Сенат США поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times.
Отмечается, что полномочия назначать государство-спонсора терроризма принадлежит Государственному департаменту.
"Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные безсудные казни невинных гражданских жителей и пытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в законопроекте Сената.
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На пороге разрыв дип.отношений...а то и войны...подчёркивают некоторые аналитики...
Крысы мавзолейные обосрались по факту со всем Миром ...
Путлерская помойка сдохнет 24 августа...а день распада Сссра...
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Бабы говна ещё нарожают...маршал жюков.1941год..
- Терророст.
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По моему это уже не актуально. Актуально РФ - государство террорист.
Довелося всьому Сенату приймати окрему Постанову.
А, якщо дійде і до Закону (а Ненсі Пелосі також Блінкіну вже нагадувала!) - нікуди не дінуться, буде лаптєстан визнаний терористом - але це буде гірше для адміністрації Білого Дому.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU