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Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі. ФОТО ДНЯ 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі виявили тіло із синьо-жовтим браслетом на руці. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднив журналіст Юрій Ларін.

Раніше повідомлялось, що у визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл.

Глава Харківської ОВА Синєгубов заявив, що 99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті. Президент Зеленський сказав, що Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі.

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Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+122
Дитина, дівчинка
І після цього деякі країни ЄС хочуть зберегти лице бункерному гобліну?
Згодна, зберегти треба, у банці з формаліном, попередньо відрубавши мачете від черепної коробки
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17.09.2022 14:22
+85
Царствие небесное бедолаге, смерть кацапо-фашисткой падали!!!
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17.09.2022 14:21
+77
Это просто жесть! У нас погибает цвет нации, в то время пока плешивая мразь утилизирует весь свой сброд уголовников и психопатов, причем за наш счет.
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17.09.2022 14:23
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Царствие небесное бедолаге, смерть кацапо-фашисткой падали!!!
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17.09.2022 14:21 Відповісти
Дитина, дівчинка
І після цього деякі країни ЄС хочуть зберегти лице бункерному гобліну?
Згодна, зберегти треба, у банці з формаліном, попередньо відрубавши мачете від черепної коробки
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17.09.2022 14:22 Відповісти
Посадка ***** на кіл гарантує збереження ліца
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17.09.2022 14:30 Відповісти
так ? 🤣

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17.09.2022 14:45 Відповісти
Західні.
Хламідія пропонує зняти санкції не тільки з абрамовича, а й інших кацапських олігархів за мзду, зрозуміло, що з відкатами для плісняви.
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17.09.2022 14:31 Відповісти
обличчя йому збережемо, дайте лише його обличчя.
збережемо у формаліні
решту необхідно спалити
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17.09.2022 14:32 Відповісти
я замечу что все эти действия делает не путин, а сотни, тысячи и десятки тысяч солдат русской армии! они все имеют семьи, жен, детей, родителей, которым гребаная европа продолжает выдавать визы...Они все ищут хороших русских....
до тех пор, пока их не эксгумируют с браслетом их стран - до этих дебилов ничего не дойдет.
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17.09.2022 15:03 Відповісти
Гумова гузно і без цього довго збережеться, як що не користуватись їй...
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17.09.2022 15:28 Відповісти
Це тіло чоловіка (так пише автор фото у ФБ).
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17.09.2022 17:25 Відповісти
одні кажуть 17-ти літній юнак, інші військовослужбовець
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18.09.2022 10:14 Відповісти
Это просто жесть! У нас погибает цвет нации, в то время пока плешивая мразь утилизирует весь свой сброд уголовников и психопатов, причем за наш счет.
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17.09.2022 14:23 Відповісти
В них теж гине цвіт орди, палковнічкі - падпакловнічкі, просто психопати урки та вертухаї і є еліта рускава міра, на яких вони завжди опиралися.
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17.09.2022 14:55 Відповісти
то вони курви за наш рахунок як і завжди генетику собі покращать, а ми знову будемо роками оговтуватися.
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18.09.2022 02:33 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 14:25 Відповісти
Знаважали вони не "господа", а нас, українців. І не треба чекати, що оркам воздасться десь там, якимось гіпотетично існуючим бозею. Орків слід нищити тут, на грішній землі, різними способами. Чим більше - тим краще. А чи воздасться їм на тому світі (якщо він існує) - питання другорядне.
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17.09.2022 16:57 Відповісти
а давайте не будемо применьшувати значення "небесних" санкцій. Ми хиба не в тому положенні щоб будь-якою допомогою гребувати, тим більше Божою.
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18.09.2022 02:34 Відповісти
Ну гаразд, домовимось так: на божу кару покладати надії, але й тут, за земного життя, робити все для нашої перемоги і покарання орків фізичними методами. Чи то шляхом мирського правосуддя із ув'язненням на довічне, чи то військовим шляхом (122-мм міною на голову або тихим розстрілом полонених кассабів в лісочку), а вже опісля того, як задвухсотяться - нехай будуть покарані небесним судом
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18.09.2022 09:57 Відповісти
+++. За Біблією так і має бути. Не треба сидіти і чекати коли Бог все зробить за нас, треба діяти, "Бог допомогає руками людей".
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18.09.2022 14:23 Відповісти
😥🙏
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17.09.2022 14:27 Відповісти
Було б правильно встановити особу закатованої! Вона справжній герой!
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17.09.2022 14:33 Відповісти
Бачу,гітлерівці в аматорів перетворюються. Взагалі-то писалось що гестапівців дуже зацікавили методи НКВД в свій час.
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17.09.2022 14:35 Відповісти
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17.09.2022 14:36 Відповісти
Навіть коли вели розстрілювати людина не зняла браслета.
Люди мої ! Вклонимося до землі і вічна пам,ять,це гине код націі!
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17.09.2022 14:39 Відповісти
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17.09.2022 15:31 Відповісти
кацапи то є ракова пухлина планети , тому вбивати кацапів не є гріхом , а очищення від темряви , сатаниі зла навколишноього серидовища і промислом Божим
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17.09.2022 14:36 Відповісти
Амінь!
Не забудемо і Не пробачимо!
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17.09.2022 14:51 Відповісти
🙏🙏🙏
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17.09.2022 14:37 Відповісти
Читала якось на УП священика, що вбиваючи кацапа, твориш добро, запобігаючи подальшому злу, яке він ще вчинить. Люди, хто може, творить добро і далі
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17.09.2022 14:46 Відповісти
та мало того, навіть кацапові добро твориш, бо чим раніше кацапа забаранять, тим меньше він встигне зла вчинити, тим меньше йому в пеклі горіти.
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18.09.2022 02:37 Відповісти
Нехай навіки буде проклята московія і московіти...
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17.09.2022 15:01 Відповісти
Якби при владі були військові, цього б не було.
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17.09.2022 15:25 Відповісти
еее, то залежить, якщо були б якісь совкодрочери-лампасники, о ті що самі собі полковнічі пагони надівають, базікали типу арестовича - було би ще гірше. Бо був би капець не тільки у владі, але ще й на фронті.
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18.09.2022 02:38 Відповісти
Владу військових потрібно було вводити ще до 24.02.2022 - комендатури, військово-польові суди, трибунали. Маєтки віддавати інвалідам війни, сиротам, переселенцям, кошти бариг, чинуш, бандоолігархів конфіскувати на користь ЗСУ. Владу бандюків, бариг, мародерів мала б давно замінити влада військових. І не було б трагедії Буч, Ізюмів, Ірпенів.
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27.09.2022 15:01 Відповісти
Руссские, мать вашу!
Какой блин фашист или нацист, сравнится с вами? Гитлеровцы, на оккупированных территориях с особым уважением относились к жёнам бойцов "Красной армии"! Это факт!
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17.09.2022 15:36 Відповісти
При штурме Брестской крепости немцы по своей инициативе предложили эвакуировать из крепости всех жён и детей советских командиров:

