (2867) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+20
"До дна ! До дна !"
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31.07.2022 20:42
+18
Башкиры троллят московитов крейсером "Мацква"
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31.07.2022 20:38
+16
давайте, конгрессмены, не подкачайте, весь мир вам еще спасибо скажет, хотя вы сильно опаздываете с этим делом, лет на 15 точно...
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31.07.2022 20:32
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Спонсорування самого себе хіба є спонсорством?
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31.07.2022 20:30 Відповісти
Справа в тому, що в законодавстві США, є термін "країна-спонсор тероризму".
А от терміну "країна-терорист", нажаль немає.
Але можливо, що таки з'явиться...
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31.07.2022 20:36 Відповісти
Что в Сербии за кипишь!?
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31.07.2022 21:06 Відповісти
знов кацапи,щоб не сумно було Эвропі
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31.07.2022 21:21 Відповісти
Як лезом прямо по душі, новину висікло трагічну,
Нестерпну біль розворушив, задів щось зайве та незвичне,
Яке немов німе було, привикло вже воно до всьго,
Але стерпіти такий біль, було вже явно не готово.

Що то за нелюд так зробив, людина так зробить не зможе
Так поступає тільки звір, коли вже сильно голод гложе,
Що ж то за нечисть то така, брехлива, дика та відбита,
Немов творіння сатани, веде себе як свинолика.

Простіть брати що не спасли, не врятували Вас із пекла,
Яке створили Вам кати, відняв життя у Вас так легко,
Не попередили ми Вас, не зберегли житів ми ваших,
Повірили знов тим скотам, отим рабам вже на ніц впавшим.

Писати зараз рядки ці, в такому стані дуже важко,
Як в кратері та лють кіпить, стримати її дуже тяжко,
Пишу про те що всим болить, кричати хочеться що сили,
Вбивайте виродків отих, що наших хлопців підло вбили.

Коли воно вже нас навчить, коли ми вірить перестанем,
Обіцянкам тих москалів, брехні тих дикунів відсталих,
Безглузді підписи усі, та чим би той кацап не клявся,
Він клятвой дупу підітре, та зробить те що намірявся.
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31.07.2022 20:30 Відповісти
давайте, конгрессмены, не подкачайте, весь мир вам еще спасибо скажет, хотя вы сильно опаздываете с этим делом, лет на 15 точно...
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31.07.2022 20:32 Відповісти
Даже если и признают то с кучей оговорок, лазеек и исключений. Будет также как и с санкциями: вроде закон, а по факту - решето! Слабаки! Лучше б ракет дали на 300 км и без всяких условий и ограничений касаемо целей.
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31.07.2022 20:58 Відповісти
Башкиры троллят московитов крейсером "Мацква"
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31.07.2022 20:38 Відповісти
"До дна ! До дна !"
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31.07.2022 20:42 Відповісти
На дно! 🤣
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31.07.2022 21:09 Відповісти
Все-таки парад ЧФ у Криму відбувся.
"Ексклюзивні" кадри майбутнього флагману морського флоту всєя роZZії https://t.me/operativnoZSU/34505 https://t.me/operativnoZSU/34505

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31.07.2022 20:55 Відповісти
Сенату США-респект...
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31.07.2022 20:40 Відповісти
рашка це первісток "світового зла", за нею стоїть чайна-полпатин...

придушити світову катастрофу можна вже зараз, придушивши рашку і таким чином показати рішучість «Хай буде з тобою Сила»
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31.07.2022 20:41 Відповісти
а зараз кнр тягне увагу США від України

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

Є міф про китайську дисципліну та велику кількість.
Воно то є. Але корупція та людиноненависть там працюють ще дужче, ніж у раші.
У всіх операціях, де залучена армія, поранених залишають вмирати, бо на них нема грошей на соцутримання.

trncsxc@trncsxc

там усе таке.
люди наярюють на макропоказники китаю, не розуміючи, на чому там все стоїть.
зараз розрвиються 3 пузирі: девелоперський, швидкі потяги та банківський.
ще і західні капітали "відчалюють".
дуже скоро всі побачать, шо таке є китай насправді.
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31.07.2022 20:50 Відповісти
Піддавлюите шоб раша не могла ні дихнути ні перднути
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31.07.2022 20:42 Відповісти
рашарейх розморожує старі конфлікти

В Сербии заговорили о «денацификации» балканских стран, новая война?

