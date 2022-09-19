УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11947 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 798 1
Київська область (3131) смерть (6550) жертви (1249) Буча (498) Ворзель (17)

Тіла ще двох жертв російської окупації знайшли в районі Ворзеля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

У понеділок, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада Бучі у Facebook.

"Під час патрулювання лісу вздож Варшавської траси в районі селища Ворзель добровольцями Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 були виявлені останки двох людей у цивільному одязі", - ідеться в повідомленні.

На місце було викликано наряд Національної поліції.

Тіла ще двох жертв російської окупації знайшли в районі Ворзеля 01

Читайте також: За тиждень на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, - МВС


Тіла ще двох жертв російської окупації знайшли в районі Ворзеля 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.09.2022 21:30 Відповісти
 
 