Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі. ФОТО ДНЯ 18+

Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі виявили тіло із синьо-жовтим браслетом на руці. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднив журналіст Юрій Ларін.

Раніше повідомлялось, що у визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл.

Глава Харківської ОВА Синєгубов заявив, що 99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті. Президент Зеленський сказав, що Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі.

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