Об этом написал топ-функционер правящей Сербской партии Джуканович.

«Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», - отметил он.

Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей. Политику напомнили, что путин использовал «денацификацию» в качестве предлога для нападения на Украину.

«Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага», - ответил на обвинения Джуканович.

А прямо сейчас на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.

Слышно сирену и автоматные очереди. По предварительной информации, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Остановите землю…

PS Сербия «дружит» с россией, а Косово стремится в ЕС и НАТО
https://t.me/kievreal1/26576
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31.07.2022 20:46 Відповісти
Сообщают о первых огнестрельных ранениях среди сербов на пункте пропуска Яринье, - СМИ

«Поступает ужасная информация из Косово и Метохии», - написал сербский депутат.

В то же время, по всему Северному Косово набат - церкви и монастыри вот уже полчаса непрерывно звонят в колокола. В городе звучат сирены.

Армия Косово планирует в полночь напасть на Сербию, - Вучич.

«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», - сказал президент Сербии.

Полиция Сербии вынуждает автомобили и другой транспорт возвращаться с границы с Косово

▪️Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово, - СМИ.

▪️Сербия стягивает армию к границам Косова, в том числе боевую авиацию, - СМИ
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31.07.2022 20:47 Відповісти
Сообщают о первых огнестрельных ранениях среди сербов на пункте пропуска Яринье

Гляйвіц №2?
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01.08.2022 00:36 Відповісти
П'яні серби один одного постріляли.
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01.08.2022 08:40 Відповісти
серби хиба хочуть щоб їх теж рф погнала десь подихати за свої інтереси, ну бо рф тільки так дружить.
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01.08.2022 00:07 Відповісти
ржач: краткий путеводитель по расее
https://twitter.com/i/status/1553053658845175808
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31.07.2022 20:47 Відповісти
мокшанские ушлепки выросли на баснях афганских походов и чеченских войн - дебилы запомните Украина вам не бур из за дувала и выстрел с ущелья зесь вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны мы за вами уже пришли...
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31.07.2022 20:48 Відповісти
Це в Сенаті законопроект представлено, чи в палаті представників? Тед Лью - конгресмен, а не сенатор! Такий самий конгресмен, як і Вікторія Спартц!

І в Сенаті США Закони не приймаються - там схвалюється, чи блокується те, що приймає палата представників! Закони розробляються в палаті представників!
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31.07.2022 20:49 Відповісти
Коли улус визнають спонсором тероризму, тоді ті, хто платить за кацапські газ та нафту, стануть посібниками тереоризму, а це, окрім іншого, призведе до низки розслідувань по Шольцу і Орбану - це одна з причин гальмування Держдепу Штатів у цьому напрямку.
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31.07.2022 20:50 Відповісти
Нічого такого не буде, не сподівайтесь.
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31.07.2022 21:01 Відповісти
Та мені якось по×ер на твої побивання за лаптєногих.
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31.07.2022 21:15 Відповісти
Буде, фєдя, буде.
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01.08.2022 08:35 Відповісти
Я тут о написав, що Конгрес випадку відмови Деждепу оголосити лаптєстан спонсором терористів - прийматиме Закон США.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !

