РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7347 посетителей онлайн
Новости Война
13 170 54
россия (93025) терроризм (18644) Сенат США (474)

Сенат США поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

тероризм,терорист,росія

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что полномочия назначать государство-спонсора терроризма принадлежит Государственному департаменту.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные безсудные казни невинных гражданских жителей и пытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в законопроекте Сената.

Также смотрите: Рашисты нанесли удар по Торецку. Разрушены несколько этажей дома, - ГСЧС. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
28.07.2022 13:40
+23
Дякуємо.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:42
+22
показать весь комментарий
28.07.2022 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😡👺
показать весь комментарий
28.07.2022 13:40 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 13:40 Ответить
Чим пишається русня - вялічієм своєї ТЕРиторії ? Це й буде тепер мірилом їхньої ТЕРОРИСТИЧНОСТІ !
показать весь комментарий
28.07.2022 13:56 Ответить
Я от теж не можу зрозумiти логiки росiян. В них й так найбiльша територiя в свiтi. Чи бiльше територiй- бiльше "велiчiя"? Чи вiд того вони краше житимуть чи корупцiя менша , а зарплати бiльшi?
показать весь комментарий
28.07.2022 14:20 Ответить
Логика не территориях как таковых а в поддержке реноме колониальной империи. Империи пох сколько у них территорий им нужен сам процесс завоевания. Успешный процесс. При том последствия этого процесса особого значения не имеют. Главное победоносная война. Типичная имперская логика 15-18го столетия. Цивилизованной части населения планеты этого не понять.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:28 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:42 Ответить
Уууу сволачі!!! Всємірную русафобію затеяли!
показать весь комментарий
28.07.2022 13:42 Ответить
скорее всего, Байден положит его на край стола в качестве инструмента сдерживания плешивого......
показать весь комментарий
28.07.2022 13:43 Ответить
А що стримувати то?
показать весь комментарий
28.07.2022 13:45 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 13:44 Ответить
Great news!
показать весь комментарий
28.07.2022 13:45 Ответить
Слуги народу підтримали законопроект Безуглої і Тищенка щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. Невже повірили, якраз той випадок, Завгосп таких вказівок не давав Зеленському. Для них рашка бізнес-партнери.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:47 Ответить
Безумна з колею-жопою встигають і законопроекти строчити і один одного матюкати))
показать весь комментарий
28.07.2022 14:09 Ответить
а на рахунок Колы котлети, що вин закони пише, це неправда. Вин не грамотний.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:38 Ответить
В их кодле, грамотных, раз-два и обчёлся.
показать весь комментарий
28.07.2022 20:20 Ответить
недогосударство-райх фашистии-болота мацковии-лаптестан
показать весь комментарий
28.07.2022 13:48 Ответить
Це дуже добре і правильно
показать весь комментарий
28.07.2022 13:49 Ответить
"Ти хто ?" - " Я ублюдок з країни-терориста, но нє фсьо так адназначно!"
показать весь комментарий
28.07.2022 13:50 Ответить
тепер слово за Госдепом,віримо!!!
показать весь комментарий
28.07.2022 13:50 Ответить
Отношения между сраной РабZZeeй и Израилем окончательно испорчены...
На пороге разрыв дип.отношений...а то и войны...подчёркивают некоторые аналитики...
Крысы мавзолейные обосрались по факту со всем Миром ...
Путлерская помойка сдохнет 24 августа...а день распада Сссра...
показать весь комментарий
28.07.2022 13:51 Ответить
А Украина когда признает ?
показать весь комментарий
28.07.2022 13:51 Ответить
на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть....
показать весь комментарий
28.07.2022 13:53 Ответить
Рано ещё. Ермак ещё не определился. Говорит, не все так однозначно.
показать весь комментарий
28.07.2022 13:56 Ответить
кроти не определились, как это подать своей дюймовочке
показать весь комментарий
28.07.2022 14:05 Ответить
Україна визнала.14 квітня,Закон № 7214
показать весь комментарий
28.07.2022 14:21 Ответить
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/211393_prinyat-zakon-o-zaprete-simvoliki-rossiyskikh-okkupantov-s-uchetom-predlozheniy-prezidenta
показать весь комментарий
28.07.2022 15:46 Ответить
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
28.07.2022 13:51 Ответить
и сразу начнеца ленд-лиз
показать весь комментарий
28.07.2022 14:00 Ответить
Говноеды мавзолея дохляков не считают с 7 ноября 1917 года..
Бабы говна ещё нарожают...маршал жюков.1941год..
показать весь комментарий
28.07.2022 14:07 Ответить
- Национальность?
- Терророст.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:08 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 14:18 Ответить
Це вірне рішення. Такої терористичної гидоти як росіяни світ давно не бачив, при чому мова про весь їх гнійний народ.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:20 Ответить
Тепер справа за Держдепом США.Побачимо,яка буде реакція
показать весь комментарий
28.07.2022 14:23 Ответить
а если госдеп положит болт???
показать весь комментарий
28.07.2022 22:21 Ответить
РФ государство-спонсор терроризма.
=================
По моему это уже не актуально. Актуально РФ - государство террорист.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:27 Ответить
Дай Боже,щоб хоч "спонсором"визнали.У деяких "демократичних" країн і на це сміливості не вистачає
показать весь комментарий
28.07.2022 14:31 Ответить
Визнати державою терористом було б більш правильно!
показать весь комментарий
28.07.2022 14:30 Ответить
тепер Ермак, Агрохімія агенти держави терориста. А шо коли їх будуть шукати по світу, це клеймо зіграє важливу роль в їх пошуку. Не багато країн знайдеться, щоб їх прихистити.
показать весь комментарий
28.07.2022 14:42 Ответить
...і В Лівії
показать весь комментарий
28.07.2022 14:49 Ответить
ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.07.2022 15:08 Ответить
СТОЛЕТНЯЯ КРОВАВАЯ ЛУБЯНСКАЯ ОПГ ИМЕЕТ НА СВОЁМ СЧЕТУ БОЛЬШЕ ЖЕРТВ, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ МИРА, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ...
показать весь комментарий
28.07.2022 15:09 Ответить
Блінкін відповідної заяви профільного комітету Сенату "не почув"
Довелося всьому Сенату приймати окрему Постанову.
А, якщо дійде і до Закону (а Ненсі Пелосі також Блінкіну вже нагадувала!) - нікуди не дінуться, буде лаптєстан визнаний терористом - але це буде гірше для адміністрації Білого Дому.
показать весь комментарий
28.07.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 15:44 Ответить
РуZZия будет в#езде
показать весь комментарий
28.07.2022 15:45 Ответить
А чому визнали державою-спонсором тероризму, а не державою-терористом?
показать весь комментарий
28.07.2022 16:11 Ответить
Видимо они считают, что Рашка чем-то отличается от ИГИЛа...
показать весь комментарий
28.07.2022 16:30 Ответить
это одно и то же
показать весь комментарий
28.07.2022 19:25 Ответить
Мабуть тому, що під такий правовий статус не існує відповідного санкційного законодавства у США, оскільки ще жодна країна, на яку США накладали санкції, не займалася тероризмом та геноцидом на державному рівні.
показать весь комментарий
29.07.2022 03:16 Ответить
Росія - і терорист, і нацист. Усе найогидніше в одному.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
показать весь комментарий
29.07.2022 01:10 Ответить
Спонсировать Хамас Хезболла и прочих северокорейских братанов Мавзолєя це тяжка праця...для РАБzzeи Лаптежніцы...
показать весь комментарий
29.07.2022 08:21 Ответить
 
 