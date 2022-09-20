Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергія Сови. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Стало відомо, що рука із синьо-жовтими браслетами, яку дістали під час ексгумації тіл українських мучеників на Харківщині, - це останок українського воїна Сергія Сови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.
Фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок останків руки із браслетом синьо-жовтого кольору.
Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. ЇЇ коханий - 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова.
Він мав звання кандидата у майстри спорту (бокс), був чемпіоном України серед юніорів. Сам вирішив піти на строкову службу у Повітряних Силах України.
Під час АТО у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" чоловік боронив Піски, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. За зразкову службу Сергій Сова був відзначений численними нагородами.
"Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями й жовто-синіми браслетиками, з якими Сергій не розлучався з 2014 року", – згадує дружина загиблого воїна Оксана. Ці браслетики як обереги йому подарували діти.
Старший син Сергія Марат написав листа президенту. Підліток просить сприяти швидшому поверненню тіла батька до рідного міста для гідного поховання. Також хлопець зазначає, що воліє, аби його батька нагородили, як Героя. На жаль, посмертно.
Будь ласка, зачекайте...
Сумщину...Сергей освобождал Сумщину...Слава Господу! Слава Украине! Героям
Слава! 💙💛
зміцнювати національну єдність, свідомість і викорінювати вату, щоб х-ло не думав, що його тут на нього чекають медведчуки-рабіновичі, ЗЄ-ленські-єрмаки і десятки міліонів "какая разніца"
подивіться як зараз мілітирузується Польща -
концепція "ми маємо мати спроможність самотужки дати опір х-лу"
чи наважиться х-ло напасти на Польщу, Фінляндію чи Швецію, навіть якщо гниле НАТО не втрутиться?
ні, не наважиться, бо одержить "зимову війну" 1939 року
одно тело не так давно говорило что войну в своей голове он закончил.
https://www.youtube.com/watch?v=5ICjkz7EP2Q
Я сумчанка i будучи свiдком подiй початку вiйни, була шокована
розповiддю головних Героiв тих подiй...I якщо цiй "владi" все зiйде з рук,
то ми не заслуговуемо на гiдне життя...
за гріхи !!!!!!!!!!
ось це саме той випадок, коли війна за гріхи наші !!!!!!!
за легковажність, бездумство на виборах до своєї долі, долі близьких та України, за "какую разніцу", всє воруют і він ворує на Асвальтівництві замість зміцнення оборони і т.д. і т.п. !
осьо подивіться і запам'ятайте:
вот за це, що либиться перед нападом ворога, нам кара Господня
А потрiбно жити з Господом в серцi повсякчас! 🙏🙏🙏
От рахунки і прийшли оплачуйте будь ласка.
6 апреля ·
Коли ми переможемо, то раптом з'ясується, що кращі з тих, які залишаться живими, змушені будуть емігрувати, рятуючись від політичних переслідувань оскаженілої від вседозволеності влади, тотальної цензури і судового свавілля. Країна перетвореться на Білорусь зі своїм серіальним фюрером, населення якої буде хавати сотий сезон «Сватів» і голосувати за Слугу Народу.
27 июля ·
От ви думаєте, що за Зеленського голосували. Ні, насправді. Ви обирали зруйнований Гостомель, спалену «Мрію», Криворожецу на її рештках, масові зґвалтування дітей в Бучі і Бородянці, знищений Маріуполь, захоплений Херсон, підірвані мости, втрачену Луганщину, Харків під градами і Миколаїв, понівечені долі, загублені життя, десятки, сотні тисяч життів. Сподіваюсь, ви вдосталь поржалі?
Герою Слава!
співчуття рідним
мав чоловік кохану дружину, діточок, молодість, здоровья, плани на майбутнє... і ця мєлка наволочь моль плєшива відібрадла все.
нищити кацапів на пень !!!!
і це не син Героя має просити ЗЄ-лєнського про нагороду Герою-батьку, а навпаки, президент України має просити сина прийняти нагороду за захист України і життя батька
ЗЄ-лєнський взяв порятунок Журавля "під свій особистий контроль"
Сержант Журавель своєю смертю застерігав - такий "особистий контроль" буде і з усією Україною, зі всіма нами.
Ми не почули Сержанта Журавля, вже із неба....
сраколизів -дєгєнєралів ......
сраколизів -дєгєнєралів ...... ?
на Муженко, який зараз повернувся на службу і представлений Залужним до нагороди, на Генерала Марченко, Генерала Павловського, Генерала Забродського, Сирського, Наєва.....
рєдкосний ти фрукт, закинутий ще за кілька днів до нападу:
Анатолій Бойко 57d63d88
Реєстрація: 19.02.2022
Гелетея чого не згадав патріот діванний
Хоча різницю між 2014 і 2019 видно чітко.
В нас ССО підготовлене до взаємодії з НАТО, по їхніх стандартах.
Питання до вас такого зе- оптимістичного. Коли в нас закінчилась війна, що президент і його влада закинули посилення війська ?
Максим Дема
Реєстрація: 19.09.2022
підеш туди !
і лика не вьяжеш
А Бутусов після Перемоги буде зелену 'владу" раком ставити. І ми з ним...
ліпше його не застосуєш.....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Напревеликий жаль, в цій ситуації насторожує інше: старший син Сергія Сови, Марат, ще підліток. Судячи зі стилістики тексту листа, нажаль, є великий сумнів, що його писав підліток. Особливо в частині звернення до "преЗЕдента": "І мав би за честь прийняти від вас нагороду..." Невже хтось вирішив попіаритись навіть на наших закатованих москалями Героях?