"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".
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31.07.2022 20:50 Відповісти
Нічого той Блінкен не прийме. На нього без сліз не глянеш. Яке там визнання кацапів террористами? Адже це буде "ескалація"🤦
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31.07.2022 20:53 Відповісти
не писти. Є все в діда Джо і його команди. А всі ці події - то, власне, така політична гра обох партій в інтересах США і цивілізованого світу. Мовляв, не одна адміністрація президента єпе лаптєстан, а й разом з Конгресом, вся Америка.
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31.07.2022 21:11 Відповісти
Так палата представників його й питати не буде.
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01.08.2022 08:37 Відповісти
В США там не царь править. Хочу, не хочу. Буде закон - будуть виконувати.
А якби завтра Московія вся раптом пропала і на її місці стало б море. Що б тоді робила Европа? Де брала б газ та нафту?
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31.07.2022 21:04 Відповісти
Вот пусть и сделают закон. А это все, что принимается резолюции, которыми можно подтерется
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31.07.2022 21:13 Відповісти
Уже сделали законопроект, будут принимать. Ни о каких резолюциях в этой новости речь не идёт.
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01.08.2022 08:42 Відповісти
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31.07.2022 20:59 Відповісти
Не знаю, куди вони йдуть, ординці. Зараз не 10 вік, що можливо переписати історію, щось придумати, щось прибрати. 21 вік -вік інформаційних технологій.
Всі злочини фіксуються, майже завжди можливо знайти виконавців, якщо вони ще не мертві.
Для того щоб знищити свідків орді потрібно знищити весь Світ.
І навіть якщо завтра вони виведуть війська з України- це нічого для них не змінить.
Винні будуть знайдені і покарані. Московія приречена на розпад.
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31.07.2022 21:01 Відповісти
Як можна встановити з документу на https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/8568/all-info?r=1&s=5 сайті Конгресу США , очолювана республіканцем Тедом Лью група конгресменів складається з його однопартійців Джо Вільсона та Адама Кісінжера, а також з демократів Тома Маліновскі, Джареда Голдена та Вільяма Кітінга. Що на практиці означає, що керівництво обох партій і склад обох партій згоді з документом, і довго не затягуватимуть з прийняттям Закону. Восени все буде готово, проголосовано.
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31.07.2022 21:08 Відповісти
Буде такий спонсор - наче й не спонсор, а так не зрозуміло що. Це ж не Північну Корею чи Кубу визнати, в росії крутяться гроші.
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31.07.2022 21:09 Відповісти

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31.07.2022 21:18 Відповісти
пока байден президент, конца этой войны можно не ждать.
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31.07.2022 22:11 Відповісти
Мало зброї дає? Чи не хоче нанести ядерний удар по московії?
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01.08.2022 08:15 Відповісти
Президент в США мало что решает, это тебе не ааторитарная рашка.
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01.08.2022 08:39 Відповісти
оце правильна робота, молодець,
а то спарц тільки листи скарги на Україну вміє писати
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01.08.2022 00:39 Відповісти
А чому "багіня" (с) таке не зробила ?
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01.08.2022 05:31 Відповісти
Учитывая, что не так давно президент США обращался с посланием к гражданам России и данное издание это послание опубликовало, мне тоже хотельсь бы
задать вопрос многоуважаемому конгрессмену. Первые лица, представители МИД, правозащитные организации, СМИ США ни слова не говорят об истинных машстабах
политических репрессий, проводимымх нынешним руководством России внутри страны. Это относится и представителям других западных государств, считающихся эталоном
демократии. По моим оценкам, число казнённых и отправленных в тюрьмы по сфабрикованным делам за последние двадцать с лишним лет исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами.
Масштабы репрессий сопоставимы со сталинскими, а возможно превышают их. Отличительной чертой нынешних репрессий является то, в какой тайне они проводятся властями
и как тщательно нынешние палачи стараются замести следы своих преступлений. Казни маскируются под случайные убийства, несчастные случаи, естественные смерти.
В тюрьмы отправляют по сфабрикованным уголовным делами по самым разным статьям УК. Повторюся, число казнённых без суда и следствия и незаконно осужденных за
последние два десятка лет измеряется сотнями тысяч, если не миллиоными человек. Не сомневаюсь, руководство США, имеющее полный доступ к развединформации,
получаемой от соответствующих служб, знает о реальном положении дел в этой сфере в России. Но предпочитают молчать об этом, как и в годы правления Сталина.
Я, конечно понимаю, обстановка в мире непростая сейчас - короновирусы там разные и прочее, но может именно сейчас и стоит сказать об истинных масштабых
политических репрессий в России? Просто назвать вещи своими именами, просто обозначить масштабы происходящего.
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01.08.2022 19:12 Відповісти
 
 