все эти жены и дети советских командиров были выведены немцами из осажденной крепости, прожили больше 3-х лет под немецкой оккупацией и никто из них никогда не подвергался никаким преследованиям со стороны немецких оккупационных властей.
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18.09.2022 02:24 Відповісти
Весь мир потрясло раскопки в Буче! Весь мир был шокирован зверством русских. Именно не героизмом , смелостью, сильной армией.. а зверством. Только кацапов ничего не потрясло! Они и дальше продолжали и продолжают убивать , пытать мирных граждан. Для них это и есть норма!
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17.09.2022 15:39 Відповісти
Зелені ж..ри руками кацапів знищують місцевих українців, а всі с..ки потікали і повивозили своїх, будьте пр....і
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17.09.2022 16:31 Відповісти
Потрясло-потрясло (в середньому тиждень-два), а потім ці "потрясенні" продовжують видавати візи москало-рашистам, впускаючи їх в цивілізовані країни.
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17.09.2022 17:06 Відповісти
Кацапи з одного боку кажуть "це постановка, це не ми, це українці самі вбивали людей", а з іншого - одразу "влаштуємо вам бучу по всій країні".
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17.09.2022 19:01 Відповісти
Зелену падаль, яка не підготувалася до війни і не захистила українців, треба вбити.
А де ті падли, що за неї голосували? Чому вони свій язик в жопу засунули і мовчать?
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17.09.2022 16:42 Відповісти
Якби ж то вони мовчали...
Не мовчать, славлять нйвеличнішого, бовінженевтік.
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17.09.2022 18:42 Відповісти
Вони і далі його хвалять.
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18.09.2022 01:21 Відповісти
русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные.
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17.09.2022 17:04 Відповісти
синьо-жовті кольори на руці закатованого - оце й є найвищий рівень патріотизму...
не зелена футболка в Київському палаці і не татуха на дупі і не наградна зброя дурню...а саме ці дві стрічки
до сліз...
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17.09.2022 17:10 Відповісти
😢😪
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17.09.2022 20:02 Відповісти
причина смерті - українець

