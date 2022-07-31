У Сенаті США представили новий законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму
Після того, як Держдеп утримався від виконання "необов'язкової" резолюції Сенату США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, конгресмен-республіканець Тед Лью представив новий законопроєкт - цього разу на розгляд Палати представників.
Документ оприлюднений на офіційній сторінці конгресмена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Під керівництвом президента володимира путіна, уряд Російської Федерації здійснював та продовжує здійснювати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав", - йдеться у законопроєкті.
Документ нагадує про злочини, скоєні режимом кремля на міжнародній арені та у самій Росії, включаючи масове знищення цивільного населення під час "другої" чеченської війни, підтримку злочинних утворень на тимчасово окупованих територіях Донбасу та терор, що був там розв’язаний проти громадян України, терористичні дії за державної підтримки Росії в Сирії, в Судані, в Лівії, теракти у Великій Британії та збиття малазійського рейсу МН17.
Законопроєкт також нагадує про терористичні дії Росії на території України вже після військового вторгнення у лютому поточного року, у тому числі, з використанням найманців так званої "групи вагнера", про масові вбивства мирного населення на окупованих територіях України.
"Сполучені Штати мають перелік інструментів для того, щоб притягнути Росію до відповідальності, обмежити її машину війни, ізолювати її економічно та дипломатично, включно шляхом визнання її державним спонсором тероризму та застосуванням відповідних санкцій", - йдеться у проєкті.
Автор документу окремо наголошує, що нічого у цьому законопроєкті не надає підстав для застосування санкцій проти персон, що долучені до експорту сільськогосподарської продукції з України або до доставки в Україну гуманітарної допомоги.
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А от терміну "країна-терорист", нажаль немає.
Але можливо, що таки з'явиться...
Нестерпну біль розворушив, задів щось зайве та незвичне,
Яке немов німе було, привикло вже воно до всьго,
Але стерпіти такий біль, було вже явно не готово.
Що то за нелюд так зробив, людина так зробить не зможе
Так поступає тільки звір, коли вже сильно голод гложе,
Що ж то за нечисть то така, брехлива, дика та відбита,
Немов творіння сатани, веде себе як свинолика.
Простіть брати що не спасли, не врятували Вас із пекла,
Яке створили Вам кати, відняв життя у Вас так легко,
Не попередили ми Вас, не зберегли житів ми ваших,
Повірили знов тим скотам, отим рабам вже на ніц впавшим.
Писати зараз рядки ці, в такому стані дуже важко,
Як в кратері та лють кіпить, стримати її дуже тяжко,
Пишу про те що всим болить, кричати хочеться що сили,
Вбивайте виродків отих, що наших хлопців підло вбили.
Коли воно вже нас навчить, коли ми вірить перестанем,
Обіцянкам тих москалів, брехні тих дикунів відсталих,
Безглузді підписи усі, та чим би той кацап не клявся,
Він клятвой дупу підітре, та зробить те що намірявся.
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придушити світову катастрофу можна вже зараз, придушивши рашку і таким чином показати рішучість «Хай буде з тобою Сила»
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
Є міф про китайську дисципліну та велику кількість.
Воно то є. Але корупція та людиноненависть там працюють ще дужче, ніж у раші.
У всіх операціях, де залучена армія, поранених залишають вмирати, бо на них нема грошей на соцутримання.
trncsxc@trncsxc
там усе таке.
люди наярюють на макропоказники китаю, не розуміючи, на чому там все стоїть.
зараз розрвиються 3 пузирі: девелоперський, швидкі потяги та банківський.
ще і західні капітали "відчалюють".
дуже скоро всі побачать, шо таке є китай насправді.
В Сербии заговорили о «денацификации» балканских стран, новая война?
Об этом написал топ-функционер правящей Сербской партии Джуканович.
«Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», - отметил он.
Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей. Политику напомнили, что путин использовал «денацификацию» в качестве предлога для нападения на Украину.
«Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага», - ответил на обвинения Джуканович.
А прямо сейчас на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Слышно сирену и автоматные очереди. По предварительной информации, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.
Остановите землю…
PS Сербия «дружит» с россией, а Косово стремится в ЕС и НАТО
https://t.me/kievreal1/26576
«Поступает ужасная информация из Косово и Метохии», - написал сербский депутат.
В то же время, по всему Северному Косово набат - церкви и монастыри вот уже полчаса непрерывно звонят в колокола. В городе звучат сирены.
Армия Косово планирует в полночь напасть на Сербию, - Вучич.
«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», - сказал президент Сербии.
Полиция Сербии вынуждает автомобили и другой транспорт возвращаться с границы с Косово
▪️Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово, - СМИ.
▪️Сербия стягивает армию к границам Косова, в том числе боевую авиацию, - СМИ
Гляйвіц №2?
https://twitter.com/i/status/1553053658845175808
І в Сенаті США Закони не приймаються - там схвалюється, чи блокується те, що приймає палата представників! Закони розробляються в палаті представників!
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !
"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".
А якби завтра Московія вся раптом пропала і на її місці стало б море. Що б тоді робила Европа? Де брала б газ та нафту?
Всі злочини фіксуються, майже завжди можливо знайти виконавців, якщо вони ще не мертві.
Для того щоб знищити свідків орді потрібно знищити весь Світ.
І навіть якщо завтра вони виведуть війська з України- це нічого для них не змінить.
Винні будуть знайдені і покарані. Московія приречена на розпад.
а то спарц тільки листи скарги на Україну вміє писати
задать вопрос многоуважаемому конгрессмену. Первые лица, представители МИД, правозащитные организации, СМИ США ни слова не говорят об истинных машстабах
политических репрессий, проводимымх нынешним руководством России внутри страны. Это относится и представителям других западных государств, считающихся эталоном
демократии. По моим оценкам, число казнённых и отправленных в тюрьмы по сфабрикованным делам за последние двадцать с лишним лет исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами.
Масштабы репрессий сопоставимы со сталинскими, а возможно превышают их. Отличительной чертой нынешних репрессий является то, в какой тайне они проводятся властями
и как тщательно нынешние палачи стараются замести следы своих преступлений. Казни маскируются под случайные убийства, несчастные случаи, естественные смерти.
В тюрьмы отправляют по сфабрикованным уголовным делами по самым разным статьям УК. Повторюся, число казнённых без суда и следствия и незаконно осужденных за
последние два десятка лет измеряется сотнями тысяч, если не миллиоными человек. Не сомневаюсь, руководство США, имеющее полный доступ к развединформации,
получаемой от соответствующих служб, знает о реальном положении дел в этой сфере в России. Но предпочитают молчать об этом, как и в годы правления Сталина.
Я, конечно понимаю, обстановка в мире непростая сейчас - короновирусы там разные и прочее, но может именно сейчас и стоит сказать об истинных масштабых
политических репрессий в России? Просто назвать вещи своими именами, просто обозначить масштабы происходящего.