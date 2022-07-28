Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

Зазначається, що повноваження призначати державу-спонсора тероризму належить Державному департаменту.

"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних цивільних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні", - йдеться в законопроєкті Сенату.

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