Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму
Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.
Зазначається, що повноваження призначати державу-спонсора тероризму належить Державному департаменту.
"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних цивільних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні", - йдеться в законопроєкті Сенату.
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На пороге разрыв дип.отношений...а то и войны...подчёркивают некоторые аналитики...
Крысы мавзолейные обосрались по факту со всем Миром ...
Путлерская помойка сдохнет 24 августа...а день распада Сссра...
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Бабы говна ещё нарожают...маршал жюков.1941год..
- Терророст.
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По моему это уже не актуально. Актуально РФ - государство террорист.
Довелося всьому Сенату приймати окрему Постанову.
А, якщо дійде і до Закону (а Ненсі Пелосі також Блінкіну вже нагадувала!) - нікуди не дінуться, буде лаптєстан визнаний терористом - але це буде гірше для адміністрації Білого Дому.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU