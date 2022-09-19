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Найбільший турецький банк не обслуговуватиме російські карти "Мир"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мир,система,платежная

Один із найбільших приватних банків Туреччини Is bankasi відмовляється працювати з російською платіжною системою "Мир".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.

За попередніми даними, турецький банк призупинив роботу з російськими картами через загрозу санкцій з боку США.

"Is bankasi заявив, що вони бачили та оцінили заяву Міністерства фінансів США з цього питання, і що вони призупинили використання системи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що п'ять турецьких банків використовуватимуть російську платіжну систему "Мир".

Читайте: 5 турецьких банків долучаться до російської платіжної системи "Мир", - Ердоган

Проте кілька днів тому Міністерство фінансів США пригрозило санкціями тим банкам та фінансовим установам, які допомагатимуть Росії обходити санкції та підтримувати російські карти "Мир".

Автор: Анастасія Потіха
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О!
То теперка "Мир вам!" означатиме "*** вам!"
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19.09.2022 19:13 Відповісти
не важливо хто відмовляється, ВАЖЛИВО хто (і скільки банків) працює з кацапською системою!
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19.09.2022 19:22 Відповісти
Теперь эту недосистему нужно переименовать в Третий мирЪ.
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19.09.2022 19:36 Відповісти
у всьому світі орк має знати що воно орк
і страждати від того що воно безхребетна істота
раб *****
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19.09.2022 21:14 Відповісти
Та вони вже давно все це обходять, мають віртуальні картки США, платіжні Казахстану тощо.
Закуповуються і заробляють на міжнародних майданчиках, а мародери із СДЕК-глобал все це доставляють.
Невже це ніхто не відслідковує? Вони і не ховаються, на багатьох форумах по шопінгу інфи достатньо.
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19.09.2022 21:53 Відповісти
 
 