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17.09.2022 23:55 Відповісти
хоча на диво... весь бланк українською... а причина зовсім не вкладається в розумі...
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18.09.2022 00:00 Відповісти
Гірше звірів! Звірі вбивають, щоб їсти і виживати, а ці виродки і садисти - вбивають заради вбивства. З таким народом не можна мати ніяких справ. Якщо лізуть - просто вбивати. Жалко, що фюрери поки що недосяжні.Поки що!
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17.09.2022 17:37 Відповісти
Може, я, в черговий раз, не відчую слів з Біблії - кожному по справах його. Підстав щоку свою за повторного удару - та й ще багато чого з Біблії для рабів - але, Господи, отець наш небісний - всім сімьям убивць Українців, Благаю, дай теж саме, що росіски раби твої сотворили в Україні. Амінь. Розберись там з своїми рабами. ****** їйх всіх.
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17.09.2022 17:39 Відповісти
"вдарили по лівій щоці - підстав праву", це правило, яке спрацює, коли маємо справу з людьми.
а коли маємо справу з дегенератами то "не розсипайте бісер перед свинями" (тут все зрозуміло, про кого це), або "великий гріх - забрати хліб дітям, і віддати його псам"(то мабуть про корупціонерів, олігархів та іншу наволоч жаднючу) і це теж все з Біблії. Там же мабуть на всі випадки життя, вони різні і на кожен випадок своя мудра порада.
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18.09.2022 02:45 Відповісти
Вставлю свой пятак. Не могу терпеть не верного толкования.
Суть сказа "поставь другую щеку" происходит с древнего Рима, где аристократам патрициям вообще прикоснуться к рабу было знаком некоего безсилия, первым делом не уважения себя самих, проставлением себя на низкий уровень раба.
Кстати, в субкультуре зеков (там же некоторые мнят себя аристократами) обычай не прикосаться к "опущенным" скопирован именно оттуда, с римских традиций.
Так вот, по глубокому смыслу библийского сказа, - если патриций "опустился" ударом по щеке раба, то раб "подставляющий другую щеку", якобы позволяя бить его еще, на самом деле может таким образом выразить свое презрение ко бьущему вдвойне, позволяя ему самому "опуститься" еще раз.
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18.09.2022 04:33 Відповісти
Понимаю отношение дудаевцев к этим мразям
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17.09.2022 17:51 Відповісти
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17.09.2022 19:50 Відповісти
Серьезная картина
Надо ее пане Римскому отправить , который аж до Казахстана доперся на инвалидке , а Украину объехал стороной
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17.09.2022 19:57 Відповісти
Огромный логотип «V» на груди украинского нардепа затмил все.

🤦🏽‍♀️В таком виде нардеп от «Слуги Народа» Николай Задорожный решил поздравить работников леса с Сумщины с их профессиональным праздником.

Явно с дрес-кодом не угадал, но, судя по фото, некомфортно было всем. Может забыл, какими буквами обозначают оккупанты технику, с помощью которой беспощадно убивают украинцев?

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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17.09.2022 19:53 Відповісти
А коли це було ?
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17.09.2022 19:58 Відповісти
"Слуга" Зеленського приїхав у звільнений Тростянець у светрику з літерою V, розгорівся скандал (фото)

субота, 17 вересень 2022, 17:24
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17.09.2022 21:30 Відповісти
а може пригадуєте, як на річницю Чорнобильської аварії, якась русская свиня в росії вдяглася в чорну сукєнку на якій було написано "party", це слово означає вечірка, але ця падлюка виправдовувалася, мовляв думала що це слово означає партія, а вона ж з партіх єдиної росії. То цей м..к з тієї ж опери що і ця тварюка.
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18.09.2022 02:49 Відповісти
Емеля, иди на йух, тут вотки нет
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17.09.2022 21:44 Відповісти
Оля, він начебто навпаки...
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17.09.2022 22:32 Відповісти
Потрібен трибунал,для цих потвор, міжнародний трибунал
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17.09.2022 20:31 Відповісти
Лінч - ваше священне право, рідненьки. Далеко від трибуналів, немає часу чекати.
Slava Ukraini !!!
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18.09.2022 04:39 Відповісти
Уверен этот украинец сейчас с Богом, а кат который нашего украинца замордовал, в аду даже не сомневаюсь или будет там очень скоро.
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17.09.2022 21:43 Відповісти
Мабуть це дівчинка намагалась сховати браслет з зап`ястя подалі в рукав.
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17.09.2022 21:53 Відповісти
99% москалів цих злочинів просто не помічають.
вони окреслили собі крейдою коло, за яким їх не стосується.
те, що ці злочини вчиняють "гражданє росії" за яких інші "гражданє росії" несуть відповідальність - ці 99% не бентежить.

ці 99% гірші нелюди ніж самі вбивці.
вони цих вбивць-нелюдів оспівують як "доблєсних гардємарінов", "святих совєцкіх защітніков ", "защітніков молодой дємократічєской росії" - облагорожують їх, дають їм персональні пенсії, і ретельно ховають ховають ховають їх злочини в своїх багатовікових службових архівах.
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18.09.2022 02:13 Відповісти
Злочин проти людяності не має строку давності.
Злочинці повинні знати, що рано чи пізно будуть покарані.
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18.09.2022 07:32 Відповісти
Дивлюся фото закатованих українців, військових і цивільних і важко усвідомлюєш,
що катуванню і знищенню підлягала вся Україна.. .. саме так, повірте !!😪Якби не наші воїни-захисники і не допомога ( хоча і дещо запізніла) наших закордонних союзників, то ВСЯ УКРАЇНА БУЛА Б В МОГИЛАХ І КАТІВНЯХ!!!

Слава нашим мужнім Героям 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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18.09.2022 09:02 Відповісти
Збережу це фото для себе, як черговий і останній спалений міст між мною і свинособаками з росії. Що ми шукаємо у їх поясненнях про навчання?
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18.09.2022 19:09 Відповісти
 
 