У Сенаті США представили новий законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Після того, як Держдеп утримався від виконання "необов'язкової" резолюції Сенату США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, конгресмен-республіканець Тед Лью представив новий законопроєкт - цього разу на розгляд Палати представників.

Документ оприлюднений на офіційній сторінці конгресмена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під керівництвом президента володимира путіна, уряд Російської Федерації здійснював та продовжує здійснювати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав", - йдеться у законопроєкті.

Документ нагадує про злочини, скоєні режимом кремля на міжнародній арені та у самій Росії, включаючи масове знищення цивільного населення під час "другої" чеченської війни, підтримку злочинних утворень на тимчасово окупованих територіях Донбасу та терор, що був там розв’язаний проти громадян України, терористичні дії за державної підтримки Росії в Сирії, в Судані, в Лівії, теракти у Великій Британії та збиття малазійського рейсу МН17.

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Законопроєкт також нагадує про терористичні дії Росії на території України вже після військового вторгнення у лютому поточного року, у тому числі, з використанням найманців так званої "групи вагнера", про масові вбивства мирного населення на окупованих територіях України.

"Сполучені Штати мають перелік інструментів для того, щоб притягнути Росію до відповідальності, обмежити її машину війни, ізолювати її економічно та дипломатично, включно шляхом визнання її державним спонсором тероризму та застосуванням відповідних санкцій", - йдеться у проєкті.

Автор документу окремо наголошує, що нічого у цьому законопроєкті не надає підстав для застосування санкцій проти персон, що долучені до експорту сільськогосподарської продукції з України або до доставки в Україну гуманітарної допомоги.