В Сенате США представили новый законопроект о признании России спонсором терроризма

После того, как Госдеп воздержался от выполнения "необязательной" резолюции Сената США по признанию России государством-спонсором терроризма, конгрессмен-республиканец Тед Лью представил новый законопроект - на этот раз на рассмотрение Палаты представителей.

Документ обнародован на официальной странице конгрессмена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Под руководством президента Владимира Путина правительство Российской Федерации совершало и продолжает совершать акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств", - говорится в законопроекте.

Документ напоминает о преступлениях, совершенных режимом Кремля на международной арене и в самой России, включая массовое уничтожение гражданского населения во время "второй" чеченской войны, поддержку преступных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса и террор, развязанный там против граждан Украины, террористические действия при государственной поддержке России в Сирии, в Судане, в Ливии, теракты в Великобритании и уничтожение малазийского рейса МН17.

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Законопроект также напоминает о террористических действиях России на территории Украины уже после военного вторжения в феврале текущего года, в том числе с использованием наемников так называемой "группы Вагнера", о массовых убийствах мирного населения на оккупированных территориях Украины.

"Соединенные Штаты имеют перечень инструментов для того, чтобы привлечь Россию к ответственности, ограничить ее машину войны, изолировать ее экономически и дипломатически, включая путем признания ее государством-спонсором терроризма и применением соответствующих санкций", - говорится в проекте документа.

Автор документа особо подчеркивает, что ничего в этом законопроекте не дает оснований для применения санкций против персон, привлеченных к экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины или к доставке в Украину гуманитарной помощи.