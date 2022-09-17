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Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі. ФОТО ДНЯ 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі виявили тіло із синьо-жовтим браслетом на руці. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднив журналіст Юрій Ларін.
Раніше повідомлялось, що у визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл.
Глава Харківської ОВА Синєгубов заявив, що 99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті. Президент Зеленський сказав, що Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі.
Топ коментарі
+122 Ольга Грибанова
показати весь коментар17.09.2022 14:22
+85 Lucky Strike 3d57459a
показати весь коментар17.09.2022 14:21
+77 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар17.09.2022 14:23
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Будь ласка, зачекайте...
І після цього деякі країни ЄС хочуть зберегти лице бункерному гобліну?
Згодна, зберегти треба, у банці з формаліном, попередньо відрубавши мачете від черепної коробки
Хламідія пропонує зняти санкції не тільки з абрамовича, а й інших кацапських олігархів за мзду, зрозуміло, що з відкатами для плісняви.
збережемо у формаліні
решту необхідно спалити
до тех пор, пока их не эксгумируют с браслетом их стран - до этих дебилов ничего не дойдет.
Люди мої ! Вклонимося до землі і вічна пам,ять,це гине код націі!
Не забудемо і Не пробачимо!
Какой блин фашист или нацист, сравнится с вами? Гитлеровцы, на оккупированных территориях с особым уважением относились к жёнам бойцов "Красной армии"! Это факт!
все эти жены и дети советских командиров были выведены немцами из осажденной крепости, прожили больше 3-х лет под немецкой оккупацией и никто из них никогда не подвергался никаким преследованиям со стороны немецких оккупационных властей.
А де ті падли, що за неї голосували? Чому вони свій язик в жопу засунули і мовчать?
Не мовчать, славлять нйвеличнішого, бовінженевтік.
не зелена футболка в Київському палаці і не татуха на дупі і не наградна зброя дурню...а саме ці дві стрічки
до сліз...
а коли маємо справу з дегенератами то "не розсипайте бісер перед свинями" (тут все зрозуміло, про кого це), або "великий гріх - забрати хліб дітям, і віддати його псам"(то мабуть про корупціонерів, олігархів та іншу наволоч жаднючу) і це теж все з Біблії. Там же мабуть на всі випадки життя, вони різні і на кожен випадок своя мудра порада.
Суть сказа "поставь другую щеку" происходит с древнего Рима, где аристократам патрициям вообще прикоснуться к рабу было знаком некоего безсилия, первым делом не уважения себя самих, проставлением себя на низкий уровень раба.
Кстати, в субкультуре зеков (там же некоторые мнят себя аристократами) обычай не прикосаться к "опущенным" скопирован именно оттуда, с римских традиций.
Так вот, по глубокому смыслу библийского сказа, - если патриций "опустился" ударом по щеке раба, то раб "подставляющий другую щеку", якобы позволяя бить его еще, на самом деле может таким образом выразить свое презрение ко бьущему вдвойне, позволяя ему самому "опуститься" еще раз.
Надо ее пане Римскому отправить , который аж до Казахстана доперся на инвалидке , а Украину объехал стороной
🤦🏽♀️В таком виде нардеп от «Слуги Народа» Николай Задорожный решил поздравить работников леса с Сумщины с их профессиональным праздником.
Явно с дрес-кодом не угадал, но, судя по фото, некомфортно было всем. Может забыл, какими буквами обозначают оккупанты технику, с помощью которой беспощадно убивают украинцев?
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
субота, 17 вересень 2022, 17:24
Slava Ukraini !!!
вони окреслили собі крейдою коло, за яким їх не стосується.
те, що ці злочини вчиняють "гражданє росії" за яких інші "гражданє росії" несуть відповідальність - ці 99% не бентежить.
ці 99% гірші нелюди ніж самі вбивці.
вони цих вбивць-нелюдів оспівують як "доблєсних гардємарінов", "святих совєцкіх защітніков ", "защітніков молодой дємократічєской росії" - облагорожують їх, дають їм персональні пенсії, і ретельно ховають ховають ховають їх злочини в своїх багатовікових службових архівах.
Злочинці повинні знати, що рано чи пізно будуть покарані.
що катуванню і знищенню підлягала вся Україна.. .. саме так, повірте !!😪Якби не наші воїни-захисники і не допомога ( хоча і дещо запізніла) наших закордонних союзників, то ВСЯ УКРАЇНА БУЛА Б В МОГИЛАХ І КАТІВНЯХ!!!
Слава нашим мужнім Героям 🙏🏼🙏🏼🙏🏼