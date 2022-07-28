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росія (63614) тероризм (2857) Сенат США (573)

Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

тероризм,терорист,росія

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

Зазначається, що повноваження призначати державу-спонсора тероризму належить Державному департаменту.

"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних цивільних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні", - йдеться в законопроєкті Сенату.

Читайте: "Ні бізнесу з терористами": у Дюссельдорфі учасники акції розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор. ФОТО

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Топ коментарі
+54
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28.07.2022 13:40
+23
Дякуємо.
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28.07.2022 13:42
+22
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28.07.2022 13:44
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28.07.2022 13:40 Відповісти
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28.07.2022 13:40 Відповісти
Чим пишається русня - вялічієм своєї ТЕРиторії ? Це й буде тепер мірилом їхньої ТЕРОРИСТИЧНОСТІ !
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28.07.2022 13:56 Відповісти
Я от теж не можу зрозумiти логiки росiян. В них й так найбiльша територiя в свiтi. Чи бiльше територiй- бiльше "велiчiя"? Чи вiд того вони краше житимуть чи корупцiя менша , а зарплати бiльшi?
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28.07.2022 14:20 Відповісти
Логика не территориях как таковых а в поддержке реноме колониальной империи. Империи пох сколько у них территорий им нужен сам процесс завоевания. Успешный процесс. При том последствия этого процесса особого значения не имеют. Главное победоносная война. Типичная имперская логика 15-18го столетия. Цивилизованной части населения планеты этого не понять.
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28.07.2022 14:28 Відповісти
Дякуємо.
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28.07.2022 13:42 Відповісти
Уууу сволачі!!! Всємірную русафобію затеяли!
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28.07.2022 13:42 Відповісти
скорее всего, Байден положит его на край стола в качестве инструмента сдерживания плешивого......
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28.07.2022 13:43 Відповісти
А що стримувати то?
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28.07.2022 13:45 Відповісти
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28.07.2022 13:44 Відповісти
Great news!
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28.07.2022 13:45 Відповісти
Слуги народу підтримали законопроект Безуглої і Тищенка щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. Невже повірили, якраз той випадок, Завгосп таких вказівок не давав Зеленському. Для них рашка бізнес-партнери.
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28.07.2022 13:47 Відповісти
Безумна з колею-жопою встигають і законопроекти строчити і один одного матюкати))
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28.07.2022 14:09 Відповісти
а на рахунок Колы котлети, що вин закони пише, це неправда. Вин не грамотний.
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28.07.2022 14:38 Відповісти
В их кодле, грамотных, раз-два и обчёлся.
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28.07.2022 20:20 Відповісти
недогосударство-райх фашистии-болота мацковии-лаптестан
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28.07.2022 13:48 Відповісти
Це дуже добре і правильно
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28.07.2022 13:49 Відповісти
"Ти хто ?" - " Я ублюдок з країни-терориста, но нє фсьо так адназначно!"
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28.07.2022 13:50 Відповісти
тепер слово за Госдепом,віримо!!!
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28.07.2022 13:50 Відповісти
Отношения между сраной РабZZeeй и Израилем окончательно испорчены...
На пороге разрыв дип.отношений...а то и войны...подчёркивают некоторые аналитики...
Крысы мавзолейные обосрались по факту со всем Миром ...
Путлерская помойка сдохнет 24 августа...а день распада Сссра...
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28.07.2022 13:51 Відповісти
А Украина когда признает ?
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28.07.2022 13:51 Відповісти
на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть....
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28.07.2022 13:53 Відповісти
Рано ещё. Ермак ещё не определился. Говорит, не все так однозначно.
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28.07.2022 13:56 Відповісти
кроти не определились, как это подать своей дюймовочке
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28.07.2022 14:05 Відповісти
Україна визнала.14 квітня,Закон № 7214
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28.07.2022 14:21 Відповісти
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/211393_prinyat-zakon-o-zaprete-simvoliki-rossiyskikh-okkupantov-s-uchetom-predlozheniy-prezidenta
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28.07.2022 15:46 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 13:51 Відповісти
и сразу начнеца ленд-лиз
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28.07.2022 14:00 Відповісти
Говноеды мавзолея дохляков не считают с 7 ноября 1917 года..
Бабы говна ещё нарожают...маршал жюков.1941год..
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28.07.2022 14:07 Відповісти
- Национальность?
- Терророст.
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28.07.2022 14:08 Відповісти
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28.07.2022 14:18 Відповісти
Це вірне рішення. Такої терористичної гидоти як росіяни світ давно не бачив, при чому мова про весь їх гнійний народ.
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28.07.2022 14:20 Відповісти
Тепер справа за Держдепом США.Побачимо,яка буде реакція
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28.07.2022 14:23 Відповісти
а если госдеп положит болт???
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28.07.2022 22:21 Відповісти
РФ государство-спонсор терроризма.
=================
По моему это уже не актуально. Актуально РФ - государство террорист.
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28.07.2022 14:27 Відповісти
Дай Боже,щоб хоч "спонсором"визнали.У деяких "демократичних" країн і на це сміливості не вистачає
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28.07.2022 14:31 Відповісти
Визнати державою терористом було б більш правильно!
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28.07.2022 14:30 Відповісти
тепер Ермак, Агрохімія агенти держави терориста. А шо коли їх будуть шукати по світу, це клеймо зіграє важливу роль в їх пошуку. Не багато країн знайдеться, щоб їх прихистити.
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28.07.2022 14:42 Відповісти
...і В Лівії
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28.07.2022 14:49 Відповісти
ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.07.2022 15:08 Відповісти
СТОЛЕТНЯЯ КРОВАВАЯ ЛУБЯНСКАЯ ОПГ ИМЕЕТ НА СВОЁМ СЧЕТУ БОЛЬШЕ ЖЕРТВ, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ МИРА, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ...
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28.07.2022 15:09 Відповісти
Блінкін відповідної заяви профільного комітету Сенату "не почув"
Довелося всьому Сенату приймати окрему Постанову.
А, якщо дійде і до Закону (а Ненсі Пелосі також Блінкіну вже нагадувала!) - нікуди не дінуться, буде лаптєстан визнаний терористом - але це буде гірше для адміністрації Білого Дому.
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28.07.2022 15:11 Відповісти
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28.07.2022 15:17 Відповісти
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28.07.2022 15:44 Відповісти
РуZZия будет в#езде
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28.07.2022 15:45 Відповісти
А чому визнали державою-спонсором тероризму, а не державою-терористом?
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28.07.2022 16:11 Відповісти
Видимо они считают, что Рашка чем-то отличается от ИГИЛа...
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28.07.2022 16:30 Відповісти
это одно и то же
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28.07.2022 19:25 Відповісти
Мабуть тому, що під такий правовий статус не існує відповідного санкційного законодавства у США, оскільки ще жодна країна, на яку США накладали санкції, не займалася тероризмом та геноцидом на державному рівні.
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29.07.2022 03:16 Відповісти
Росія - і терорист, і нацист. Усе найогидніше в одному.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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29.07.2022 01:10 Відповісти
Спонсировать Хамас Хезболла и прочих северокорейских братанов Мавзолєя це тяжка праця...для РАБzzeи Лаптежніцы...
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29.07.2022 08:21 Відповісти
 
 